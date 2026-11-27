In der Potsdamer Straße überrollt ein Gelenkbus der Linie M85 eine junge Radfahrerin. Das Fahrzeug 5083 der BVG hat offenbar keinen Totwinkel-Assistenten. Die Technik ist erst seit wenigen Jahren Pflicht.

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Mahnwache in der Potsdamer Straße am 20. November: Kerzen, Plüschtiere und Zettel mit Botschaften erinnern an den Unfall.

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Ein schreckliches Unglück. Vor knapp zwei Wochen stürzte eine acht Jahre alte Radfahrerin in der Potsdamer Straße unter einen Linienbus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und starb. Jetzt wurden weitere Einzelheiten zu dem tödlichen Unfall bekannt. Danach hatte der Bus keinen Abbiegeassistenten, der den Fahrer in bestimmten Gefahrensituationen warnt. Aber hätte er in diesem Fall helfen können?



Nach Informationen der Berliner Zeitung war ein Gelenkbus vom Typ Mercedes-Benz Citaro C2 G beteiligt. Die BVG listet das Fahrzeug als GN20. Geliefert wurde der Dieselbus Anfang November 2020 – also vor rund sechs Jahren. Ein dreiachsiges Fahrzeug mit einem Leergewicht von 16,6 und einem zulässigen Gesamtgewicht von 28 Tonnen.



Wie berichtet war der Bus auf der Linie M85 vom Hauptbahnhof nach Lichterfelde Süd unterwegs. Am 14. November gegen 17 Uhr stand er in der Potsdamer Straße links neben zwei Radfahrern: einer Mutter und ihrem Kind. Als die Ampel an der Einmündung der Lützowstraße auf grün sprang, fuhren alle drei los. Dabei muss das Kind gestürzt sein.

Warum hat der Busfahrer den Unfall nicht bemerkt?

Der Fahrer fuhr weiter. Erst an der Kaisereiche in Friedenau konnte er von der Polizei gestoppt werden. Wie die Mutter erlitt der 55-Jährige einen Schock. Nicht nur die Hinterbliebenen, auch die Fahrer haben nach solchen Unfällen ein Leben lang schwer zu tragen.



Der BVG-Mitarbeiter hat offenbar nichts von dem Sturz gemerkt, sagte ein Buskenner, mit dem die Berliner Zeitung sprach.

Dieser Fahrzeug hat ein Abbiegeassistenzsystem: Bus 5689 von Solaris, hier in der Luisenstraße in Mitte, wurde im Mai 2026 geliefert. Die BVG hat mehr als 900 Gelenkbusse. © Yona Elsner/imago

„Ich kann mir vorstellen, dass der Fahrer nichts von dem Unfall mitbekommen hat“, so seine Einschätzung. Das Gelenk hat eine dämpfende Wirkung. Es sei wahrscheinlich, dass deshalb im vorderen Teil des Busses nichts von den Geschehnissen ankam. „Das können aber nur Gutachter beurteilen“, gab der Busexperte zu bedenken.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Der Experte: „Wenn es sich so zugetragen hat, dass der Bus und das Mädchen mit ihrer Mutter an der Ampel gewartet haben, könnte der Ablauf so gewesen sein: Die Ampel schaltet auf Grün. Der Bus fährt an.“

Die tödliche dritte Achse

Mädchen und Mutter sind nicht ganz so schnell. „Sie kommen erst in Fahrt, als der Bus die beiden fast schon überholt hat. Das Mädchen kommt ins Straucheln und wird von der letzten Achse des Busses erfasst“, so die Vermutung. Die dritte Achse befindet sich hinter dem Gelenk.

„Wenn dem so war, hätte auch ein Assistenzsystem den Unfall nicht verhindert“, lautet die Analyse. „Selbst mit Assistenz hätte der Fahrer die Radfahrerinnen zwar gesehen und bemerkt, nicht aber mit einem Straucheln gerechnet.“ Da sich alle Fahrzeuge in dieselbe Richtung bewegten und ihre Wege sich normalerweise nicht gekreuzt hätten, konnte der Busfahrer auch nicht mit einem anderen Verlauf rechnen.

Andere Beobachter weisen darauf hin, dass Abbiegeassistenten bei der BVG erst tätig werden, wenn der Fahrer den Blinker setzt. Hier war dies nicht der Fall - der Bus sollte in der Potsdamer Straße bleiben.

Die BVG äußerte sich nicht zur Technik. Weil die polizeilichen Ermittlungen noch laufen, werde das Unternehmen zur Sicherheitsausstattung des beteiligten Busses nichts sagen, hieß es.

Schon bevor Assistenzsysteme zur Pflicht wurden, hat die BVG Busse dem Vernehmen nach mit Monitoren ausgestattet, die beim Rechtsabbiegen den per Spiegel nicht einsehbaren Bereich zeigen. Seit viereinhalb Jahren gelten höhere Standards der Europäischen Union.

Was seit 2022 vorgeschrieben ist: Das ist die Rechtslage

Auf die aktuelle Rechtslage weist Susanne Grittner vom Allgemeinen Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Berlin hin: Abbiegeassistenzsysteme sind seit dem 6. Juli 2022 für neue Fahrzeugtypen über 3,5 Tonnen vorgeschrieben, seit 7. Juli 2024 auch für neue Fahrzeuge. Zwar schaffte die BVG schon 2020 Busse mit dieser Technik an. Nach vorliegenden Informationen hat Gelenkbus 5083 keinen Totwinkel-Assistenten.

Welchen Bereich die Technik überwachen muss, sei genau festgelegt, erklärte Grittner: eine Zone 90 Zentimeter bis 3,50 Meter rechts neben dem Bus, bis zwei Meter nach vorn und neun Meter nach hinten. Sobald sich ein Radfahrer dort hinein bewegt, muss dies dem Menschen auf dem Fahrersitz optisch angezeigt werden. Bei erhöhtem Kollisionsrisiko kommt eine optische, akustische oder haptische Warnung hinzu.

Nach den bisherigen Informationen fand der tödliche Unfall weiter hinten, außerhalb des Abdeckungsbereichs statt. Der Bus ist mehr als 18,1 Meter lang. Das stützt die These des Busexperten, dass die bei der BVG eingesetzte Sicherheitstechnik das Unglück nicht verhindert hätte.

Geisterrad in der Potsdamer Straße: Mit weißen Fahrrädern erinnert der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) an Radfahrer, die im Straßenverkehr getötet werden. In Berlin kamen in diesem Jahr bisher sechs Radfahrerinnen und Radfahrer ums Leben. © Soeren Stache/dpa

„Mittlerweile gibt es bessere technische Lösungen“, schätzte Susanne Grittner ein. In ihrer Rede vor dem Bundesverkehrsministerium, Teil einer Demonstration mit Mahnwache am 20. November, wies sie auf den Abbiegeassistenten von Daimler Truck hin. Der seit 2021 angebotene Active Sideguard Assist warnt nicht nur vor Radfahrern, E-Scooter-Nutzern und Fußgängern. Er leitet auch automatisch eine Bremsung ein, falls der Fahrer nicht auf die Warnung reagiert.

In allen neuen Bussen von Mercedes-Benz und Setra warnt der Sideguard Assist 2 vor Zusammenstößen. Fünf Radarsensoren und eine Kamera blicken nach vorn und zur Seite – links und rechts. Als zweites System überwacht der Frontguard Assist den Bereich vor dem Bus.

Während ihrer Rede forderte die Verkehrssicherheitsexpertin des ADFC Berlin, dass Busse und andere große Fahrzeuge mit Technik zur Kollisionsvermeidung und Kollisionserkennung ausgestattet werden und im Notfall automatisch bremsen.

Die Forderungen der Radlerlobby

Zudem müsse die Infrastruktur angepasst werden – etwa mit Sicherheitsabständen zwischen den Verkehrsflächen, so Grittner weiter. Am Unglücksort wird der Gehweg-Radweg links verschwenkt und unmittelbar an den Bereich der Kraftfahrzeuge herangeführt.

Nach Informationen der Berliner Zeitung ist das Fahrzeug auf dem Betriebshof Cicerostraße stationiert. Dort haben zahlreiche Doppeldecker ihren Platz. Da der Hof C aber viele Linien bedient, auf denen auch der Einsatz von Gelenkbussen sinnvoll ist, borgen andere Betriebshöfe regelmäßig Gelenkbusse aus.

So ist es offenbar auch im Fall des Busses 5083: Der Hof Indira-Gandhi-Straße trägt die Betriebsverantwortung für das Fahrzeug.

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