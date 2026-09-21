Ab Mittwoch, 2.06 Uhr: Für diese 3 Sternzeichen beginnt die beste Zeit des Jahres

Der Grill steht noch auf dem Balkon, die Sonnenbrille liegt im Handschuhfach. Abends um halb acht ist es trotzdem schon dunkel.



In der Nacht zu Mittwoch wird daraus Kalenderwahrheit. Am 23. September um 2.06 Uhr beginnt der astronomische Herbst. Von da an sind die Nächte länger als die Tage.



Zur selben Minute wechselt die Sonne ins Zeichen Waage. Astrologen zählen die Waage zu den vier Kardinalzeichen, gemeinsam mit Widder, Krebs und Steinbock. Jedes von ihnen eröffnet eine Jahreszeit, deshalb gelten sie als besonders empfänglich für Anfänge.



Der Widder hat seinen großen Moment im März zum Frühlingsanfang. In dieser Woche sind die anderen drei dran.

Horoskop Waage: Die Entscheidung, die seit Juli wartet

Zum Sternzeichen Waage gehören alle, die zwischen dem 24. September und dem 23. Oktober geboren wurden.



Auf Ihrem Handy ist seit Wochen ein Tab offen. Zwei Sofas, zwei Wohnungen oder zwei Ziele für den Herbsturlaub, Hauptsache zwei.



Sie wollten nur noch einmal drüber schlafen. Inzwischen haben Sie das sehr oft getan.



Ab Mittwoch steht die Sonne in Ihrem Zeichen, und das spüren Sie zuerst im Bauch. Denken Sie an beide Optionen: Bei einer zieht sich etwas leicht zusammen. Das ist Ihre Antwort.



Ihr Tipp für die Woche: Entscheiden Sie bis Freitagabend. Nehmen Sie die Variante, an die Sie morgens beim Aufwachen zuerst denken, und schließen Sie danach den Tab.

Horoskop Krebs: Endlich mal absagen dürfen

Zum Sternzeichen Krebs gehören alle, die zwischen dem 22. Juni und dem 22. Juli geboren wurden.



Sie haben diesen Sommer die Blumen der Nachbarn gegossen und zum Picknick am Schlachtensee den Nudelsalat mitgebracht, weil sonst keiner daran gedacht hat. Gefragt, wie es Ihnen geht, hat kaum jemand.



Ein Krebs lädt seine Kräfte zu Hause auf, und dafür schenkt Ihnen der Herbst ab jetzt jeden Abend ein paar Minuten mehr Dunkelheit. Die Sofadecke ist ab Mittwoch kein Rückzug mehr, sie ist das Programm.



Ihr Tipp für die Woche: Sagen Sie eine Verabredung ab, ohne eine Ausrede zu erfinden. „Ich bleibe heute zu Hause“ ist ein vollständiger Satz.

Horoskop Steinbock: Das Projekt aus dem Mai ruft

Zum Sternzeichen Steinbock gehören alle, die zwischen dem 22. Dezember und dem 20. Januar geboren wurden.



Im Mai hatten Sie einen Plan, den Spanischkurs etwa oder die Kiste mit den alten Fotos im Keller. Dann kam der Sommer, und der Plan ist leise auf die Liste für später gewandert.



Steinböcke brauchen feste Abläufe, und der Herbst bringt sie zurück. Die Kita hat wieder ihre Zeiten, im Büro sind alle aus dem Urlaub da, der Kalender füllt sich. Andere stöhnen darüber, Ihnen gibt es Halt.



Ihr Tipp für die Woche: Nehmen Sie sich am Mittwochabend genau 20 Minuten für das Projekt aus dem Mai und stellen Sie einen Wecker. Sie werden ihn überhören.

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