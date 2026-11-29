Ab dem 4. Januar sollen bundesweite Höchstpreise für Benzin und Diesel gelten. Mit vier Tipps des ADAC können Autofahrer schon jetzt an der Zapfsäule sparen.

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Ab dem 4. Januar sollen in Deutschland bundesweite Höchstpreise für Benzin und Diesel gelten. Bis dahin können Autofahrer mit Empfehlungen des ADAC schon jetzt die Kosten an der Zapfsäule senken – vor allem durch die richtige Tageszeit und die Wahl der Tankstelle.

Autofahrer in Deutschland zahlen laut einer Auswertung des ADAC vom 25. November 2026 im bundesweiten Durchschnitt 1,866 Euro je Liter Super E10 und 2,085 Euro je Liter Diesel. Auf eine politische Entlastung durch den geplanten Spritpreisdeckel müssen sie nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums bis Anfang Januar warten: Die entsprechende Verordnung soll am Mittwoch im Kabinett auf den Weg gebracht werden und zum 1. Januar in Kraft treten, die werktäglichen Höchstpreise greifen ab dem 4. Januar.

Bereits jetzt lässt sich nach Einschätzung des Automobilclubs an der Zapfsäule sparen. Der ADAC empfiehlt, vor dem Tanken die Preise verschiedener Anbieter zu vergleichen und nicht die erstbeste Tankstelle anzufahren.

Mittagszeit ist am günstigsten

Als günstigster Zeitpunkt für die Tankfüllung gilt nach Angaben des ADAC der Zeitraum kurz vor 12 Uhr mittags. Zur Mittagszeit stiegen die Preise stark an und fielen anschließend nur langsam wieder, teilte der Verband mit.

Hintergrund ist das Kraftstoffpreisanpassungsgesetz, das am 27. März 2026 ausgefertigt wurde und seit dem 1. April 2026 in Kraft ist. Danach dürfen öffentliche Tankstellen ihre Kraftstoffpreise nur einmal pro Kalendertag um 12 Uhr erhöhen. Preissenkungen bleiben jederzeit möglich. Von dem geplanten Spritpreisdeckel ist diese Regel zu unterscheiden.

Deutliche Aufschläge an Autobahntankstellen

Deutlich teurer tanken Autofahrer dem ADAC zufolge an Autobahnen. Bei einer Untersuchung vom 6. bis 19. April 2026 ermittelte der Verband bei Super E10 und Diesel einen durchschnittlichen Aufschlag von rund 33 Cent je Liter gegenüber Straßentankstellen. Der ADAC rät daher, Autobahntankstellen möglichst zu meiden und stattdessen Anbieter in der näheren Umgebung der Autobahnabfahrten anzufahren. Autobahntankstellen sollen auch vom geplanten Höchstpreissystem ausgenommen bleiben, wie aus dem Verordnungsentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums hervorgeht.

E10 statt E5 bei freigegebenen Fahrzeugen

Zusätzlich sparen können Autofahrer laut ADAC durch die Wahl der Kraftstoffsorte. Besitzer von Benzinern, die für Super E10 freigegeben sind, sollten auf das teurere Super E5 verzichten, empfahl der Verband in seiner Analyse vom Juli 2026. Ob das eigene Fahrzeug E10 verträgt, lässt sich den Angaben zufolge beim Hersteller oder in der Bedienungsanleitung in Erfahrung bringen.

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