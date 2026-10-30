Hinter der Gewalt steht ein Gebietsstreit zwischen zwei äthiopischen Regionen. Viele Flüchtlinge kommen in Schulen und Kirchen unter, während Lebensmittel knapp werden.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

An der Grenze zwischen Äthiopien und Kenia waren am Freitag weiterhin Schüsse von äthiopischer Seite zu hören, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AP berichtete. Zugleich flohen weitere Menschen vor den Kämpfen in der äthiopischen Grenzstadt Moyale nach Kenia. Lastwagen saßen auf beiden Seiten der Grenze fest.

Gebietsstreit löst Kämpfe aus

Hinter der Gewalt steht ein langjähriger Gebietsstreit zwischen den äthiopischen Regionen Oromia und Somali. Nach Angaben der Konfliktbeobachtungsstelle ACLED eskalierte die Lage am 18. Oktober, als die Region Somali in einem Teil von Moyale, auf den auch Oromia Anspruch erhebt, ein Verwaltungsbüro eröffnen und ihre Flagge hissen wollte. An den anschließenden Kämpfen beteiligten sich auch regionale Polizeikräfte und örtliche Milizen.

Die Beziehungen zwischen Äthiopien und Kenia sind von grenzüberschreitendem Handel, aber auch wiederkehrenden Konflikten in der Grenzregion geprägt. Angehörige derselben Bevölkerungsgruppen leben auf beiden Seiten und nutzen gemeinsame Weidegebiete. Nach einer Untersuchung des Rift Valley Institute von 2025 erschweren ethnische Spannungen und staatliche Kontrollen den Handel. Viele Kleinhändler nutzen illegale Grenzwege.

UN benötigt Millionen für Nothilfe

Unter den aus Äthiopien geflohenen Menschen sind viele Frauen und Kinder. Die Flüchtlinge kommen bei Verwandten und anderen Bewohnern der Grenzregion oder in Schulen und Kirchen unter. Die örtlichen Gemeinden leiden bereits unter Wasser- und Lebensmittelknappheit.

Zustimmung wird geprüft...

Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und drei weitere UN-Organisationen benötigen rund 8,9 Millionen US-Dollar für die Nothilfe in Kenia. Damit wollen sie bis zu 50.000 Menschen drei Monate lang mit Lebensmitteln, Trinkwasser, Notunterkünften und sanitären Einrichtungen versorgen.

Äthiopien ist ein Binnenstaat am Horn von Afrika. Mit rund 135 Millionen Einwohnern ist es nach Nigeria das bevölkerungsreichste Land des Kontinents. Die Wirtschaft ist stark von der Landwirtschaft geprägt. Trotz starken Wirtschaftswachstums gehört Äthiopien laut Weltbank weiterhin zu den ärmsten Ländern der Welt.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema