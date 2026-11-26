Bei fast jeder dritten registrierten Überfahrt über den Ärmelkanal kam mutmaßlich Ausrüstung eines deutschen Händlers zum Einsatz. Frankreich ermittelt auch wegen fahrlässiger Tötung.

Europäische Ermittlungsbehörden verdächtigen einen deutschen Unternehmer, einer der wichtigsten Ausrüster krimineller Schleusernetzwerke zu sein, die Migranten über den Ärmelkanal nach Großbritannien bringen. Der 35-jährige Geschäftsführer eines Bootshandels im nordrhein-westfälischen Werne bei Dortmund soll die Banden über Jahre mit Schlauchbooten und Motoren beliefert haben. Frankreich hat einen Europäischen Haftbefehl gegen den Deutschen erlassen.



Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten internationalen Recherche der BBC, des WDR, des NDR, der Süddeutschen Zeitung und der französischen Zeitung Le Monde hervor. Die Journalisten werteten Hunderte Polizei-, Gerichts- und Steuerunterlagen aus.



Demnach sollen bei 29 Prozent aller von Januar bis Ende April 2026 registrierten Überfahrten von Migranten über den Ärmelkanal Boote oder Motoren zum Einsatz gekommen sein, die mit dem deutschen Unternehmen in Verbindung gebracht werden. Die Zahl geht auf Erkenntnisse britischer Sicherheitsbehörden zurück, die auch der deutschen Polizei vorliegen.



Allein in einem Zeitraum von etwas mehr als zwei Jahren bis Mai 2026 erreichten nach französischen Ermittlungsergebnissen mindestens 82 Boote des Unternehmens die englische Küste.

Französische Justiz ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Die französischen Ermittler bringen Ausrüstung des deutschen Bootshändlers auch mit zwei tödlichen Überfahrtsversuchen am 29. Dezember 2024 und am 11. Januar 2025 in Verbindung. Dabei kamen insgesamt vier Männer ums Leben.



Unter den Todesopfern war der 20-jährige Syrer Suliman al Husein. Er erlitt bei einem gescheiterten Überfahrtsversuch nahe Calais einen Herzstillstand. Vermutlich wurde er in einem völlig überfüllten Schlauchboot erdrückt. Nach Erkenntnissen der Ermittler trug das Boot das Firmenlogo des deutschen Händlers.



Der Staatsanwalt von Lille, Samuel Finielz, bestätigte gegenüber der BBC die Existenz des Europäischen Haftbefehls. Der Verkauf von Booten sei grundsätzlich legal. Strafbar werde er jedoch, wenn der Verkäufer genau wisse, dass seine Waren von kriminellen Schleusernetzwerken eingesetzt würden.



Gegen fünf weitere Männer, einen Iraner, drei Iraker und einen Syrer, wurden in Frankreich bereits förmliche Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zwei deutsche Fahrer belasten Bootshändler – hohe Barzahlungen

Wichtige Hinweise erhielten die französischen Ermittler im Mai dieses Jahres bei der Festnahme zweier deutscher Staatsbürger. Die Männer transportierten ein Schlauchboot und weiteres nautisches Material.



In ihren Vernehmungen gaben sie an, bereits mehrfach Ausrüstung für Empfänger an der Küste ausgeliefert und dafür jeweils bis zu 1000 Euro erhalten zu haben. Beide belasteten den nordrhein-westfälischen Unternehmer als ihren Auftraggeber.



„Natürlich wusste ich, dass es nicht legal war“, sagte einer der Männer laut den von der BBC eingesehenen Vernehmungsprotokollen. Wegen des Geldes habe er darüber hinweggesehen.



Die Ermittler werteten zudem abgehörte Gespräche eines mutmaßlichen Schleuserbosses in französischer Untersuchungshaft aus. Auch dessen Aussagen sollen auf Geschäftsbeziehungen zu dem deutschen Unternehmen hindeuten.

Nach Informationen von Le Monde räumte der Bootshändler gegenüber deutschen Finanzprüfern im April ein, dass er eine Verwendung seiner Waren für illegale Aktivitäten nicht ausschließen könne. Barzahlungen in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro durch einen Kunden, der unter falschem Namen aufgetreten sei, betrachtete er demnach jedoch nicht als rechtswidrig.

Deutscher Unternehmer wehrt sich gegen Auslieferung nach Frankreich

Der 35-Jährige wurde im Mai in Deutschland festgenommen und später unter Auflagen wieder freigelassen. Bei einer Polizeiaktion stellten deutsche Ermittler damals mehr als 30 Schlauchboote und 9000 Rettungswesten sicher, die nach Erkenntnissen der BBC mit dem Unternehmer in Verbindung stehen sollen.



Seine Anwälte wehren sich gegen die Auslieferung nach Frankreich. Sie verweisen unter anderem auf die Überbelegung französischer Gefängnisse und argumentieren, dass ihr Mandant sich in Deutschland gegen die Vorwürfe verteidigen sollte.



Nachdem das Oberlandesgericht Hamm seine Einwände am 15. Oktober zurückgewiesen hatte, wandte sich der Unternehmer laut Le Monde an das Bundesverfassungsgericht.



Auf die konkreten Vorwürfe der Journalisten ging der Bootshändler auch nach mehrfachen Anfragen nicht ein. Stattdessen warf er den Reportern vor, ihn zu belästigen.



Bereits 2021 hatte sich der Unternehmer gegenüber britischen Medien bestürzt darüber gezeigt, dass seine Boote in die Hände von Schleusern gelangt waren. Damals gab es keine öffentlich bekannten Hinweise darauf, dass die Behörden ihn selbst verdächtigten.



Für den Unternehmer gilt die Unschuldsvermutung.

Deutschland als Drehkreuz für Schleuserbanden: Brexit hinterließ Gesetzeslücke

Über Jahre nutzten international operierende Schleuserbanden Deutschland als Umschlagplatz für ihre Ausrüstung. Begünstigt wurde dies auch durch eine Strafbarkeitslücke, die infolge des britischen EU-Austritts entstanden war.



Nach dem Brexit wurden Schleusungen aus EU-Mitgliedstaaten nach Großbritannien nicht mehr von einer entsprechenden Strafvorschrift des deutschen Aufenthaltsgesetzes erfasst. Erst im Dezember 2025 wurde diese Lücke durch eine Änderung von Paragraf 96 des Aufenthaltsgesetzes geschlossen.



Die Razzia im Mai war nach Angaben der BBC der erste Einsatz auf Grundlage der neuen Regelung.

Die britische Kriminalpolizei National Crime Agency (NCA) betrachtet Deutschland weiterhin als wichtigen Schauplatz im Kampf gegen die organisierte Schleuserkriminalität. Die überwiegende Mehrheit der in den vergangenen Jahren für Überfahrten über den Ärmelkanal eingesetzten Bootsausrüstung sei über Deutschland transportiert worden, erklärte NCA-Vertreter Dan Cannatella-Barcroft gegenüber der BBC.

Die Zahl der Migranten, die mit kleinen Booten über den Ärmelkanal nach Großbritannien gelangen, ist 2026 deutlich zurückgegangen. Die britische Kriminalpolizei führt dies auch auf das verstärkte Vorgehen gegen die international operierenden Schleusernetzwerke zurück.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema