Ab Montag nur noch Winterdiesel: Was Millionen Dieselfahrer jetzt an der Tankstelle beachten müssen

Winterdiesel ab 16. November: Was Dieselfahrer an der Tankstelle beachten müssen, warum Wenigfahrer nicht volltanken sollten und was bei Frost hilft.

Diesel-Fahrer an der Zapfsäule: Ab Montag gibt es an allen Tankstellen in Deutschland nur noch Winterdiesel. Wer selten tankt, sollte bis dahin nicht mehr volltanken. (Symbolbild)

Am Wochenende werden die Nächte in Deutschland wieder frostig, das kündigt der Deutsche Wetterdienst an. Für Autos, in denen noch Sommerdiesel steckt, ist das ein echtes Risiko.



Ausgelegt ist dieser Kraftstoff nur bis etwa null Grad. Wie schnell es darunter gehen kann, zeigte schon die erste Novemberwoche: In Bad Königshofen fiel das Thermometer auf minus 6,4 Grad, die kälteste Nacht seit dem vergangenen Winter, schrieb Meteorologe Dominik Jung in seiner Wetterkolumne bei Echo24.



Ab Montag, 16. November, gibt es an allen Tankstellen nur noch Winterdiesel. Betroffen sind die Halter von rund 13,4 Millionen Diesel-Pkw, so viele waren zum Jahresbeginn laut Kraftfahrt-Bundesamt in Deutschland zugelassen.



Wer selten fährt, sollte bis Sonntag etwas tun, das sich falsch anfühlt: nicht volltanken.

Der Selbsttest: Wann haben Sie zuletzt getankt?

Wer jede Woche an die Säule fährt, kann sich zurücklehnen. Jede Füllung verdünnt den alten Kraftstoff, bis Dezember ist der Tank praktisch auf Winterware umgestellt.



Anders sieht es aus, wenn die letzte Tankfüllung aus dem August oder September stammt. Dann ist im Tank fast reiner Sommerdiesel. Das betrifft vor allem Zweitwagen, Wohnmobile und Autos, die nur zum Einkaufen rollen.



Für sie gilt: Eine Füllung reicht oft für den ganzen Winter. Wer jetzt noch volltankt, fährt bis ins Frühjahr mit einer Mischung, die beim ersten strengen Frost versagen kann.

Wenigfahrer: So stellen Sie richtig um

Winterdiesel tanken – der Fahrplan für Wenigfahrer Bis einschließlich Sonntag: nur kleine Mengen nachtanken, Tank möglichst weit leerfahren

nur kleine Mengen nachtanken, Tank möglichst weit leerfahren Ab Montag: voll mit Winterdiesel tanken

voll mit Winterdiesel tanken Noch sicherer: erst gegen Ende kommender Woche volltanken, weil sich Restmengen in den Tanks der Tankstellen erst nach und nach austauschen

erst gegen Ende kommender Woche volltanken, weil sich Restmengen in den Tanks der Tankstellen erst nach und nach austauschen Danach: Tank möglichst voll halten, denn weniger Luft bedeutet weniger Kondenswasser, das gefrieren kann

Wer einen Reservekanister im Kofferraum hat, sollte dessen Inhalt jetzt ebenfalls verbrauchen und frisch befüllen.

Winterdiesel ab 16. November: Diese Fristen gelten

Die Umstellung läuft in drei Stufen. Grundlage ist die Norm DIN EN 590.

Sommer-, Übergangs- und Winterdiesel – Fristen und Kältegrenzen Sommerdiesel: filtrierbar bis etwa 0 Grad

filtrierbar bis etwa 0 Grad Übergangsdiesel (seit 1. Oktober): filtrierbar bis minus 10 Grad

filtrierbar bis minus 10 Grad Winterdiesel (16. November bis 28. Februar 2027): filtrierbar bis minus 20 Grad

Einen Aufpreis kostet die Winterqualität nicht. Auswählen muss man an der Säule auch nichts.

Warum Diesel bei Kälte versulzt

Der Übeltäter heißt Paraffin. Die wachsartigen Bestandteile im Diesel bilden schon um den Gefrierpunkt feine Kristalle, die den Kraftstofffilter zusetzen.



Dann kommt kein Sprit mehr am Motor an. Das Auto springt nicht an oder geht mitten in der Fahrt aus.



Auch Winterdiesel ist dagegen nicht völlig gefeit. Der ADAC hat schon ab etwa minus sieben Grad erste Paraffinpartikel darin beobachtet. Die minus 20 Grad aus der Norm sind ein Laborwert, keine Garantie.

Milde Tage sind eine trügerische Schonfrist

Tagsüber bleibt es laut DWD-Prognose in der kommenden Woche mit 7 bis 12 Grad eher mild. Das verleitet dazu, das Thema zu verschieben.



Doch wer jetzt nicht umstellt, schleppt den Sommerdiesel einfach in den Dezember oder Januar mit. Der Frost kommt dann eben später, und das Problem mit ihm.

Finger weg von Benzin und Petroleum

Den alten Trick, Benzin in den Dieseltank zu kippen, sollte heute niemand mehr anwenden. Moderne Einspritzanlagen nehmen dabei Schaden.



Allenfalls Autos vor Baujahr 1997 vertragen laut ADAC geringe Benzinanteile, und auch das nur mit ausdrücklicher Herstellerfreigabe, berichtet das Fachmagazin promobil. Für Petroleum gilt dasselbe.



Skeptisch sehen Fachleute auch Fließverbesserer aus dem Zubehörregal. Sie wirken nur, wenn sie rechtzeitig in noch warmen Kraftstoff gemischt werden, und können sich mit den Additiven im Winterdiesel beißen. Im Zweifel hilft der Blick in die Betriebsanleitung.

Dieselfilter vor dem Winter checken lassen

Bei älteren Autos lohnt jetzt ein Werkstattbesuch. Im Dieselfilter kann sich Wasser sammeln, das bei Frost zu Eis wird. Hat der Wagen eine Filterheizung, sollte die gleich mitgeprüft werden.



Nach einer eisigen Nacht die ersten Kilometer ruhig fahren und den Motor nicht hochdrehen. So erwärmt sich der Kraftstoff nach und nach.

Diesel springt nicht an: Was jetzt hilft

Ist der Diesel trotzdem versulzt, hilft nur Wärme. Das Auto muss an einen Ort mit Plusgraden, am besten in eine beheizte Garage oder Werkstatt. Dort lösen sich die Kristalle mit der Zeit wieder auf.



Föhn, Heizlüfter oder gar eine offene Flamme haben an Tank und Leitungen nichts zu suchen. Das ist brandgefährlich. Wer keine warme Garage hat, ruft die Pannenhilfe.



Der teuerste Fehler ist also nicht der Frost selbst. Es ist die volle Tankfüllung Sommerdiesel, die jetzt noch reingeht.

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