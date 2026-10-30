Berufspolitiker? Nein danke! Serbiens Studenten-Experiment fordert Europas Volksvertreter heraus

Wer in den vergangenen Monaten bei Serbiens Studentenbewegung ein Interview anfragte, brauchte Geduld. Zuerst musste ein Plenum klären, wer überhaupt zuständig ist. Das konnte Tage dauern, manchmal Wochen.



Im Wahlkampf war diese Schwerfälligkeit ein Schutzschild. Die Medienmaschinerie von Aleksandar Vučić, dem früheren Präsidenten und jahrelang alles entscheidenden Mann im Land, suchte zwei Jahre lang nach einem Gesicht, das sie zerlegen konnte, und fand keines. Die Rechnung ist aufgegangen. Bei der Wahl am Sonntag errangen die Studenten die absolute Mehrheit im serbischen Parlament.



Ein historischer Sieg. In einem so kurzen Zeitraum hat „es“ eine Protestbewegung von der Straße bis vor die Regierungsbank geschafft, gerade weil sie das klassische Modell der Repräsentation durch Parteien ablehnt. Daher stellt sich folgende Frage: Hat der Berufspolitiker als Volksvertreter ausgedient?

So funktioniert das Plenum

Die Studenten selbst traten bei der Wahl nicht an. Auf der Liste standen 250 Hochschullehrer, Ärzte, Künstler und Sportler. Ausgewählt wurden sie dort, wo die Bewegung seit zwei Jahren alles entscheidet, im Plenum, einer basisdemokratischen Vollversammlung, in der alle Beteiligten gleichberechtigt diskutieren und abstimmen.



Jede Fakultät hat ihr eigenes. Teilnehmen dürfen alle ihre Studenten, abgestimmt wird öffentlich per Handzeichen, es gilt die Mehrheit der Anwesenden.



Was eine Fakultät beschließt, tragen Delegierte ins universitätsweite Plenum, und dort sind sie an das Votum ihrer Basis gebunden. Arbeitsgruppen für Strategie, Medien, Sicherheit oder Logistik setzen die Beschlüsse um und berichten zurück. Das Konsensprinzip haben die Studenten bewusst verworfen, weil es lähmt.



So beschreibt es eine Studie von Sozialwissenschaftlern um Marko Škorić aus Novi Sad.

„Ein Staat darf nicht anarchisch geführt werden“

Ana Mirković steht selbst auf der Studentenliste und war eines der bekannteren Gesichter des Wahlkampfs. Die Professorin für politische Psychologie an der Belgrader Fakultät für Organisationsstudien Eduka gilt als mögliche Ministerin in der neuen Regierung. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung antwortet sie überraschend nüchtern.



„Ein Staat kann und darf nicht anarchisch geführt werden“, sagt sie. Man wolle die Struktur einer Aktivistenbewegung nicht direkt auf den Staatsapparat übertragen. Der Staat verlange „klare Linien der Verantwortung, Verfahren, Tempo und operative Effizienz“.



In die Institutionen tragen wolle die Bewegung vor allem „einen Wandel der politischen Kultur“. Jahrelang habe Serbien unter einer autoritären Vertikale gelitten, „in der ein Mann alle Entscheidungen traf, während die Institutionen nur stumme Beobachter oder Vollstrecker waren“.

Wer hat das letzte Wort?

Die Regierung soll aus Menschen bestehen, „die sich in ihren Berufen bewährt haben“. Die Horizontalität der Bewegung bedeute in der Praxis „institutionelle Transparenz, Offenheit für öffentliche Debatten und ständige Konsultation mit Fachleuten und Bürgern vor der Verabschiedung zentraler Gesetze“.



Ist das der Abschied vom Konzept des Berufspolitikers? Heikel bleibt das Verhältnis zwischen Plenen und Parlament. Nach der Wahl gehört das Mandat rechtlich dem Abgeordneten.



Mirković zieht die Linie klar. Das letzte Wort hätten laut Verfassung die gewählten Vertreter im Parlament, „weil sie die rechtliche und politische Verantwortung vor der gesamten Wählerschaft tragen und nicht nur vor einer Bewegung“. Plenen und Bürgerversammlungen blieben „unser stärkstes Korrektiv, eine beratende Stimme und ein moralischer Kompass, der uns daran erinnert, warum wir gewählt wurden“.



Damit wird aus dem Entscheidungsorgan ein Beirat. Die eigentliche Machtprobe kommt, wenn Abgeordnete gegen einen Plenumsbeschluss stimmen. Geht es um Grundsätzliches, ist für Mirković klar, „ich würde niemals mit meiner eigenen Integrität Handel treiben. Genau dagegen haben wir gekämpft.“

Ein Land der politischen Experimente

Dass Serbien sich auf politische Experimente einlässt, hat Tradition, vor allem in der Außenpolitik. Nach dem Bruch mit Stalin 1948 stand das sozialistische Jugoslawien allein zwischen den Blöcken, und Josip Broz Tito machte daraus ein Programm. 1961 empfing er in Belgrad die erste Konferenz der Blockfreien Staaten. Die Bewegung wollte weder Washington noch Moskau folgen und verschaffte dem Balkanstaat großes Gewicht.



Die Lust am eigenen Weg überdauerte Jugoslawien. Vučić verhandelte mit Brüssel über den EU-Beitritt, verweigerte Sanktionen gegen Russland und holte chinesische Investoren ins Land. Serbien tanzte auf mehreren Hochzeiten zugleich und vermied eine klare Festlegung. Auch die Studentenliste hat bisher signalisiert, an dieser außenpolitischen Orientierung weitgehend festzuhalten.



Aber auch nach innen kennt das Land den Sonderweg nur zu gut. Ab 1950 übertrug Titos Jugoslawien die Leitung der Betriebe den Beschäftigten. Gewählte Arbeiterräte bestimmten über Produktion, Einnahmen und Löhne mit, die Fabriken galten als gesellschaftliches Eigentum und gehörten damit formal allen.



Später entsandten Arbeitskollektive und Gemeinden sogar Delegierte in die Parlamente, die ihrer Basis rechenschaftspflichtig sein sollten. Im Westen galt das Modell vielen linken Reformern als Alternative zum Sowjetsystem. In der Praxis litt es an unklaren Zuständigkeiten und zähen Sitzungen, Direktoren und Parteifunktionäre behielten großen Einfluss. In den Achtzigerjahren versank das Land in Schulden und Inflation.

Die Psychologin Ana Mirkovic bei einer Wahlkampfveranstaltung in der serbischen Stadt Kragujevac.

Die Lehre aus Titos Arbeiterräten

Von der Berliner Zeitung auf den Vergleich mit den Arbeiterräten angesprochen, fand Mirković die Parallele durchaus „interessant“. Für sie hatte die Arbeiterselbstverwaltung „die edle Idee“, Arbeiter in Entscheidungen einzubeziehen. „Der große Mangel war aber, dass wir in einem Einparteienmonopol gefangen waren, das am Ende doch diktierte.“



Die heutige Studentenbewegung wolle „die bürokratischen Experimente der Vergangenheit“ nicht wiederbeleben, ihr Ziel sei „eine moderne partizipative Demokratie“. Dazu gehöre eine Verantwortungskette, in der genau festgelegt ist, „wer eine Entscheidung unterschreibt, wer das Budget verwaltet und wer die politischen und rechtlichen Konsequenzen trägt“. Kontrollieren sollen die Bürger die Verwaltung über digitale Werkzeuge, lokale Versammlungen und freie Medien.

Die Gefahr der unsichtbaren Clans

Als Psychologin kennt Mirković das Problem. Horizontale Gruppen ohne Struktur könnten langfristig in eine „Lähmung der Entscheidungsfindung“ geraten, sagt sie, und „verborgene, informelle Machtklans“ hervorbringen, „die keinerlei öffentliche Verantwortung tragen“. „Wir sind uns dessen völlig bewusst und machen uns keine Illusionen.“



Unter Repression sei Dezentralität „die einzige Verteidigung gegen das Ersticken“ gewesen. „Hierarchie ist nötig, aber eine Hierarchie der Kompetenz und der funktionalen Verantwortung, nicht eine Hierarchie des blinden Gehorsams und des Personenkults.“



Nach einem Ministeramt strebe sie nicht, sagt Mirković. Ihr Engagement sei nie vom Wunsch nach „einer Funktion, einem Sessel, Ministerposten oder einer politischen Karriere“ getrieben gewesen, am liebsten bleibe sie an der Universität. Ganz ausschließen will sie es aber nicht. In der Phase des Übergangs stehe sie den Studenten zur Verfügung, „wo auch immer sie meinen, dass mein Wissen am meisten zur Stabilisierung und danach zum Aufbau einer neuen Gesellschaft beitragen kann“.

Die Straße bleibt das Korrektiv

Die Erwartungen an die Wahlsieger sind jedenfalls hoch, auch bei Tamara Ristić. Die Medizintechnik-Managerin und Mutter zweier Kinder war am Sonntag Wahlbeobachterin im Wahllokal 71 im Belgrader Stadtbezirk Zvezdara. Für den Fall eines erneuten Sieges von Vučić hatte sie sogar mit dem Gedanken gespielt, Serbien zu verlassen.



Viele wollten nun, dass geschehe, „was am 6. Oktober nicht geschehen ist“, gemeint ist die ausgebliebene Abrechnung nach dem Sturz von Slobodan Milošević im Jahr 2000. Ristić warnt dennoch vor Rache. „Wir brauchen Gerechtigkeit, keine neue Ungerechtigkeit“, sagt sie dieser Zeitung.



Auch die Gesellschaft müsse umdenken, damit niemand mehr erwarte, „dass ein Mensch alle Probleme löst“. Sollte die neue Macht in alte Muster zurückfallen, ist sie sich sicher, „werden die Menschen ganz sicher wieder auf die Straße gehen“. Es ist eine klare Mahnung an die neuen Verantwortlichen, dass sich die Straße, die sie an die Macht gebracht hat, ebenso schnell gegen sie wenden kann.

Müssen Europas Volksvertreter zittern?

Ob der Berufspolitiker ausgedient hat, wird sich nun bei der Regierungsbildung und im Regierungsalltag entscheiden. Die Studentenliste reicht von linken Akademikern bis zu konservativen Patrioten, ihr gemeinsamer Nenner ist mit Vučićs Abwahl erfüllt. An genau dieser Lage zerbrach nach 2000 das Oppositionsbündnis, das Milošević gestürzt hatte.



Das neue Konzept der Volksvertretung wird beweisen müssen, ob es mehr kann, als Aleksandar Vučić zu besiegen. Wenn ja, stellt sich eine größere Frage: Müssen Volksvertreter in ganz Europa nun vor mehr Basisdemokratie zittern? Junge Menschen gehen längst nicht nur in Serbien auf die Straße, wie zuletzt die Proteste in Frankreich, Italien oder in Albanien gezeigt haben.



Ob aus solchen Protesten ebenfalls politische Bewegungen entstehen, die am Ende sogar Wahlen gewinnen, und ob sich das serbische Modell durchsetzt oder an seinen eigenen Ansprüchen scheitert, wird die Zukunft zeigen. Sollte es gelingen, könnte der Berufspolitiker als Modell ausgedient haben.

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