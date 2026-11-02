Ab Januar droht der Förderstopp: Reiches Reformen lassen die Branche zittern

Die Uhr tickt: Das Fördergesetz für erneuerbare Energien läuft aus, und die Novelle für das EEG wird wohl nicht rechtzeitig fertig. War’s das mit der Energiewende?

Der „Fadenriss“ droht, befürchtet die Energiewirtschaft. Milliarden-Investitionen seien in Gefahr, zigtausend Arbeitsplätze stünden auf der Kippe. Es herrscht gerade Alarmstimmung. Als Anfang des Jahres die Entwürfe von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) für ihre Reform der Energiewende bekannt wurden, regte sich bereits heftiger Widerstand in der Branche ob der geplanten Einschränkungen und Kürzungen beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Nun, zum Jahresende hin, beginnt auch noch ein Wettlauf gegen die Zeit.



Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) liegt seit 24. September im Bundestag, ebenso das Gesetzespaket zum weiteren Vorgehen beim Stromnetzausbau. Doch Kritik und Änderungsbedarf wurden prompt von allen Seiten angemeldet. CDU und CSU brachten sogleich einen Katalog mit 86 Änderungen allein für den EEG-Entwurf ein, der weitere Verschärfungen etwa bei der Solarenergie fordert. Genau in die andere Richtung argumentiert der Koalitionspartner SPD. Ebenso kündigten alle 16 Länder bereits auf ihrer Energieministerkonferenz im Mai einstimmig Protest gegen Kürzungen an und legten zuletzt im Bundesrat mit einer 73-seitigen Stellungnahme nach. Sogar Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) forderte Ende Oktober wiederholt mehr Windenergie für den Freistaat.



Die Wahrscheinlichkeit, dass das EEG noch im November verabschiedet wird, sinkt. Und dann steht auch noch beihilferechtliche die Überprüfung durch die EU-Kommission an. Alles kaum machbar bis Jahresende. Doch ohne ein neues EEG gibt es auch keine Förderung für neue Projekte mehr. Das alte EEG ist nur bis Silvester gültig. Was nun?

Reiche rüttelt an Vollkasko-Absicherung der Windenergie

Wirtschaftsministerin Reiche hat im Groben zwei Ziele: Eine Überförderung der erneuerbaren Energien unterbinden und Druck aus dem Netzausbau nehmen. Mehr Markt fordert Reiche: Denn seit dem ersten EEG vor 26 Jahren sind die Kosten für die Stromproduktion bei neuen Wind- und Solaranlagen erheblich gesunken und liegen je nach Standort zwischen vier und neun Cent pro Kilowattstunde (kWh). Zum Vergleich: Der durchschnittliche Großhandelspreis am Day-Ahead-Markt lag bei 9,5 ct/kWh.

Laut Netzbetreiber betrug der Finanzierungsbedarf der Erneuerbaren durch den Steuerzahler 2025 hingegen noch über 17 Milliarden Euro, für dieses Jahr sollen es über 16 und für 2027 fast 18 Milliarden sein. Kleinere, neue Solaranlagen beispielsweise sollen laut Gesetzentwurf daher keine fixe Einspeisevergütung mehr bekommen und bei einem Stromüberangebot gedrosselt werden. Neu installierte Windkraftanlagen sollen auch nicht mehr automatisch eine Entschädigung erhalten, wenn sie bei Stromüberschuss abgeregelt werden.

Dieser „Redispatch-Vorbehalt“ im Reiche-Entwurf rüttelt an der bisherigen Vollkasko-Absicherung der Windmüller. Der Redispatch – also das Abregeln von Windkraftanlagen oder das Steuern von teuren Reserve- oder Gaskraftwerken – kostete allein letztes Jahr laut BNetzA insgesamt 3,1 Milliarden Euro, die die Netzbetreiber auf die Netzentgelte der Verbraucher umlegen. Das Netzentgelt macht mittlerweile gut ein Drittel der Stromrechnung aus – Tendenz steigend angesichts der Pläne zum Ausbau des Stromnetzes.

Die Kritik hingegen aus der Branche an den Entwürfen für EEG und Netzpaket: Viele Projekte seien so nicht mehr rentabel; Privathaushalte wären mit einer Selbstvermarktung ihres erzeugten Stroms überfordert und würden in Zukunft ihre Hausdächer nicht mehr mit kleineren Solaranlagen bestücken; statt Netzausbau die Verbreitung von Batteriespeichern und digitalen Messgeräten (Smart Meter) zu beschleunigen, bremse Reiche den Ausbau von Wind- und Solarenergie aus – und damit die Energiewende.

Auch die Landwirtschaft braucht ein neues EEG

Der Bundesverband des Solarhandwerks warnt vor dem Verlust allein von 85.000 Arbeitsplätzen in der Photovoltaik-Branche. Und der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) sieht 270.000 neue Arbeitsplätze bis 2035 in Gefahr. Doch allein die Unsicherheit über die rechtliche Zukunft bringt die Branche bereits in Bedrängnis: Weil die Reiche-Reformen zu Jahresanfang erst lange im Kabinett zirkulierten und nun im Bundestag feststecken, herrscht bei Projektträgern akute Rechts- und Planungssicherheit. Investoren halten angeblich geplante Kapazitäten in Milliardenhöhe zurück, weil unklar ist, zu welchen Bedingungen Strom künftig produziert und vergütet wird.

Auch die Biogas-Branche beobachtet die Vorgänge im Bundestag mit „großer Spannung“. So braucht auch die Landwirtschaft ein neues EEG, damit die BNetzA wieder neue Biogas-Projekte ausschreiben kann. Der Fachverband Biogas ließ der Berliner und der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung mitteilen, dass man Biogasanlagen mit einer Leistung von „2500 MW pro Jahr“ benötige, um wenigstens alte Anlagen ersetzen zu können. Sollte sich der monatelange Streit in der Koalition noch fortsetzen, drohe für die Branche der erneuerbaren Energien ab 1. Januar ein kompletter „Fadenriss“, so der Dachverband BEE.

Ohne EEG gibt es keine neuen Zahlungen

Alte Anlagen genießen Bestandsschutz und würden weiter Vergütung bekommen, neu projektierte und geplante Anlagen jedoch nicht. Der Leipziger Energierechtsexperte Professor Martin Maslaton zu dieser Zeitung: „Wenn infolge des verzögerten Gesetzgebungsverfahrens auch das neue EEG nicht rechtzeitig genehmigt werden kann, dann dürfen jedenfalls ab dem Stichtag 1. Januar 2027 keinerlei Förderungen mehr ausgezahlt werden.“ Denn, so Maslaton, der auch Vorsitzender des sächsischen Windenergieverbands ist: „Sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass das EEG 2027 von der EU-Kommission nicht genehmigt werden kann, müssten sämtliche Förderungen einschließlich Zinsen zurückgezahlt werden. Auch der Zinsvorteil einer europarechtswidrig ausgezahlten Beihilfe darf nicht behalten werden. Die Anlagenbetreiber sähen sich daher erheblichen Rückforderungsrisiken ausgesetzt.“

Wie viele geplante Projekte betroffen wären, lässt sich schwer abschätzen. „Die potenziell betroffene Projektpipeline erreicht jedoch bereits in Ostdeutschland eine Größenordnung von mehreren Gigawatt“, so Maslaton.

Laut Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur sind derzeit allein für die fünf ostdeutschen Bundesländer ohne Berlin über sechs Gigawatt Leistung an erneuerbaren Energiekraftwerken geplant – also Investitionen in Höhe von rund neun Milliarden Euro. Maslaton: „Unsicherheit über die künftigen Förderbedingungen kann Investitionsentscheidungen für einen Teil dieser Projekte erschweren oder verzögern.“

Dank Katherina Reiche nimmt das große Zittern zu

Allerdings waren etwa dieses Jahr die quartalsweisen Ausschreibungen der BNetzA für Windenergie-Projekte mehr als doppelt überzeichnet – bei einem durchschnittlichen Preis von 4,79 ct/kWh. Ebenfalls hoch war die Nachfrage bislang bei den anderen Erneuerbaren. Ganz so abschreckend waren also die Reformvorschläge Reiches offensichtlich nicht. Viele Projektierer hoffen wohl, dass die Banken trotz politischer Unwägbarkeiten bei ihren Finanzierungszusagen bleiben.

Doch Commerzbank, HypoVereinsbank, mehrere Landesbanken, Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken hatten sich im September in einem Brief an Ministerin Reiche gewandt, um anzumerken, dass bei einer riskanteren Entlohnung der Erneuerbaren künftig auch mit strengeren Kreditprüfungen, „höheren Risikopuffern“ und steigenden Eigenkapitalanforderungen zu rechnen sei.

Das große Zittern nimmt also zu. Zu verdanken hat man das den knallharten Vorschlägen Katherina Reiches, die bekanntlich keine Freundin der Erneuerbare-Energien-Branche ist. Doch Reiche und ihr Wirtschaftsministerium sind erst mal raus aus dem Gesetzgebungsverfahren. Der Bundestag hat übernommen. „Wir werben unsererseits für einen zeitnahen Abschluss“, ließ eine Sprecherin von Katherina Reiche dieser Zeitung wissen. Doch in der Legislative könnte es etwas länger dauern.

Schnell oder langsam – was will Katherina Reiche?

Im Wirtschaftsausschuss des Bundestags wird diese Woche noch heftig über die Gesetze debattiert. Die Differenzen innerhalb der Koalition sind groß. Und dann der Bundesrat: Der ist zwar nicht zustimmungspflichtig, könnte aber das EEG-Verfahren über einen Vermittlungsausschuss verzögern. Bis Jahresende kommt der Bundesrat noch zweimal zusammen: am 20. November und am 18. Dezember. Und selbst wenn Bundestag und Bundesrat schnell machen, käme dann ein für gewöhnlich zweistufiges und mehrmonatiges Prüfverfahren der Brüsseler EU-Kommission, weil das EEG als staatliche Beihilfe gilt.

Nina Scheer, die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, versucht zu beruhigen: „Eine Einigung mit Wirkung zu Januar 2027 ist nach wie vor möglich und in Arbeit. Dies umfasst sowohl die Verabschiedung durch den Bundestag als auch den Bundesrat und die Notifizierung durch die EU-Kommission.“

Das würde jedoch nun ein ordentliches Tempo von allen Beteiligten voraussetzen. Scheer meint, dass notfalls die Bundeswirtschaftsministerin bei der EU-Kommission eine Verlängerung der heute geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen erwirken müsse. Ob Katherina Reiche das wirklich möchte? Wenn nicht, wäre ab 1. Januar die Energiewende erst einmal auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt.

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