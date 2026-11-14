Ach Berlin, wieso bist du nicht ein bisschen wie Schwerin?

Schlossgeist, Wild Lights und Flippermuseum: Schwerin zeigt sich auch an Schlechtwettertagen als ausgezeichnetes Familienziel. Von Berlin aus ist man schnell da und will auch gar nicht wieder zurück.

Als ich meiner Oma erzählte, dass wir nach Schwerin fahren, seufzte sie sehnsüchtig. In Schwerin, da habe sie immer leben wollen. Dazu kam es nie, aber ich habe schnell verstanden, warum ihr die Stadt so gefiel.



Alles ist hier so viel kleiner, überschaubarer, sauberer und anmutiger als in Berlin. Schwerin hat ein Schloss, das sich harmonisch ins Stadtbild fügt, als Herzstück eines geschlossenen Residenzensembles. Historisch gewachsen, kein künstlicher Fremdkörper.

Als sich bei unserer Ankunft die Prunkkuppel des Schweriner Schlosses zum ersten Mal vor dem trübgrauen Himmel abzeichnet, ist unser achtjähriger Sohn sehr beeindruckt. „Ist das echtes Gold?“, fragt er.

Die Antwort liefert tags darauf ein Rundgang durch das Wahrzeichen von Schwerin, das seit 2024 zum Welterbe der Unesco gehört. Für Kinder gibt es kostenlos eine eigens konzipierte Audioführung.

Die freundliche Frau am Eingang empfiehlt auch uns Erwachsenen, mindestens einen Kinder-Audioguide zu nehmen – damit wir wissen, wovon beim Nachwuchs die Rede ist. Ein Rat, den wir gern befolgen.

Die prunkvollen Innenräume des Schlosses lassen sich mit einem Kinder-Audioguide besonders anschaulich erkunden. © Rolf Fischer/Imago

Schweriner Schloss mit Kindern: Mit dem Petermännchen durch die Welterbe-Residenz

Denn tatsächlich wird der Gang durch die frühere Residenz der Mecklenburger Herzöge dank der Geschichten des Petermännchens zu einem kurzweiligen Vergnügen. Lebendig und frech nimmt der berühmte Schweriner Schlossgeist die Zuhörer mit auf eine Zeitreise durch die Räume des Schlosses, erzählt Sagen, Geschichten und Geheimnisse aus dem Leben der früheren, adligen Bewohner.

Im Thronsaal, dem prunkvollsten Raum im ganzen Schloss, erzählt das Petermännchen seinen virtuellen Gästen Leon und Greta eine Anekdote, die auch unseren Sohn hellhörig werden lässt. Wer nach der Audienz beim Großherzog den Raum verlassen wollte, musste rückwärts gehen, weil es unhöflich gewesen wäre, ihm Rücken und Hintern zuzuwenden.

Heutzutage ist es vor allem amüsant zu beobachten, wie kleine Besucher dem Schlossgeist auf ihren Ohren Folge leisten und den Raum rückwärts verlassen. Im benachbarten Speisezimmer klärt sich dann auch die Frage nach dem Edelmetall: Das Gold an den Wänden im Speisezimmer ist kein massives, aber echtes, dünnes Blattgold. Da soll noch einer sagen, Geschichte sei dröge!

Herzstück des Burggartens ist die historische Orangerie. © Berliner Zeitung

Wild Lights im Zoo Schwerin: Laternenkunst nach Einbruch der Dunkelheit

Vor unserem Kurztrip hatte ich mich noch gefragt, ob der Herbst wirklich so geeignet sei für Schwerin. Ob wir nicht lieber bei schönem Wetter hinfahren sollten. Doch nach einem langen Wochenende mit Nieselregen, frischem Wind und Temperaturen um zwölf Grad steht fest: Die kleinste Landeshauptstadt der Republik ist auch an Schlechtwettertagen absolut familientauglich.

Beim Gang durch den angrenzenden Burggarten auf der Schlossinsel bietet eine im Jahr 1852 aus massiven Granitfindlingen erbaute Grotte eine spannende, regensichere Höhlenarchitektur zum Klettern und Erkunden. 13 massive Säulen tragen das Kreuzgewölbe, das sich unweit der prächtigen Orangerie erstreckt und bis ins Wasser des Schweriner Sees hineinreicht.

Am Abend haben wir einen Ausflug in den Schweriner Zoo geplant. Angesichts der langen Schlange vor den Drehkreuzen wird schnell klar, dass wir mit diesem Vorhaben nicht allein sind. Gefühlt hat sich die halbe Stadt auf den Weg gemacht, schließlich ist nur jetzt im Herbst die Lichtinstallation „Wild Lights“ mit ihrer speziell für den Schweriner Zoo konzipierten chinesischen Laternenkunst zu sehen.

Die leuchtende Gottesanbeterin hat es dem Achtjährigen besonders angetan. © Berliner Zeitung

Begeistert hüpfen die kleinen Besucher zwischen leuchtenden Libellen, Tigern, Giraffen, Schmetterlingen und Würfelquallen hin und her, die zur dunklen Stunde in allen erdenklichen Farben erstrahlen und wie nebenbei die Bedeutung von Artenschutz vermitteln. Bunte Lichtpunkte auf den Wegen animieren zum Hüpfen, zahlreiche Tierfiguren buhlen um die Trophäe als beliebtester Fotospot. Unser Sohn entscheidet sich für die riesige Gottesanbeterin, die ihm ihre Fangbeine entgegenstreckt.

Stefan Ziese/Zoonar/Imago Reise-Infos Schwerin-Ticket: Für kurze Besuche lohnt sich der Kultur- und Erlebnispass, der freie Fahrt im gesamten Nahverkehrsnetz von Schwerin sowie zahlreiche Ermäßigungen bei Sehenswürdigkeiten bietet. Es ist als 24- oder 48-Stunden-Variante in der Tourist-Info Am Markt 14 erhältlich.



Wild Lights: Die Lichtershow im Zoo Schwerin ist noch bis 29. November zu sehen, Tickets sind unter shop.zoo-schwerin.de erhältlich.



Schloss Schwerin: Das Museum im Schweriner Schloss ist von Dienstag bis Sonntag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr offen. Kinder und Jugendliche kommen kostenlos in die Ausstellung.

Ein Schild mit der Aufschrift „Food“ weist den Weg zur Festwiese, wo Bratwürste, Crêpes und Zuckerwatte auf die hungrigen Gäste warten. Danach geht es weiter mit der Entdeckungsreise durch Blütentunnel und Tierwelten. Für Kinder gibt es viele interaktive Stationen wie Leuchtschaukeln, Seifenblasen oder Dampfblumen. Ein Zooerlebnis, das ohne echte Tiere auskommt und trotzdem richtig Spaß macht.

Flippermuseum Schwerin: Drei Stunden Spielspaß auf 400 Quadratmetern

Am nächsten Tag ist es derart verregnet, dass nur ein Museumsbesuch infrage kommt. Im Internet haben wir vom Flippermuseum gelesen – und unser Sohn ist natürlich sofort Feuer und Flamme. Wir fahren also mit der Straßenbahn in die Weststadt der mecklenburg-vorpommerschen Landeshauptstadt.

Hinter ein paar schmucklosen Wohnblöcken verbirgt sich ein noch schmuckloserer Bau mit brauner Putzfassade. Was von außen einen recht trostlosen Eindruck macht, wird im Inneren zum Highlight unseres Schwerin-Besuchs. Zumindest, wenn man den Drittklässler fragt, der nun geschlagene drei Stunden lang Kugeln gegen blinkende Rampen schießt, mit Street Fightern kämpft und Autorennen fährt.

Im Flippermuseum in Schwerin spielt man nach den Regeln der alten Schule. © Jens Büttner/dpa

Auf 400 Quadratmetern haben die Mitarbeiter des Museums 16 verschiedene Themenräume gestaltet und die Automatenkultur der letzten 100 Jahre dargestellt. Es ist gut zu erkennen, wie sich die Flipper und Videospiele im Laufe der Zeit weiterentwickelt haben.

Kommen die 1930er-Jahre noch mit purer Mechanik und ohne elektrische Elemente daher, halten in den Sechzigern schon Walzenlaufwerke und Glockenspiele Einzug. Zunehmend referieren die Automaten auf mediale Themen, beliebte Filme oder Serien.

Unser Sohn bleibt die meiste Zeit am „Star Wars“-Automaten des amerikanischen Herstellers Williams Electronics hängen, der 1999 mit gut 3500 Geräten auf den Markt kam. Der Automat basiert auf der damals revolutionären Pinball-2000-Plattform. Über eine spezialbeschichtete Glasscheibe werden computergenerierte Videobilder und Animationen direkt aufs Spielfeld projiziert. Für unseren jungen Spieler sieht es so aus, als würden Raumschiffe oder Figuren wie Darth Maul direkt auf dem Spielfeld schweben und mit seiner Flipperkugel interagieren. Ein Erlebnis, von dem er ganz sicher all seinen Klassenkameraden berichten wird.

Hotel Speicher am Ziegelsee: Familienzimmer mit Seeblick

Im Hotel indes interessiert ihn am meisten der Fitnessraum – gut für uns Eltern, die gleich nebenan einen großzügigen Wellnessbereich vorfinden. Wir haben für unseren Aufenthalt das familiengeführte Hotel Speicher am Ziegelsee gewählt, ein aufwendig umgebauter früherer Getreidespeicher mit schöner Backsteinoptik.

Die großzügigen Familienzimmer haben eine Verbindungstür, sodass jede Partei auch ihre Privatsphäre hat. Auf der Seeseite ist der Blick aus den Fenstern besonders schön. Direkt am hoteleigenen Steg legen zudem die Schiffe der Weißen Flotte an.

Zustimmung wird geprüft...

Wir nehmen die 4-Seen-Linie, um trockenen Fußes näher an die Altstadt heranzukommen. Dort treibt uns ein Mittagshüngerchen zunächst direkt in die Soupière Suppenbar – ein herrlich unprätentiöser Eintopf-Spot, wie gemacht für trübe Herbsttage.

Ob Chili con Carne, Soljanka, Erbsensuppe oder Chicken Tikka, die Gerichte wärmen nicht nur, sie sind auch sehr lecker und haben ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Schweriner Dom: 220 Stufen auf Mecklenburgs höchsten Kirchturm

Reichhaltig gestärkt geht es weiter zum Schweriner Dom, der für kleine Abenteurer eine besondere Aufgabe bereithält. Das imposante Meisterwerk der Backsteingotik ist nicht nur das älteste Bauwerk der Stadt und hat mit 117 Metern den höchsten Kirchturm in Mecklenburg.

Wer die 220 Stufen des Turms erklimmt, den empfängt zudem ein atemberaubender Blick über die Schweriner Seenlandschaft. Doch zunächst muss man natürlich die Arbeit erledigen. „Wollen Sie sich das wirklich antun?“, fragt uns die Frau am Eingang. Das lässt zunächst stutzig werden.

Blick von oben: Der Aufstieg auf den Schweriner Dom lohnt sich. © Berliner Zeitung

Als wir die ersten Stufen nehmen, wissen wir, warum man sich den Aufstieg gut überlegen sollte. Die Wendeltreppe zur Aussichtsplattform ist extrem schmal, entgegenkommen sollte einem niemand. Eine gewisse Kondition ist ebenfalls hilfreich. Doch der Ehrgeiz, die 220 Stufen zu schaffen, ist längst stärker. Da die Zahl der Aufsteigenden von wachsamen Mitarbeitern überwacht wird, kommt es auch nicht zur Kollision.

Und der Ausblick entschädigt ohnehin für alle Mühen: Von oben überblickt man das gesamte Residenzensemble Schwerin, die umliegenden Seen und bei gutem Wetter ein weites Panorama.

Café Prag und Altstadt: Torten, Fachwerk und Drechselkunst

Hat man es wieder nach unten geschafft, belohnt man sich am besten im Café Prag, wo hausgemachte Torten, Kuchen und Eisbecher in einem der prächtigsten historischen Stadthäuser Schwerins warten. Sahnetorten, Cremetorten, Obsttorten, Dessertteilchen, Blechkuchen, Teegebäck – wer hier nicht sündigt, der macht einen Fehler.

Auch einen Bummel durch die Schweriner Altstadt sollte man nicht auslassen. Das historische Zentrum ist geprägt von engen, verwinkelten Gassen und gut erhaltenen Fachwerkhäusern. Von so viel Charme beim Einkaufen kann man in Berlin nur träumen.

Hübsche Gässchen laden zum Schlendern ein. © unsplash

Wir landen nicht nur in üppig bestückten Spielzeugläden und Papeterien, sondern auch in der Kunstdrechslerei Zettler, die in einem der ältesten erhaltenen Fachwerkhäuser der Stadt untergebracht ist.

Der Feststellung, sie sitze ja wohl im schönsten Gebäude Schwerins, widerspricht die Verkäuferin im Laden nicht. Zumal das obere Stockwerk in der Breite gut einen Meter über das Untergeschoss hinausragt, was wirklich eine architektonische Besonderheit ist.

Drinnen muss man beim Stöbern zwischen den handgedrechselten Kerzenhaltern, Stimmungsvögeln und Suppenlöffeln den Kopf einziehen. Wir entscheiden uns am Ende für einen Nussknacker in Pilzform. Ein hübsches herbstliches Andenken und sicher nicht die einzige Erinnerung, die wir mit zurück nach Berlin nehmen.

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