Die Hilfsorganisation erklärt, ihre Klinik in Gaza-Stadt sei unmittelbar getroffen worden. Israels Militär wirft den getöteten Wachleuten Verbindungen zur Hamas vor.

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Palästinenser bringen nach einem israelischen Luftangriff am 10. Oktober Verletzte zum Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt.

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Das israelische Militär hat am Samstag zwei bei einem Luftangriff in Gaza-Stadt getötete Mitarbeiter der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen beschuldigt, für die islamistische Hamas tätig gewesen zu sein. Die beiden Männer arbeiteten als Wachleute in einer Klinik der Organisation. Ärzte ohne Grenzen verurteilte den israelischen Angriff vom Freitag und forderte, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Nach Darstellung der israelischen Streitkräfte gehörte einer der beiden Getöteten dem militärischen Arm der Hamas an und befehligte dort eine Artillerieeinheit. Beide Männer hätten an der Vorbereitung von Angriffen auf israelische Soldaten und Zivilisten mitgewirkt und dazu beigetragen, die militärische Schlagkraft der Hamas wiederherzustellen, erklärte das Militär im Onlinedienst Telegram.

Die Armee rechtfertigte den Luftangriff mit der Bedrohung, die von den beiden Männern ausgegangen sei. Sie warf der Hamas vor, internationale Organisationen zu unterwandern. Belege für die behauptete Hamas-Zugehörigkeit der beiden Mitarbeiter legte das Militär nach einem Bericht des katarischen Nachrichtensenders Al Jazeera nicht vor.

Standort der Klinik war Israel bekannt

Die Hilfsorganisation erklärte, ihre Klinik in Gaza-Stadt sei unmittelbar getroffen worden. Die Einrichtung sei deutlich mit den Logos von Ärzte ohne Grenzen gekennzeichnet gewesen. Die israelischen Streitkräfte seien über den Standort der Klinik informiert gewesen.

Das israelische Militär bestritt dagegen, gezielt ein Krankenhaus angegriffen oder medizinische Einrichtungen beschädigt zu haben, wie der irische Rundfunksender RTÉ berichtete.

Ärzte ohne Grenzen zeigte sich erschüttert und empört über den Tod seiner beiden Mitarbeiter und sprach den Angehörigen seine Anteilnahme aus. Nach Angaben der Organisation wurden bislang insgesamt 17 ihrer Mitarbeiter im Gazastreifen getötet.

🔴 BREAKING - We are devastated and outraged by the killing of two of our colleagues, both watchmen, in an Israeli strike on one of our Gaza clinics tonight. This is a direct hit on MSF, bringing the total number of MSF colleagues killed in Gaza to 17.Our premises were clearly marked with MSF logos, and their location had been communicated to and was known by the Israeli military.We stand in solidarity with the families and loved ones of our colleagues. We call for accountability. — MSF International (@MSF) November 27, 2026

Ärzte ohne Grenzen (Médecins Sans Frontières, MSF) wurde 1971 von französischen Ärzten und Journalisten in Paris gegründet. Die regierungsunabhängige Organisation leistet nach eigenen Angaben in rund 70 Ländern medizinische Nothilfe und finanziert sich fast ausschließlich aus privaten Spenden.



Zu ihren Grundsätzen gehören Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit von politischen und militärischen Interessen. 1999 erhielt die Organisation den Friedensnobelpreis.

WHO verurteilt Angriff

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, verurteilte den Angriff als inakzeptabel. Menschen, die ihr Leben riskierten, um andere zu retten, müssten geschützt werden, erklärte er im Onlinedienst X.

Auch die Menschenrechtsorganisation Euro-Med Human Rights Monitor verurteilte den Angriff. Sie warf Israel vor, systematisch Mitarbeiter und Einrichtungen von Hilfsorganisationen anzugreifen.

Auch Mitarbeiter des Uno-Hilfswerks getötet

Bereits Anfang der Woche war bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen ein langjähriger Mitarbeiter des Uno-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge (Unrwa) getötet worden. Der Mann versorgte zum Zeitpunkt des Angriffs die Bewohner des Flüchtlingslagers Dschabalija im Norden des Gazastreifens mit Wasser. Nach Angaben des Hilfswerks und von medizinischem Personal wurden drei weitere Menschen verletzt.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen wurden seit Inkrafttreten der Waffenruhe im Oktober 2025 mindestens 1705 Menschen bei israelischen Angriffen getötet. Die Zahl der seit Kriegsbeginn im Oktober 2023 getöteten Menschen bezifferte das Ministerium auf mindestens 74.772.

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