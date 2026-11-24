Testsieger ist Neuperlach Süd in München. Doch an 18 Anlagen brauchen Pendler mit Bus und Bahn länger als mit dem Auto. Auch Kameras fehlen oft.

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Das P+R-Parkhaus Neuperlach Süd in München hat im ADAC-Test als beste von 72 Anlagen abgeschnitten.

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Der ADAC hat die Ergebnisse seines Tests von 72 Park-and-Ride-Anlagen in zwölf Stadtregionen veröffentlicht. 22 Anlagen sind durchgefallen: Bei 16 lautete das Urteil „mangelhaft“, bei sechs „sehr mangelhaft“.

Bestehen heißt dabei nicht automatisch gut abzuschneiden. Von den übrigen 50 Anlagen kam die Hälfte nur auf „ausreichend“. Geprüft hat Ramboll Deutschland im Juni und Juli 2026, werktags vor Ort. Komfort, Sicherheit und Nahverkehr zählten je 30 Prozent, Information und Kosten zehn Prozent.

Bestnoten für Neuperlach Süd und ganz Hamburg

Testsieger ist das Parkhaus Neuperlach Süd in München. Es erhielt in jeder Kategorie die Bestnote. Laut Standortseite des Betreibers bietet es 770 Stellplätze, 80 Ladepunkte, einen Lift und Videokontrolle. Der Tag kostet 1,50 Euro.

Auf den Rängen zwei bis sieben folgen ausschließlich Hamburger Anlagen: Harburg, Volksdorf, Langenhorn Markt, Klein Flottbek, Neugraben und Bergedorf. Nach der regionalen ADAC-Auswertung für Hamburg ließ sich überall die Belegung online einsehen, und Personal war erreichbar. Von Bergedorf zum Hauptbahnhof sparte der Nahverkehr im Berufsverkehr 25 Minuten gegenüber dem Auto.

Hannover-Ehlershausen landet auf Platz 72

Am schwächsten schnitt Hannover-Ehlershausen ab. Videoüberwachung fehlte, Schmutz und Bauarbeiten engten die Parkfläche ein, und Anschluss gab es seltener als im 20-Minuten-Takt.

Park and Ride in Potsdam: Die Unterschiede der Angebote sind erheblich, hat der ADAC nachgewiesen. © Jens Kalaene/dpa

Besonders viele Anlagen fielen rund um Berlin durch, dort traf es fünf von sechs. Nur Hönow schaffte laut Deutscher Presse-Agentur ein „ausreichend“. Leipzig und Frankfurt am Main kommen auf je vier Durchfaller, die Region Hannover auf zwei.

Nur zwei von 52 offenen Parkflächen voll videoüberwacht

Lob gibt es für beleuchtete Wege zum Bahnsteig und gesicherte Übergänge an allen Standorten. Doch an 42 Anlagen fehlten Frauen- oder Familienparkplätze, an 41 ein Notfallkontakt zu Personal. Von 52 Flächen unter freiem Himmel waren nur zwei komplett per Kamera überwacht.

Beim Komfort fällt das Bild gemischt aus. 14 von 29 mehrstöckigen Anlagen haben keinen Aufzug. An 26 Standorten sind Stellplätze schmaler als 2,50 Meter, an 51 fehlen Markierungen zum Wiederfinden des Autos.

An 18 Anlagen ist das Auto schneller

An jeder vierten Anlage fährt zur Stoßzeit mindestens alle fünf Minuten eine Bahn oder ein Bus Richtung Zentrum. An 28 Standorten vergehen dagegen mehr als zehn Minuten zwischen zwei Abfahrten.

Ab Hamburg-Harburg erreichen Pendler den Hauptbahnhof per Zug meist 18 Minuten schneller als mit dem Auto. An 18 der 72 Anlagen gilt das Gegenteil: Zu den beiden Musterzielen des Tests dauert die Fahrt mit Bus und Bahn dort länger.

Tageskarte zwischen einem und zwölf Euro

An 50 Anlagen parken Sie gratis, Gebühren verlangen vor allem Parkhäuser. Ein Tag kostet zwischen einem Euro in Schwabach und zwölf Euro in Lehrte.

Am Testtag hatten elf Anlagen weniger als zehn freie Plätze. Im Raum Nürnberg waren vier von sechs voll, in Düsseldorf drei. Daten zur Belegung in Echtzeit oder als Prognose fehlten bei 28 Anlagen ganz, eine Restplatzanzeige vor Ort hatten nur 17.

Das sollten Sie jetzt tun

Schauen Sie vor der ersten Fahrt auf der Seite des Betreibers nach, ob er Belegung oder Prognose anzeigt. Vergleichen Sie in der Fahrplanauskunft, ob Bus oder Bahn ab Ihrer Anlage wirklich schneller am Ziel ist als das Auto.

Merken Sie sich eine zweite Anlage für Tage, an denen Ihr Standort voll ist. Rechnen Sie damit, dass sich Baustellen oder Fahrpläne seit der Prüfung im Sommer 2026 geändert haben können.

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