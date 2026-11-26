Auf einer vielbefahrenen Autobahn breiteten sich die Flammen auf zahlreiche Fahrzeuge aus. Einige Todesopfer müssen nun mithilfe von DNA-Analysen identifiziert werden.

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Ein verunglückter Tanklastwagen hat in Ägypten eine verheerende Brandkatastrophe ausgelöst. Mindestens 31 Menschen kamen am Mittwoch auf einer Ringautobahn im Großraum der Hauptstadt Kairo ums Leben. Weitere 21 Menschen wurden nach jüngsten Angaben des ägyptischen Gesundheitsministeriums verletzt.



Das Unglück ereignete sich im dicht besiedelten Stadtteil al-Warrak in Gizeh. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters war ein mit Erdölprodukten beladener Lastwagen umgekippt und in Brand geraten. Die Flammen griffen auf zahlreiche weitere Fahrzeuge über.



Von der Nachrichtenagentur AFP überprüfte Videoaufnahmen zeigen meterhohe Flammen und gewaltige schwarze Rauchwolken über der Autobahn. Nach ersten Erkenntnissen der ägyptischen Staatsanwaltschaft brannten insgesamt 27 Autos und Motorräder aus.

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Retter bergen Menschen aus brennenden Autos

Rettungskräfte versuchten, eingeschlossene Menschen aus den brennenden Fahrzeugen zu befreien. Hunderte Menschen versammelten sich in der Nähe des Unglücksortes, wie die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) berichtet.



Der Augenzeuge Ahmed Sameer, der nach dem Unfall im Stau festsaß, schilderte gegenüber AP, wie Rettungskräfte mehrere Leichen aus ausgebrannten Autos bargen. „Es war ein schockierender Anblick“, sagte er.

Das Gesundheitsministerium schickte insgesamt 39 Krankenwagen zum Unglücksort. Wie die ägyptische Zeitung Al-Masry Al-Youm berichtet, waren zudem 18 Löschfahrzeuge an dem Einsatz beteiligt.



Die ägyptische Staatsanwaltschaft ordnete DNA-Analysen an, da einige der schwer verbrannten Todesopfer bislang nicht identifiziert werden konnten.

Ägyptens Regierung ordnet Untersuchung an

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi wies die zuständigen Behörden an, die Versorgung der Verletzten sicherzustellen und die Familien der Todesopfer zu unterstützen, wie das Präsidialamt mitteilte.



Ministerpräsident Mostafa Madbuly sagte eine geplante Reise in die Provinz Beni Suef ab, um die Folgen des Unglücks zu koordinieren. Er ordnete eine Untersuchung der Unfallursache sowie Entschädigungszahlungen für die Betroffenen an.



Nach Angaben aus dem ägyptischen Erdölsektor, über die Al-Masry Al-Youm berichtet, gehörte der verunglückte Tanklastwagen einem privaten Transportunternehmen.

Ausgebrannte Fahrzeuge auf der Ringautobahn im Stadtteil al-Warrak in Gizeh. Die Flammen des brennenden Tanklastwagens hatten auf zahlreiche weitere Fahrzeuge übergegriffen. © Fareed Kotb/imago

Das ägyptische Verkehrsministerium widersprach unterdessen in sozialen Netzwerken verbreiteten Behauptungen, ein herabgestürztes Stromkabel habe den Brand ausgelöst. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.



Die Ringautobahn, eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen im Großraum Kairo, wurde nach Abschluss der Löscharbeiten und der Beseitigung der Fahrzeugwracks wieder freigegeben.

Zahl der Verkehrstoten in Ägypten deutlich gestiegen

Schwere Verkehrsunfälle sind in Ägypten seit Jahren ein erhebliches Problem. Als häufige Ursachen gelten überhöhte Geschwindigkeit, schlecht gewartete Fahrzeuge, mangelhafte Straßen und die Missachtung von Verkehrsregeln.



Nach Angaben der ägyptischen Statistikbehörde CAPMAS, über die das staatliche Nachrichtenportal Ahram Online berichtete, kamen 2025 landesweit 5829 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Das waren 10,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Verletzten stieg um 10,7 Prozent auf 84.553.

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