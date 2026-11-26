Joshua Kimmich mit Kapitänsbinde beim 1:2 des FC Bayern in Lille. Nach dem Spiel kritisierte er den Umgang der Klubführung mit Jamal Musiala.

Joshua Kimmich hat sich nach der 1:2-Pleite in Lille öffentlich vor Jamal Musiala gestellt – und gegen die eigene Vereinsführung. Vor Kameras und Mikrofonen kritisierte der Bayern-Kapitän, wie der Klub die Debatte um Musialas Gesundheit und Gehalt geführt hat.



Namen nannte Kimmich nicht. Gemeint waren erkennbar Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge. „Das darf niemals passieren, dass das auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird“, sagte der 31-Jährige auf Nachfrage von Sport1.

„Nicht größer als der Mensch“

Der Verein sei immer das Höchste und größer als der Spieler, „aber trotzdem nicht größer als der Mensch“. Dann folgte der Satz, der seitdem die Runde macht: „Das ist ein absolutes No-Go und auch nicht Bayern-like.“



Kimmich, der in Lille für den verletzten Manuel Neuer die Binde trug, zeigte durchaus Verständnis für die Sorgen der Bosse. Für den Verein sei das keine einfache Situation. Was er nicht verstehe, sei die Art, wie man das öffentlich kommuniziert habe.



Leistungskritik müssten Profis aushalten. Bei Musiala gehe es aber um etwas anderes, und das kläre man intern am Tisch. Das habe er auch im Verein so angesprochen.

„Keine vier, fünf Spiele am Stück“

Kimmich erinnerte daran, was Musiala für den Klub schon war. Bei der EM 2024 habe er die Nationalmannschaft „getragen“, danach verlängerte er in München und bekam die Nummer 10.



Dann kamen Muskelverletzung, Wadenbeinbruch und Krankheit. „Die letzten eineinhalb Jahre hat er, glaube ich, keine vier, fünf Spiele am Stück gemacht“, so Kimmich. Dass Musiala nicht auf seinem alten Level sei, sei deshalb verständlich.



Wie es anders geht, hat Kimmich selbst erlebt. Als sein Vater starb, bekam er vom Klub alle Zeit, die er brauchte. Man habe gespürt, dass „Mia san mia“ gelebt werde. Der Umgang mit Musiala sei für ihn „völlig unverständlich“.

Was Hoeneß und Rummenigge gesagt haben

Losgetreten hatte die Debatte Hoeneß am 8. November im BR-„Sonntags-Stammtisch“. Der Ehrenpräsident nannte Musialas Lage ein „Dilemma“ und zweifelte, ob der 23-Jährige sein altes Niveau wieder erreicht.



Rummenigge legte im Sky-Interview am Rande des Köln-Spiels nach. Er stellte ebenfalls Musialas Leistungsfähigkeit infrage und brachte eine Anpassung des Vertrags ins Spiel. Die Bild beziffert Musialas Gehalt auf mehr als 25 Millionen Euro im Jahr. Sein Vertrag läuft bis 2030.



Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nahm Hoeneß in Schutz: Ihn habe vor allem die Sorge um den Klub getrieben, berichtete die Deutsche Presse-Agentur.

Musialas Erkrankung: Was bekannt ist

Musiala hatte im August nach zwei Zusammenbrüchen in Testspielen selbst öffentlich gemacht, dass bei ihm kurze Absencen festgestellt wurden. Ursache ist nach seinen Angaben eine neurologische Dysfunktion, die gut behandelbar sei.



In Lille kam er in der 76. Minute. Da lagen die Bayern schon hinten: Upamecano hatte zum 1:0 getroffen, Ueda und ein Eigentor von Pavlovic drehten das Spiel. Es war die erste Saisonniederlage der Münchner.

Krisengipfel an der Säbener Straße

Am Dienstag saßen Musialas Berater mit der Klubführung zusammen, am Mittwoch sprach der Verein in einem Statement von „konstruktiven Gesprächen“. Kimmich findet, das Treffen hätte vor den öffentlichen Aussagen stattfinden sollen.



Trotzdem glaubt er an eine Lösung. „Wenn man sich an einen Tisch setzt, vernünftige Gespräche führt, dann kann auch so ein Vertrauen wieder aufgebaut werden.“ Er hoffe, dass die Parteien wieder zusammenfinden.

„Jamal hat zu 100 Prozent Rückendeckung“

Sein letzter Satz galt dann doch den Bossen: Musiala habe zu 100 Prozent die Rückendeckung der Mannschaft – „auch wenn sich da der eine oder andere anders dazu geäußert hat“.

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