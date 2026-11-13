Handgemachte Pralinen, Single-Origin-Kaffee, Bio-Tee und Design fürs Zuhause: Wir stellen sieben Adventskalender vor, die mal etwas anderes machen. Vier davon kommen aus Berlin.

Von Berliner Pralinen bis zu Pariser Duftkerzen: Bei diesen sieben Adventskalendern freut man sich jeden Tag aufs nächste Türchen.

24 Türchen, 24-mal dieselbe Vollmilchschokolade. Oder ein Beauty-Kalender, bei dem die Hälfte der Produkte in Farben kommt, die einem einfach nicht stehen wollen. Viele Adventskalender sind nach drei Tagen Routine und nach zwei Wochen ein bisschen enttäuschend.



Für unsere Auswahl haben wir deshalb nach Kalendern gesucht, die mehr können. Dabei sind der klassische Schokoladenkalender mit Pfiff, Snacks, die auch mal salzig sein dürfen, jeden Morgen ein neuer Kaffee oder eine Kanne Tee und skandinavisches Design für zu Hause. Mit diesen Kalendern wird das Türchenöffnen jeden Tag zu einem kleinen Erlebnis, und das den ganzen Advent lang.



Gefunden haben wir dabei auch Institutionen vor der eigenen Haustür: Vier der sieben Marken kommen aus Berlin, von der ältesten Pralinenmanufaktur der Stadt bis zur Specialty-Rösterei am Alexanderplatz. Für das kleine bisschen Lokalpatriotismus in der Adventszeit.



Kleine Spoilerwarnung: Bei einigen Kalendern verraten wir, was hinter einzelnen Türchen steckt, damit man weiß, worauf man sich einlässt. Den kompletten Inhalt behalten wir aber für uns.

Koro

Koro kennt man vor allem für seine Riegel, für Nüsse im Kilobeutel und Trockenfrüchte in Vorratsmengen. Beim Adventskalender macht der Berliner Lebensmittelhändler es genau andersherum: Statt Großpackungen gibt es kleine Portionen, mal süß, mal salzig, mal fruchtig, nussig oder proteinreich.



Genau das gefällt uns daran. Wer keine Vollblut-Naschkatze ist, hat von der täglichen Schokolade aus dem Türchen spätestens Mitte Dezember genug. Hier probiert man sich dagegen durch Sorten, die man einzeln vielleicht nie in den Warenkorb legen würde, und entdeckt dabei Neuheiten und limitierte Sorten.



Unser Favorit ist eine Pistaziencreme, die mit 200 Gramm weit über eine normale Probiergröße hinausgeht. Den Kalender gibt es als Classic- und als Vegan-Variante, damit sind fast alle versorgt. Nur für Nussallergiker ist er leider nichts.

Mal süß, mal salzig, mal nussig: Statt Schokolade stecken hinter den Türchen 23 Snacks aus dem Koro-Sortiment, darunter 200 Gramm Pistaziencreme. © Koro Handels GmbH

Koro Adventskalender. Preis: 55 € (UVP). 24 Türchen mit 23 Snacks und einem Paar Socken. Classic und Vegan. Erhältlich auf koro.com, die Classic-Variante auch bei dm, Rossmann, Rewe und Edeka

Sawade

Der klassische Schokoladenkalender in seiner edelsten Form: Sawade ist Berlins älteste Pralinenmanufaktur, und das schmeckt man. Hinter den 24 Türchen stecken keine Schokotäfelchen vom Fließband, sondern handgemachte Pralinen, Trüffel und Pasteten.



Den Kalender gibt es in zwei Varianten: gemischt, also mit einigen alkoholhaltigen Pralinen, und komplett alkoholfrei.



Auch optisch hat er uns überzeugt. Die Illustratorin Clare Owen hat musizierende Tiere um einen geschmückten Tannenbaum versammelt und Goldakzente dazugesetzt. Das ist so liebevoll gemacht, dass man die Verpackung nach Weihnachten nur ungern wegwirft.



Unser Lieblingsdetail bemerkt man allerdings eher mit den Fingern als mit den Augen: Türchennummern und Pralinensorten kann man zusätzlich in Brailleschrift ertasten. So finden auch blinde und sehbehinderte Menschen jeden Morgen selbst das richtige Türchen.

Ein Kalender zum Schmecken und zum Ertasten: Sawade schreibt Türchennummern und Pralinensorten zusätzlich in Brailleschrift. © Sawade

Adventskalender „Tannenbaum“. Preis: 60 €. 24 Pralinen, Trüffel und Pasteten. Gemischt oder alkoholfrei. Erhältlich auf sawade.de

Westwing

Der Westwing-Kalender macht schon Eindruck, bevor man das erste Türchen öffnet. Die XL-Box in Dunkelrot und Weiß zeigt eine verschneite Stadthausfassade mit Balkonen und Weihnachtsschmuck. Die darf gern den ganzen Dezember im Wohnzimmer stehen bleiben, man sollte nur vorher den Platz dafür einplanen.



Drin ist ein ausgewählter Mix aus skandinavischem und internationalem Design. Dazu gehören (Achtung, Spoiler!) eine Salz- und Pfeffermühle von Audo Copenhagen, Stoffservietten von Ferm Living mit weihnachtlicher Stickerei und eine Handseife von Aesop.

Zum Naschen ist das alles nichts. Für uns ist es der Kalender für alle, die im Dezember lieber dekorieren: Von Tag zu Tag wird das Zuhause ein bisschen festlicher, bis an Heiligabend die Gäste klingeln. Und passt ein Teil mal nicht zur eigenen Einrichtung, hat man gleich ein schönes Mitbringsel.

Hier wird nicht genascht, sondern dekoriert: Hinter den 24 Türchen der XL-Box steckt Interior-Design von zwölf Marken, von Audo Copenhagen bis Aesop. © Westwing

Westwing Adventskalender. Preis: derzeit 269 € statt 299 € (zzgl. Versand). 24 Türchen mit Produkten von Westwing Collection, Aesop, Bloomingville, Audo Copenhagen, Ferm Living, DBKD, Philippi, Vinga, Vondels, WMF, Archivist und Broste. Erhältlich auf westwing.de

Byredo

Byredo bringt seinen Adventskalender in diesem Jahr zum zweiten Mal heraus. Beim Preis von 715 Euro und beim Konzept ist er der kompromissloseste auf der Liste. Die Sammlerbox ist mit nordisch inspirierten Mustern verziert und innen in leuchtendem Blau gehalten.



Drin sind 25 Produkte aus Parfüm, Make-up, Körperpflege und Accessoires. Einige davon sind echte Großformate: ein 50-ml-Eau-de-Parfüm Bal d'Afrique, ein 100-ml-Body-Mist Blanche und ein 75-ml-Haarparfüm Mojave Ghost. Dazu kommen drei Kerzen, zwei Lippenstifte, Reisegrößen und Accessoires wie Spiegel und Haarbürste.



Byredo zieht seine bekanntesten Düfte konsequent durch den ganzen Kalender: Bal d'Afrique kommt fünfmal vor, Blanche viermal. Für Fans der Stockholmer Marke ist das ein Fest, als Geschenk ins Blaue aber eher riskant. Wir empfehlen ihn deshalb allen, die sicher wissen, dass die beschenkte Person diese Düfte liebt – oder die sich selbst etwas Großzügiges gönnen möchten.

Das Herzstück steckt in einem der 25 Fächer: ein 50-ml-Flakon Bal d'Afrique, einer der bekanntesten Byredo-Düfte. © Byredo

Byredo Adventskalender. Preis: 715 €. 25 Produkte in Reise- und Originalgrößen. Erhältlich in ausgewählten Byredo-Stores und auf byredo.com

19grams

Kaffeeliebhaber und Siebträgermaschinenbesitzer können die Tage bis Weihnachten auf ganz besondere Art zählen. Jeden Morgen startet man mit dem Adventskalender von 19grams mit einem neuen Kaffee in den Tag.



Die Berliner Rösterei gehört seit 2002 zu den Pionieren der Specialty-Coffee-Szene und bringt ihren Adventskalender in diesem Jahr zum zehnten Mal heraus. Der Kalender ist wie eine kleine Reise durch die Welt des Kaffees. Drin sind 24 Single Origins in kleinen Döschen, die über Monate ausgewählt wurden, von fruchtig-floral bis tief schokoladig.



Auf jeder Dose führt ein QR-Code zur Farm, zur Herkunft und zur passenden Zubereitung. So erfährt man mit jedem Kaffee auch etwas über die Menschen, die ihn anbauen. Vorwissen braucht man nicht. Die Bohnen kommen ungemahlen. Wer noch keine Mühle hat, nimmt deshalb am besten die Version mit Hario-Handmühle.

Jede Dose erzählt eine Geschichte: Über einen QR-Code erfährt man, auf welcher Farm der Kaffee des Tages gewachsen ist. © 19 Grams

19grams Adventskalender. Preis: 99,90 €, mit Hario-Handmühle 115,90 €. 24 Single-Origin-Kaffees à 50 g in wiederverschließbaren Aludosen. Ganze Bohne, Espresso- oder Filterröstung. Erhältlich über 19grams.coffee, Abholung in der Rösterei am Alexanderplatz möglich

Diptyque

Diptyque hat seinen Kalender in diesem Jahr als Werkzeugkasten eines Kunsthandwerkers gestaltet: nachtblau, mit vergoldeten Verschlüssen und hölzernen Waldwesen auf der Front. Die Figuren stammen aus dem verwunschenen Wald des Künstlers Jean-Simon Roch. Nach den Feiertagen stellt man den Kasten eher ins Regal, als ihn ins Altpapier zu geben.



Innen dreht sich alles um Duft: neun Kerzen, darunter die limitierte Sapin, und sechs Eaux de Parfüm. Dazu kommen Haarparfüm, festes Parfüm und Körperpflege.

Viele Produkte sind allerdings im Reise- oder Miniformat. Zum Vorratskauf eignet sich der Kalender deshalb weniger, eher für einen Streifzug durch das ganze Sortiment. Diptyque-Fans können so in Ruhe herausfinden, welcher Duft einen großen Flakon verdient.

Zu schön fürs Altpapier: Diptyque verpackt seine 25 Duftschätze in einen nachtblauen Werkzeugkasten mit Waldwesen des Künstlers Jean-Simon Roch. © Diptyque

Diptyque Adventskalender. Preis: 450 €. 25 Produkte (neun Duftkerzen, sechs Eaux de Parfüm, Haarparfüm, festes Parfüm, Körper- und Handpflege, Raumspray, Dekorationsset). Erhältlich auf diptyqueparis.com

Paper & Tea

Wer keinen Kaffee mag, findet mit dem Tee-Adventskalender von Paper & Tea vielleicht das passende Gegenstück. Ein Teebeutel für zwischendurch ist hier nicht drin. Hinter jedem Türchen wartet loser Bio-Tee für eine ganze Kanne, also eher für einen langen Dezembernachmittag als für eine schnelle Tasse.



So trinkt man sich 24 Tage lang durch das Sortiment: vom zarten Weißtee über Grüntee bis zum würzigen Chai, dazwischen drei limitierte Wintersorten. Per QR-Code erfährt man mehr über die Sorte des Tages.



Zum ersten Mal liegen außerdem zwei Rubbellose bei, die garantiert gewinnen, vom Gutschein bis zum Design-Wasserkocher. Und mit etwas Glück hat man am 24. Dezember einen neuen Lieblingstee.

24 Bio-Tees, jeder reicht für eine ganze Kanne. Zum ersten Mal liegen außerdem zwei Rubbellose bei, die garantiert gewinnen. © Paper & Tea

Paper & Tea Adventskalender. Preis: 49 €. 24 verschiedene lose Bio-Tees, je Portion für 400 ml. Erhältlich auf paperandtea.de

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