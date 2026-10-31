Abgründe hinter Gardinen: Eine albanische Familie und das Dorf, das schwieg

Er knallte die Autotür zu und ich brach in Tränen aus. Sein schwarzer Golf hatte keine Servolenkung, dafür eine gute Musikanlage. Er ließ mich auf dem Beifahrersitz sitzen und ging alleine in den Baumarkt. Er hatte gesagt, es könne sein, dass seine Ex-Freundin, also meine Vorgängerin, hier immer noch arbeite. Ich wollte nicht dabei sein, wenn sie sich begegneten.



Ich kannte sie aus Erzählungen und von Fotos und während ich mit meinen Bandshirts, den platinblonden Haaren und dem weißen Gesicht noch recht mädchenhaft aussah, war sie in Bluse gekleidet und mit ihren schulterlangen brauen Haaren, die ihrem Teint schmeichelten, längst eine Frau.



Sieben Jahre lang waren sie ein Paar. Sie wohnten im gleichen Ort hinter einem Hügel in Ostwestfalen, seine besten Kumpels waren mit ihren Schwestern zusammen. Das halbe Dorf wusste von der Beziehung. Nur ihre Familie nicht. Die durfte nichts erfahren. Weil er Deutscher war. Und sie Albanerin.



Auch sein Vater war zeitweise gegen die Beziehung seines Sohnes, weil er Angst hatte, die albanische Familie würde aus Rache sein Haus anzünden, wenn sie die Wahrheit erführe. Doch es kam anders.



Irgendwann flog sie mit ihrer Familie in den Urlaub auf den Balkan - und kehrte mit Ehering zurück. „Ich bin jetzt verheiratet, ich liebe dich nicht mehr“, sagte sie. Auch ihre Schwestern verließen ihre deutschen Freunde und heirateten Albaner. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob sich die Frauen freiwillig dazu entschieden haben, im Urlaub ihnen unbekannte Männer zu ehelichen - oder ob sie gezwungen wurden. Fakt ist aber: Beziehungen zu deutschen Männern waren in ihrer Welt tabu.

Cevapcici beim Kroaten

Wo war die Dorfcommunity als die junge Albanerin einen Fremden mit nach Deutschland brachte, obwohl sie doch mit einem der ihren liiert war? Auch im 21. Jahrhundert noch versteckt sich Biedermeier wenn es ernst wird hinter seinen Gardinen, haut den rassistischen Satz über Ex-Jugoslawen lieber in der Kommentarspalte bei Facebook raus, weil ihn da niemand kennt, isst sonntags Cevapcici beim Kroaten, weils schmeckt, und lässt sich vom Serben die Reifen wechseln, weils billig ist. So war das auf dem Dorf.

Ein paar Jahre zuvor an einer Schule in Hessen: Kein sozialer Brennpunkt, sondern ein katholisches Privatgymnasium. Ein Mädchen aus der Mittel- und ein Junge aus der Oberstufe verliebten sich ineinander. Wieder sie Albanerin, er Deutscher. Jeder, der die beiden zusammen sah, spürte wie gern sie sich hatten. Doch sie blieben nur wenige Wochen zusammen. Zu groß die Angst vor der Reaktion ihrer Eltern. Niemand an der Schule intervenierte oder verlor groß ein Wort darüber. Man nahm es zur Kenntnis und ging zur Tagesordnung über. Was sollte man sich auch einmischen, in Kulturen, von denen man nichts verstand. Wo waren die Vertrauenslehrer, die mit dem jungen Paar das Gespräch suchten? Wichtig schienen allein die pünktliche Anwesenheit im Schulgottesdienst und die Versetzung. So war das auf der Eliteschule.



Genau hier liegt eines von drei Problemen: Wer sich nicht einmischt, lässt zu. Wir damals noch jungen Menschen, waren vielleicht noch nicht reif genug, doch zumindest die Älteren hätten handeln müssen. Denn schließlich hatte diese Generation einen Staat mit aufgebaut, der trotz großspuriger Beteuerungen, dass er die Menschenrechte seiner Bürger schütze, menschenfeindliche Strukturen zuließ.

Das eine Patriarchat nährt das andere

Und während seine Ex-Freundin Kinder gebar, versank er in einer tiefen Traurigkeit, in mehr Schulden und in einer wachsenden Wut auf Migranten. Mittendrin lernte er mich kennen - und es wurde schlimmer. Aus einem Feierabendbier wurden vier und aus dem „scheiss Ausländer“ ein „dreckiger N*****“. Am Wochenende dann regelmäßig Vollrausch, eine Anzeige wegen Körperverletzung nach einer gefühlten Provokation durch einen anderen - und ich, eine ständig heulende Zwanzigjährige, die ihn nach Hause fuhr - in seinem Golf ohne Servolenkung.

Das zweite Problem hängt damit zusammen, dass das eine Patriarchat das andere nährt. Nicht nur inter- sondern auch innerkulturell und transgenerational. Denn einmal, da besuchten wir seine Mutter nach einer Operation in einer Reha-Klinik. Und wie selbstverständlich beleidigte er mich auch in ihrer Anwesenheit. Da fing seine Mutter an zu weinen. Egal, wie groß die Meinungsverschiedenheiten seien, in einer Partnerschaft müsse man sich doch gegenseitig respektieren. „Ich kann ein Liedchen davon singen“, schluchzte sie. Ich wusste, sie meinte den Vater ihres Sohnes.

Irgendwann verließ ich ihn und sein Dorf - in einem Moment, in dem ich mich nicht bloß hilflos fühlte sondern nur noch wütend war. Wenn ich heute darüber nachdenke, was nun weit mehr als ein Jahrzehnt zurückliegt, wird mir klar, dass die Herkunft seiner Ex-Freundin damals ebenso wenig wie heute egal war. All die Jahre hatte ich nie bemerkt, dass das Thema Zwangsheirat indirekt auch mich betrifft. Denn noch immer gibt es Kulturkreise in diesem Land, die Partnerschaften mit Deutschen nicht dulden. Das heißt nicht, dass alle Albanerinnen zwangsverheiratet werden. Albanische Familien sind nicht die größte Gruppe unter den Betroffenen, am häufigsten sind türkischstämmige Familien betroffen. Aber sie tauchen in den Statistiken regelmäßig auf, und den Urlaubsvorwand kennen Beratungsstellen gut. Polizeilich erfasst wird Zwangsheirat so gut wie gar nicht: 2024 wurden laut Kriminalstatistik bundesweit 68 Fälle nach § 237 StGB registriert. Auch die Angst seines Vaters war nicht aus der Luft gegriffen: In 35 Prozent der Fälle waren laut einer Studie des Bundesfamilienministeriums und Terre des Femmes aus dem Jahr 2011 weitere Personen mitbedroht, etwa zur Hälfte Familienangehörige und zur Hälfte Externe, vor allem Freundinnen, Freunde sowie Partnerinnen und Partner.



Wer sich solchen Fakten verschließt, gießt Wasser auf die Mühlen derer, die die Komplexität unserer Gesellschaft längst nicht mehr zu begreifen imstande sind.

Das führt uns zur dritten Schwierigkeit. Die großen Probleme einer migrantischen Gesellschaft werden nicht gelöst, indem Behörden möglichst viele Razzien in Shishabars auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln wegen unverzolltem Tabak durchführen. Schulen, Vereine und Jugendämter müssen da hinschauen, wo der Nachbar auf dem Dorfe wegschaut. Da, wo Schützenfeste gemeinsam gefeiert werden und doch unterschiedliche Traditionen gelebt werden. Hinter den Fassaden tun sich Abgründe auf.



Meine Sorge, dass sie sich im Baumarkt wiederträfen, hat sich übrigens nicht bestätigt. Sie war nicht dort. Er kam mit ein paar Schrauben zurück, setzte sich hinters Steuer, drehte die Anlage auf und wir fuhren wie jedes Wochenende zu seiner Mutter - Wäsche waschen.

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