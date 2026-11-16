Achtjährige Radfahrerin in Tiergarten getötet: „Hier fühle ich mich unsicher“

Nach dem Tod eines Kindes in der Potsdamer Straße rückt die Radverkehrsführung in den Fokus. Zwei Expertinnen für Verkehrssicherheit erklären die Risiken.

Ein Fahrradfahrer an der Kreuzung in Tiergarten, an der am Sonnabendnachmittag eine junge Radlerin tödlich verunglückte.

Am Montag legt eine Frau an der Ecke Potsdamer Straße/ Lützowstraße in Tiergarten eine Blume nieder. Den Radweg benutze sie selbst öfter, erzählt sie der Berliner Zeitung. Der Tod des Mädchens mache sie traurig. Zwei Tage nach dem tödlichen Unfall, bei dem eine Achtjährige von einem Linienbus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) überrollt wurde, ist es an der Kreuzung ruhig. Ein Fernsehteam ist da. Hin und wieder bleiben Passanten bei den Blumen und Trauerkarten stehen.

Am Sonnabend geriet hier eine Achtjährige unter einen BVG-Bus und starb. Laut Polizei warteten das Mädchen und seine Mutter auf ihren Fahrrädern neben dem Bus an der roten Ampel. Bei Grün sollen alle drei angefahren sein. Das Mädchen geriet ins Schlingern, kollidierte mit dem Linienbus, stürzte und wurde von dem tonnenschweren Fahrzeug überrollt. Das Kind erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

In Berlin starben in diesem Jahr fünf Radfahrer

Der 55 Jahre alte Busfahrer fuhr zunächst weiter und wurde erst später, an einer anderen Haltestelle, von Polizeikräften gestoppt. Die Mutter, die den Tod ihres Kindes miterleben musste, stand unter Schock.

Wie es zum dem Unglück kam, ist noch ungeklärt. Es ist der fünfte tödliche Fahrradunfall in Berlin in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr starben fünf Menschen, die auf dem Rad unterwegs waren, bei Unfällen. 2025 wurden 37 Menschen im Berliner Straßenverkehr getötet.

Blumen liegen an der Kreuzung Potsdamer/ Ecke Lützowstraße in Tiergarten (Bezirk Mitte), während im Hintergrund ein Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) vorüberfährt. © Jens Kalaene/dpa

Wie könnte das Unfallrisiko gesenkt werden?

„Hier fühle ich mich unsicher“, sagt Heiner Sothmann von der Deutschen Verkehrswacht der Berliner Zeitung. Er fahre selbst viel Rad in Berlin. Der alte Radweg vor der Kreuzung verläuft im Gehwegbereich neben der Fahrbahn, die Pflasterung ist stellenweise uneben. Wer zur Bushaltestelle will oder von dort kommt, muss den Fahrradweg queren. An der Kreuzung führt ein schmaler Schutzstreifen den Radverkehr über die Straße. Zugleich biegen dort Autos ab, so Sothmann.



Auf die Frage der Berliner Zeitung, wie sich die Kreuzung sicherer gestalten ließe, nennt Sothmann zwei Möglichkeiten. Man könnte die Wege baulich so trennen, dass sie sich seltener kreuzen. Oder man könnte die Ampel anders schalten. Wer zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist, bekäme dann zuerst Grün. Autos und Busse würden erst danach anfahren.

ADFC: „Kaum Abstand zwischen Fahrrad und Bus“

Beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) ist man noch dabei, den Unfallhergang zu analysieren. Klar ist: Der Radweg, der in diesem Bereich auf dem Gehweg verläuft, wird kurz vor der Kreuzung Lützowstraße nach links zur Fahrbahn verschenkt. „Die Radfahrer stehen dann direkt neben den Bussen“, erklärt Susanne Grittner.

Die Berlinerin ist seit fast 30 Jahren beim ADFC Berlin aktiv. Als Mitglied des Landesvorstands gehören die Geisterräder zu ihrem Bereich. Die weiß gestrichenen Fahrräder werden dort aufgestellt, wo Radfahrer bei Unfällen tödlich verletzt wurden.

Die Situation an der Kreuzung Potsdamer/ Lützowstraße sei sehr beengt, so Grittner. „Es gibt kaum Abstand zwischen Fahrrad und Bus.“

Warum kam das Kind auf seinem Fahrrad ins Schlingern? Dazu müssten die Ergebnisse der polizeilichen Ermittlungen abgewartet werden, sagt die Expertin für Verkehrssicherheit am Montag. Kinder seien unterschiedlich sicher, wenn sie per Rad unterwegs sind. „Das hängt davon ab, wie sie sozialisiert sind“, erklärt Susanne Grittner.

Manch ein Kind könne schon in sehr jungem Alter stabil Rad fahren. Andere fühlten sich noch längere Zeit unsicher. Bei dieser Gruppe kommt es vor, dass sie Blickkontakt zu den Erwachsenen suchen – was beim Fahren eine gefährliche Instabilität bedeuten könne.

Changing Cities: „Das Kind könnte noch leben“

„Der Hochbordradweg vor der Kreuzung ist schmal und holprig, für Autofahrende ist er durch Bäume und Schilder schwer einsehbar. Der Radstreifen im Kreuzungsbereich ist viel zu schmal, die Autos und Busse fahren extrem dicht an den Radfahrenden vorbei, obwohl ein Überholabstand von 1,5 Meter vorgeschrieben ist“, analysierte Ragnhild Sørensen von Changing Cities, einem Verband in Berlin.

Die Polizei ermittele noch den genauen Unfallhergang. „Eines wird jedoch schon mit Blick auf die bauliche Gestaltung der Straße klar: Mit ausreichendem Sicherheitsabstand zum Autoverkehr, wäre das Kind womöglich nur gestürzt und nicht vom Bus überrollt worden. Das Kind könnte noch leben“, so die Sprecherin.

Hätte Technik den tödlichen Unfall verhindern können?

Sørensen: „Es ist unerträglich. Wir möchten unsere Anteilnahme mit einem Meer an Kerzen ausdrücken. Es ist unbeschreiblich und entsetzlich, dass wieder ein junger Mensch sterben muss, weil Geschwindigkeit höher priorisiert wird als Sicherheit. Unsere Gedanken sind auch beim Busfahrer – er ist wahrscheinlich für sein Leben traumatisiert.“

Der „Wahnsinn auf den Straßen“ müsse gestoppt werden, forderte sie. „Wir brauchen Sicherheit für Fußgänger*innen und Radfahrende in dieser Stadt – und wir wollen, dass niemand zum Täter oder zur Täterin wird, weil die Straßen für den Autoverkehr optimiert sind. Auch wenn das vielleicht bedeutet, dass der Autoverkehr verlangsamt wird.“

Ein Geisterrad erinnert in Berlin an einen Radfahrer, der im Verkehr getötet wurde. © Christian-Ditsch/imago

Auch in diesem Fall planen der ADFC, Changing Cities und andere Verbände eine Mahnwache. Der Termin werde gerade abgestimmt und noch bekannt gegeben, sagt Grittner. Frühestens am Freitag, heißt es.

Mit solchen Aktionen verbunden ist auch stets der Appell an Politiker und Planer, für sichere Radinfrastruktur zu sorgen. Deren Ausbau hat sich in den vergangenen Jahren verlangsamt. Das gilt auch für die Sanierung bestehender Radverkehrsanlagen. Der Radweg in der Potsdamer Straße ist alt und holprig, der Kreuzungsbereich beengt.

Hätte der Unfall technisch verhindert werden können? Moderne Busse sind laut Gesetz mit Abbiegeassistenten und Kamerasystemen für den toten Winkel ausgestattet. Diese zeigen dem Fahrpersonal auf einem Monitor im Cockpit in Echtzeit den Bereich direkt neben und hinter dem Bus. Doch die Überwachung ist in der Regel nur dann in Betrieb, wenn das Fahrzeug abbiegt oder die Einstiegstür geöffnet ist, sagen Experten.

BVG: „Tief betroffen von diesem tragischen Unglück“

Die BVG äußerte sich auf Anfrage nicht direkt zu diesem Thema. „Wir sind tief betroffen von diesem tragischen Unglück. Unsere Gedanken sind bei dem verstorbenen Kind und seiner Familie sowie bei unserem Kollegen“, teilt BVG-Sprecherin Franziska Ellrich am Montag mit.

Das Landesunternehmen dankt den Rettungskräften und BVG-Beschäftigten für ihren Einsatz. „Wir unterstützen selbstverständlich die Ermittlungen der Polizei weiterhin vollumfänglich. Mit Blick auf die laufenden Ermittlungen bitten wir um Verständnis, dass wir uns nicht zu technischen Details des beteiligten Fahrzeugs äußern“, heißt es.

Grundsätzlich gelte: „Unfälle werden bei der BVG selbstverständlich sorgfältig analysiert und ausgewertet. Unsere Fahrer*innen haben nach belastenden Ereignissen jederzeit die Möglichkeit, psychologische Unterstützung in Anspruch zu nehmen, und werden von unseren Kolleg*innen eng begleitet“, erklärt Franziska Ellrich.

Bis zu 25.000 Kraftfahrzeuge auf der Potsdamer Straße

Auf der Potsdamer Straße zwischen Schöneberger Ufer und Goebenstraße sind laut Senat werktags im Schnitt 21.000 bis 25.000 Kraftfahrzeuge unterwegs. Den größten Teil macht der Durchgangsverkehr aus. Abseits der Fahrbahn ist der Platz knapp. Radwege, Haltestellen und Außengastronomie engen vielerorts den Gehweg ein.



Der Bezirk Mitte plant in der Lützowstraße eine Fahrradstraße vom Lützowplatz bis zur Potsdamer Straße. Die Kreuzung selbst soll bei einem eigenen Verkehrskonzept für die Potsdamer Straße genauer untersucht werden. Ob dort die Ampelschaltung geändert wird, geht aus den veröffentlichten Plänen bislang nicht hervor.

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