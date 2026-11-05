In diesem Jahr wurden mehr als 2000 Menschen aus Deutschland in die Türkei abgeschoben. Allgemeine Rückführungen nehmen hingegen weiter ab.

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Die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland in die Türkei hat in diesem Jahr, entgegen dem bundesweiten Trend, zugenommen. Insgesamt verließen zwischen Anfang Januar und Ende September 14.324 Ausländer Deutschland unter Zwang. Das sind rund 18,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, als 17.651 Abschiebungen gezählt wurden.

Gegen diesen Trend stieg jedoch die Zahl der Rückführungen in die Türkei: 2025 Menschen brachten die Behörden dorthin, mehr als in jedes andere Land. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Frage der Linken-Abgeordneten Clara Bünger hervor.

Hinter der Türkei folgen Georgien mit 883 Abgeschobenen und Algerien mit 629 Rückführungen. Während Georgier mit biometrischem Reisepass für kurze Besuche visumfrei einreisen dürfen, brauchen algerische Staatsangehörige grundsätzlich ein Visum.

Warum weniger Asylanträge die Zahlen in Frankreich drücken

Einen wichtigen Grund für den Rückgang liefert die gesunkene Zahl neuer Asylgesuche. Im ersten Halbjahr stellten 39.646 Menschen erstmals einen Asylantrag, im Vorjahreszeitraum waren es noch 72.818. Dadurch richtet Deutschland auch seltener Übernahmeersuchen an andere Staaten der Europäischen Union.

Das wirkt sich besonders auf die Nachbarländer aus. Nach Frankreich brachten die Behörden von Januar bis September nur noch 481 Menschen unter Zwang zurück, nach 842 im Vorjahreszeitraum. Spanien, zuvor mit 928 Rückführungen vertreten, taucht diesmal nicht einmal unter den zehn wichtigsten Zielländern auf.

Freiwillige Ausreisen legen zu

Weniger Abschiebungen bedeuten nicht, dass weniger Ausreisepflichtige das Land verlassen. Zwischen Januar und September entschieden sich laut vorläufigen Zahlen des Bundesinnenministeriums 14.140 Menschen für eine staatlich geförderte Ausreise über das Bund-Länder-Programm REAG/GARP. Ein Jahr zuvor waren es im Vergleichszeitraum 12.263.

Hinzu kommen Ausreisen ganz ohne Förderung sowie solche, die allein das jeweilige Bundesland bezahlt. Die freiwillige Rückkehr gewinnt damit gegenüber der erzwungenen an Gewicht.

Kritik an Charterflügen nach Afghanistan

Bünger hält mehr als 50 Abschiebungen pro Tag weiterhin für deutlich zu viel. Unter den Abgeschobenen der ersten drei Quartale waren mehr als 1500 Kinder und 380 Jugendliche. „Trotz des Rückgangs erreichen mich viele Nachrichten über Familientrennungen, Abschiebungen von Kindern und Jugendlichen, die in die Schule gehören statt in den Abschiebeflieger oder Abschiebungen von kranken und pflegebedürftigen Menschen“, sagt die Abgeordnete.

Kritisch sieht sie auch Rückführungen nach Syrien und Afghanistan. Nach Afghanistan brachten die Behörden in diesem Jahr mehr als 200 Männer, die Mehrheit von ihnen zuvor straffällig. Umstritten sind diese Sammelabschiebungen, weil sich die Bundesregierung dafür mit den Taliban abstimmt. Nach Syrien gab es seit Jahresbeginn sechs Abschiebungen, in den Iran drei.

Zahl der Geduldeten steigt wieder über 200.000

Während die Abschiebungen sinken, wächst eine andere Gruppe. Ende September hielten sich laut Angaben der Bundesregierung 200.601 Menschen mit einer Duldung in Deutschland auf, bei insgesamt 256.873 Ausreisepflichtigen. Allein 2026 erhielten rund 45.000 Menschen erstmals eine Duldung, darunter zum Stichtag etwa 13.460 Minderjährige.

Ende 2022 lebten noch rund 248.000 Menschen mit Duldung hierzulande, danach sank die Zahl bis 2025. Eine Rolle spielen die niedrigere Anerkennungsquote im Asylverfahren sowie die Ausweitung der sicheren Herkunftsländer, zu denen auf EU-Ebene seit Mitte Juni auch die Türkei zählt.

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