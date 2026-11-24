Der Münchner Förderverein folgt einer Empfehlung einer eigenen Reformkommission. Gültig wird der neue Name erst im Register. Wer die Reformen kontrolliert, ist offen.

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Der Förderverein SOS-Kinderdörfer weltweit hat in München beschlossen, künftig ohne den Namen seines Gründers auszukommen (Symbolbild).

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In München hat die Mitgliederversammlung der SOS-Kinderdörfer weltweit am 21. November 2026 entschieden, sich auch im Namen von ihrem Gründer zu lösen. Der Zusatz „Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland“ soll entfallen. Öffentlich gemacht hat der Verein das zwei Tage später in einer Mitteilung zur Namensänderung.

Künftig soll er nur noch „SOS-Kinderdörfer weltweit e.V.“ heißen. Er begründet den Schritt damit, dass er sich von Hermann Gmeiner distanziert, gegen den Missbrauchsvorwürfe bestehen. Gültig wird der neue Name allerdings erst mit dem Eintrag ins Vereinsregister.

Registernummer VR 6575: Welcher Verein sich umbenennt

Betroffen ist nur der deutsche Förderverein mit der Nummer VR 6575. Gemeint sind nicht der Jugendhilfeträger SOS-Kinderdorf e.V., nicht SOS-Kinderdorf Österreich und nicht die internationale Dachorganisation.

Überraschend kommt der Beschluss nicht. Schon am 3. Juni 2026 hatte der Verein angekündigt, den Zusatz abzulegen, sobald die rechtlichen Voraussetzungen stehen. Wo die volle Bezeichnung nicht zwingend war, verzichtete er bereits auf den Gründernamen.

Acht Opferschutzfälle: Was Hermann Gmeiner vorgeworfen wird

Gmeiner soll acht Jungen sexuell missbraucht und körperlich misshandelt haben, wie ein Bericht des Evangelischen Pressedienstes zusammenfasst. Die Taten sollen sich zwischen den 1950er- und den 1980er-Jahren ereignet haben.

SOS-Kinderdorf Österreich erhielt dazu von 2013 bis 2023 Meldungen, erkannte die Fälle an und entschädigte die Betroffenen. Dazu kommen nach eigenen Angaben sechs laufende Verfahren und vier weitere Hinweise. Ein Gericht hat nichts davon festgestellt: Geprüft wurde nur, ob die Schilderungen plausibel sind.

Reformkommission: Über Gmeiner kann kein Gericht mehr urteilen

Die unabhängige Reformkommission erkennt in den ausgewerteten Schilderungen ein Muster: sexualisierte Grenzverletzungen und Gewalt gegen Jungen und männliche Jugendliche. Weil Gmeiner tot ist, lässt sich strafrechtlich nicht mehr klären, ob er schuldig ist. Das betont die Kommission in ihrem Abschlussbericht vom Juni 2026.

Das Gremium rät, Ehrungen und Namensgebungen auf den Prüfstand zu stellen, den Mythos um den Gründer aufzugeben und die Reformen transparent zu überwachen. Der Münchner Beschluss setzt damit eine zentrale Empfehlung um. Laut ORF-Bericht über die Kommission kritisierte sie auch, wie die Organisation früher mit Hinweisen umgegangen war.

Gmeiner-Studie: Bewerbungsfrist läuft bis 28. Februar 2027

Mehr Klarheit soll eine internationale Studie zu Hermann Gmeiner bringen, angelegt auf 24 Monate. Die Forschenden sollen seine Rolle untersuchen, außerdem Machtgefälle, Abhängigkeiten, Mitwissende und mögliche Wege, Gewalt zu vertuschen.

Bewerben können sich Teams bis zum 28. Februar 2027, die Auswahl trifft eine internationale Jury. Begleiten soll die Arbeit ein Beirat aus Fachleuten und Care Leavern. Bis fundierte Ergebnisse vorliegen, dürfte also noch viel Zeit vergehen.

Maßnahmenplan bis Ende 2029: Was noch nicht feststeht

Weitere Schritte bündelt der Verein in einem Maßnahmenplan für Kinderschutz und Compliance. Auf LinkedIn nennt er Ende 2029 als spätesten Termin für die Umsetzung. Prüfkriterien, Zwischenziele oder eine externe Kontrolle hat er bislang nicht veröffentlicht.

Auch anderswo wird über den Namen nachgedacht: In Bergheim im Rhein-Erft-Kreis begann eine Grundschule laut Kölner Stadt-Anzeiger schon im November 2025 zu prüfen, ob sie sich umbenennt. Solche Entscheidungen fallen unabhängig vom Münchner Förderverein.

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