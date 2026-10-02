Ärger mit dem ÖRR? Jas über sein Debütalbum, den Auftritt im ZDF und politische Ängste

Sein Auftritt im ZDF-„Morgenmagazin“ sorgte für viel Aufsehen. Jas hat uns erzählt, wie es dazu kam und warum Musik für ihn immer politisch ist.

Jas ist ein junger Indie-Pop-Sänger aus Berlin. Seine erste Single „Winterherz“ erregte Aufmerksamkeit auf Instagram und TikTok. Nun steht der Newcomer kurz davor, sein erstes Album zu veröffentlichen. Ein Projekt, das auch politische Themen und Ängste aufgreift.



Jas wurde am 5. August vom ZDF eingeladen, seinen neuen Song „Zu jung“ im „Morgenmagazin“ aufzuführen. Aus eigenem Willen entschied er sich spontan dafür, seinen Song „Die Jugend hat Angst“ zu spielen, um seine Bühne für die politische Botschaft zu nutzen. Wir haben ihn gefragt, was den Song für ihn so wichtig macht – und was wir von seinem neuen Album erwarten können.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Jas, am 23. Oktober kommt Ihr Debütalbum „Wir sind so schön verloren“ heraus. Was sind die Themen des Albums?



Es ist ein vielschichtigeres Album als das, was ich sonst so gemacht habe. Früher habe ich viel Herzschmerz und Coming-of-Age-Sachen vertont. Jetzt ist es ein wilder Mix aus allem. Gleichzeitig habe ich mich gefragt: Was interessiert mich noch?



Das waren dann auch weltpolitische und innenpolitische Themen. Ich wollte uns ein bisschen einen Spiegel vorhalten. In Songs wie „Keine Sorgen“, „Gutmensch“ und „Die Jugend hat Angst“ habe ich versucht, mein Gefühl zu diesen Themen aufzuschreiben. Der Titel „Wir sind so schön verloren“ soll dabei sagen: Es läuft vielleicht einiges nicht richtig, aber man sollte trotzdem die Hoffnung bewahren.

Worin liegt für Sie die Schönheit im Verlorensein?



Verloren zu sein heißt nicht unbedingt, dass alles gerade schlecht ist. Aus Verlorensein entstehen auch wieder sehr schöne Dinge. Nach einem Tief kommt auch wieder ein Hoch.



Ich glaube, es gibt viele Probleme gerade, aber es wird auch wieder alles besser. Deshalb wollte ich mit dem Titel diese Ambivalenz beibehalten: nicht zu negativ werden, sondern hoffnungsvoll bleiben.

„Give it a shot und mach es“

Bei Ihrem Auftritt im „Morgenmagazin“ haben Sie unabgesprochen „Die Jugend hat Angst“ statt „Zu jung“ gespielt. Warum wollten Sie den Song unbedingt spielen?



Ich hatte die Möglichkeit, diesen Raum zu bekommen, und fand den Song in der aktuellen Zeit passend. Ich wollte meine Stimme als junger Mensch in diesem Moment nutzen. Gerade weil es in der Sendung vorher um Taiwan ging, habe ich gedacht: Es ist so konfliktreich gerade alles. Ich will einfach mal sagen können, was unsere Ängste vielleicht gerade sind.



Dann dachte ich mir einfach: Give it a shot und mach es.

„Habe mich verantwortlich gefühlt“

Sie äußern sich als Newcomer auch auf Social Media politisch. Kostet Sie das Überwindung?



Ja, schon. Ich habe jetzt nicht die Riesenreichweite, aber gerade mit dem Rechtsruck und allem, was bei uns im Land passiert, habe ich mich ein bisschen verantwortlich gefühlt.



Ich wollte nicht einfach wahllos irgendetwas posten, sondern eher überlegen: Wie kommen wir wieder zusammen? Wie können wir miteinander reden, anstatt uns weiterhin zu beleidigen und irgendwie den Bach runterzugehen?



Da hat mir niemand Druck gemacht. Ich persönlich hatte einfach das Gefühl: Wie kann man das gerade in Songs oder auch öffentlich mit Argumenten aufgreifen? Man kann meine kleine Plattform zumindest dazu nutzen.



Aber klar, ich bin kein Politiker. Im Kern bleibt auch immer noch die Musik und nicht die Politik.

Ben Bruinier Jas Jas ist für seine Ausbildung als Rettungssanitäter nach dem Abitur nach Berlin gezogen. Dann startete er mit seiner Musik auf Social Media durch. Im Oktober kommt sein erstes Album, inklusive Headline-Tour in Deutschland. In Berlin spielt er am 8. Dezember im Kesselhaus.

Nicht die Bahn verpassen

In Ihren Songs „Die Jugend hat Angst“ oder „Große Fragen“ geht es viel um Ängste. Wovor haben Sie Angst?



Bei „Große Fragen“ habe ich mir die Sinnfrage gestellt: Was mache ich in dieser Welt? Da habe ich den Tod ein bisschen als Akteur genommen.



„Die Jugend hat Angst“ klingt zwar sehr nach Krieg, aber da steckt mehr dahinter. Es geht auch um die Frage: Wo sehen wir uns in zehn Jahren? Und wie können wir bis dahin wieder auf eine Bahn kommen, auf der alle grundlegend zufriedener werden?



Ob mehr Konflikte, mehr Kriege oder Klimawandel – ich habe Angst davor, dass wir diese Bahn verpassen und immer weiter nach unten driften.

Sind solche Themen auch in Ihrem Freundeskreis und im sozialen Umfeld präsent?



Zum Teil. Ich habe einen sehr politisch interessierten Freundeskreis und wir können sehr offen diskutieren. Gerade darüber bin ich sehr froh.



Musik in der politischen Debatte

Auch andere Künstler wie Apsilon oder K.I.Z. positionieren sich in Songs und auf Demos politisch. Glauben Sie, Musik kann etwas in den Köpfen der Menschen und vielleicht auch bei Politikern bewegen?



Ich glaube schon, weil es eine andere Art der Gesprächsführung ist. Wir haben mit der Musik eine zusätzliche Komponente und können Menschen auf eine andere Art berühren als mit einer reinen Rede. Musik kann da viel bewegen.



Ich finde auch das Argument, Musik dürfe nicht politisch sein, komplett falsch. Das ist Künstlerfreiheit und Meinungsfreiheit. Jeder kann frei entscheiden, welche Musik er hören will.



Gerade Künstler wie Apsilon finde ich wichtig. Er erzählt Geschichten aus seiner Perspektive und macht politische Themen dadurch für viele nahbarer.

Ärger mit dem ÖRR?

Gab es nach Ihrem spontanen MOMA-Auftritt Ärger mit dem ZDF?



Am Tag selbst und kurz danach gab es natürlich einen kurzen Austausch und die Rückmeldung, dass das nicht okay war. Das verstehe ich auch komplett. Eine Redaktion ist natürlich nicht erfreut, wenn man nicht nach dem Plan geht.



Es war aber nicht mein Plan, dem ZDF eins auszuwischen. Ich schaue viel ZDF und finde viele Formate sehr gut und wichtig. Deshalb kann ich verstehen, dass die Stimmung danach kurz nicht so gut war. Das hat sich aber noch am selben Abend geregelt und seitdem ist wieder alles gut.

Die Aktion hat danach sehr viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien bekommen. Wie haben Sie das erlebt?

Es hat sehr viele Menschen erreicht, und darüber bin ich dankbar. Das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Gleichzeitig war es manchmal ein bisschen scary, weil es so viele Menschen gesehen haben und der Song auch instrumentalisiert wurde, gerade in rechten Gruppen.



Da fragt man sich im Nachhinein schon: Wo wurde mein Gesicht jetzt wie abgespeichert? Aber wenn etwas viral geht, kann man das irgendwann nicht mehr steuern.



Es ist ein Song und ein allgemeines Thema, das viele Menschen berührt. Das führt natürlich auch dazu, dass man manchmal in Gruppen etwas auslöst, in denen man eigentlich gar nicht stattfinden wollte.

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