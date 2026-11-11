Absage an die AfD: Das höchste Staatsamt verlangt mehr Souveränität, Frau Aigner

Ilse Aigner lehnt einen Besuch bei der AfD-Fraktion ab. Doch wer Bundespräsidentin werden will, muss politische Ablehnung von Gesprächsverweigerung unterscheiden können.

Ilse Aigner ist noch nicht Bundespräsidentin, da steht sie bereits vor ihrer ersten Bewährungsprobe. Alice Weidel hat die Kandidatin der Union eingeladen, sich auch der AfD-Fraktion im Bundestag vorzustellen. Aigners Büro lehnte ab. Beatrix von Storch habe die Nominierung öffentlich als „Armutszeugnis“ bezeichnet, begründete ihr Stabschef die Entscheidung im Gespräch mit dem Medienportal The Pioneer. Damit erübrige sich der Besuch.

Die von Alice Weidel ausgesprochene Einladung kann eine kalkulierte Provokation sein: Nimmt Aigner an, bekommt die AfD die Bilder eines Besuchs der wahrscheinlichen Bundespräsidentin. Lehnt sie ab, liefert sie den Beleg für die nächste Erzählung über Ausgrenzung. Von Storchs abfällige Bemerkungen machen die Sache nicht besser. Kritik ist legitim, aber persönliche Geringschätzung kein Ausweis politischer Größe.

Bundespräsidentin für die, die „richtig“ wählen

Nur: Darauf kommt es im Kern nicht an. Ob Weidel provozieren wollte, ob von Storch sich im Ton vergriff oder ob Aigner sich darüber ärgert – all das ist zweitrangig gegenüber der Frage, für welches Amtsverständnis die Kandidatin steht. Eine Bundespräsidentin muss nicht jede Provokation beantworten. Aber sie sollte sich auch nicht von jeder Provokation davon abhalten lassen, Gesprächsbereitschaft zu zeigen. Sonst könnten Menschen den vorschnellen Eindruck bekommen, dass Aigner eben doch nur für einen Teil der Wählerschaft eine Bundespräsidentin sein könnte.

Und die AfD? – Politisch hat eine im Bundestag vertretene Partei Anspruch auf mehr als demonstratives Nichtbeachten. Erst recht gilt das für die größte Oppositionsfraktion. Es geht nicht um Anerkennung ihrer Positionen. Es geht um Anerkennung der parlamentarischen Wirklichkeit – und der Bürger, die diese Wirklichkeit durch ihre Stimmen geschaffen haben.

Bei der Bundestagswahl 2025 erhielt die AfD mehr als zehn Millionen Zweitstimmen. Sie steht auf den Stimmzetteln, sitzt im Bundestag und nimmt dort die Rechte einer Oppositionspartei wahr. Ihre Aussagen und ihr politisches Handeln müssen sich ebenso harter Kritik stellen wie die jeder anderen Partei. Aber ihre Wähler lassen sich nicht aus der politischen Gemeinschaft herausdefinieren, weil ihre Wahlentscheidung einer angehenden Bundespräsidentin missfällt.

Manche wählen die AfD aus Überzeugung. Andere aus Protest. Wieder andere womöglich aus schierer Verzweiflung, weil sie den Eindruck haben, dass die etablierten Parteien bei Migration, innerer Sicherheit, wirtschaftlicher Stagnation oder staatlicher Handlungsfähigkeit zwar beständig Lösungen ankündigen, aber zu selten in der Realität spürbare Ergebnisse liefern. Über die Ursachen dieses Vertrauensverlusts kann man streiten. Ihn durch Kontaktverweigerung zu beheben, dürfte kaum gelingen.

Bundeskanzler Friedrich Merz und Ilse Aigner, die möglicherweise baldige Bundespräsidentin der Bundesrepublik Deutschland © IMAGO/Lenny Karpe/IMAGO/Andreas Gora

Bemerkenswert ist dabei die Schieflage einer politischen Debatte, die seit Jahren über ein AfD-Verbot geführt wird. Ein solches Verfahren wäre ein schwerwiegender Schritt. Antragsberechtigt sind Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung. Bislang hat keines dieser Verfassungsorgane einen Verbotsantrag gegen die AfD beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Wer ein Verbot für geboten hält, muss den rechtsstaatlichen Weg gehen und seine Gründe vor Gericht verantworten. Solange das nicht geschieht, bleibt die AfD eine nicht verbotene Partei, die sich dem politischen Wettbewerb stellt. Demonstrative Kontaktverweigerung kann ein rechtsstaatliches Verfahren jedenfalls nicht ersetzen.

Nun kann Aigner einwenden, dass sie sich nicht auf ein Inszenierungsspiel der AfD einlassen möchte. Auch bei der Linksfraktion steht zunächst kein Besuch an; dort ist nach Angaben der Linken allerdings gar keine Einladung ausgesprochen worden. Doch gerade im Umgang mit einer ungeliebten Opposition zeigt sich, wie ernst der Anspruch auf Überparteilichkeit gemeint ist. Ein angehendes Staatsoberhaupt muss nicht mit jeder Position Frieden schließen und erst recht nicht jede Provokation schlucken. Aber es sollte sichtbar zwischen der Ablehnung von Überzeugungen und der Ausgrenzung von Gesprächspartnern unterscheiden.

Der Empörung den Wind aus den Segeln nehmen

Das verbindende Moment dieses Amtes ist kein feierlicher Zusatz zur Stellenbeschreibung. Es ist sein besonderer Wert – zumal in einer Gesellschaft, deren politische Lager sich immer häufiger gegenseitig die Legitimität absprechen. Eine Bundespräsidentin muss nicht alle Deutschen politisch vertreten wie eine Partei. Sie soll ihnen aber vermitteln, dass der Staat ihnen allen gehört: auch jenen, deren Stimmzettel ihr nicht gefallen mag.

Mit einem Gespräch hätte Aigner der Empörung den Wind aus den Segeln nehmen können. Der Punkt reicht noch weiter: Dialogbereitschaft ist kein Geschenk an Alice Weidel. Sie ist ein Signal an Millionen Bürger, dass politische Gegnerschaft nicht mit gesellschaftlicher Aussortierung gleichgesetzt wird. Mit der AfD zu sprechen heißt nicht, sie politisch aufzuwerten. Es heißt, den Anspruch des höchsten Staatsamts ernst zu nehmen.

Noch ist nichts entschieden. Am 30. Januar 2027 wählt die Bundesversammlung, und Aigner kann mit breiter Unterstützung rechnen. Bis dahin hat sie Gelegenheit, ihre erste Antwort zu korrigieren oder wenigstens ein glaubwürdiges Gesprächsangebot zu formulieren – an die AfD, aber ebenso an die anderen Fraktionen. Niemand verlangt ein Gruppenfoto mit Alice Weidel. Erwartet werden darf etwas Anspruchsvolleres: Souveränität.

Wer Deutschland zusammenführen will, muss auch an jene Türen klopfen, hinter denen Widerspruch zu erwarten ist.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema