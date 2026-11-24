Die Fotos stammen von der Zwillingssonde Gold, drei Stunden nach ihrem Vorbeiflug. Die Reise dauert rund zehn Monate. Am Mars geht es dann um die Atmosphäre.

Rund 62.000 Kilometer war die Escapade-Sonde Gold von der Erde entfernt, als sie dieses Bild der westlichen Erdhalbkugel aufnahm.

Die Nasa hat am Montag, 23. November, Abschiedsbilder der Erde veröffentlicht. Sie stammen von einer der beiden Escapade-Sonden, die seit Anfang November auf Kurs zum Mars sind. Laut dem Nasa-Blog zur Mission sind die Fotos schon am 9. November entstanden, gegen 15 Uhr deutscher Zeit und aus rund 62.000 Kilometern Entfernung.

Zu sehen ist die westliche Hälfte der Erdkugel. Vorne ragt ein Solarpanel der Sonde ins Bild. Neben einer Aufnahme im sichtbaren Licht zeigt die Nasa mehrere Infrarotbilder. Darauf verraten Farbe und Helligkeit, wo es auf der Erde wärmer und wo es kälter ist.

Sonde Gold und eine Kamera aus Arizona

Die Bilder hat Gold aufgenommen, die zweite der beiden Zwillingssonden. Das bestätigt das Missionsteam in einem Post des offiziellen Escapade-Accounts auf X. Die Kamera an Bord heißt Visions und stammt von der Northern Arizona University.

Rund drei Stunden nach einem Vorbeiflug fotografierte eine Nasa-Sonde der Escapade-Mission am 9. November 2026 die westliche Erdhalbkugel aus etwa 62.000 Kilometern Entfernung. Auf der Infrarotaufnahme sind wärmere Gebiete weiß, gelb und grün dargestellt, kühlere blau. Im Vordergrund ist ein Solarpanel der Sonde zu sehen. © Nasa/UC Berkeley/Northern Arizona University

Etwa drei Stunden vor den Aufnahmen hatte Gold die Erde passiert, am 9. November gegen 6 Uhr Ostküstenzeit. Die Mission wird von der UC Berkeley wissenschaftlich und im Betrieb geleitet. Nach Angaben der Universität UC Berkeley war die Sonde dabei rund 1.000 Kilometer von der Oberfläche entfernt. Ihre Schwestersonde Blue flog bereits am 7. November vorbei.

Neun Minuten Schub: Die Erde als Sprungbrett zum Mars

Bei beiden Vorbeiflügen zündeten die Sonden ihre Triebwerke etwa neun Minuten lang. Das steht in der Nasa-Mitteilung zu den Erdvorbeiflügen. Mit der Anziehungskraft der Erde und dem eigenen Schub kamen sie so auf ihre Bahn zum Mars. In der Mitteilung des Herstellers Rocket Lab ist von rund zehn Minuten die Rede, von einer Genauigkeit über 99 Prozent und einem Lagefehler unter einem Grad.

Zwei Marssonden, ein Himmelsausschnitt: Im Abstand von zwei Tagen flogen die ESCAPADE-Sonden an der Erde vorbei. Ein Ingenieur fotografierte sie vom Raum Los Angeles aus; die Aufnahmen sind hier zu einem Bild kombiniert. Die Spuren der Sonden wurden zur besseren Sichtbarkeit verstärkt und eingefärbt: links die Sonde vom 7. November 2026 in Blau, rechts die vom 9. November in Gold. © Christophe Mandy/Nasa

Für die Nasa ist das nach eigener Darstellung eine Premiere. Zum ersten Mal hat sie Sonden mit einem angetriebenen Vorbeiflug an der Erde zum Mars geschickt. Rocket Lab beansprucht sogar eine weiter gefasste Pionierleistung. In Raumfahrtforen ist diese Lesart allerdings umstritten.

Fast ein Jahr am Punkt L2: Der Umweg von Blue und Gold

Gestartet sind die Zwillinge bereits am 13. November 2025. Danach kreisten sie fast ein Jahr lang in einer großen Schleife um den Sonne-Erde-Lagrangepunkt L2. So beschreibt es ein Bericht des Raumfahrtportals Space.com. Erst die Manöver im November 2026 haben sie auf den eigentlichen Marskurs gebracht.

Was bringt so eine Warteschleife? Laut dem Technikportal CNET müssen Sonden dann nicht im knappen Startfenster zum Mars abheben. Sie können später weiterfliegen, sobald Erde und Mars günstig zueinander stehen.

September 2027: Was die Zwillinge am Mars erforschen sollen

Am Ziel sind die Sonden noch lange nicht. Ihre Manöver, um in eine Umlaufbahn um den Mars einzuschwenken, sind für den 7. und 9. September 2027 geplant. Nach der Missionsseite der Nasa sollen diese Zündungen jeweils etwa elf Minuten dauern. Ein erster Umlauf soll rund 60 Stunden dauern.

Mit der Forschung sollen Blue und Gold voraussichtlich im Juni 2028 beginnen. Dann sollen beide Orbiter gleichzeitig messen, wie der Sonnenwind auf die Umgebung des Mars wirkt. Außerdem sollen sie zeigen, welchen Anteil er daran hat, dass der Planet seine Atmosphäre verliert.

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