Im Zentrum des Konflikts steht der von Äthiopien geforderte Zugang zum Roten Meer. Beide Nachbarstaaten haben bereits Truppen an ihrer gemeinsamen Grenze zusammengezogen.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed hat Eritrea vor schwerwiegenden Konsequenzen gewarnt, sollte das Nachbarland weiterhin äthiopische Regierungsgegner mit Waffen versorgen. Das berichtete die äthiopische Nachrichtenagentur ENA am Donnerstag über Abiys Rede vor dem Parlament in Addis Abeba.

Abiy warnte, Eritrea werde zugrunde gehen, sollte dessen Regierung an ihrer bisherigen Politik festhalten. Zugleich versicherte der Regierungschef, Äthiopien habe nicht die Absicht, andere Länder anzugreifen. Verletzungen seiner territorialen Unversehrtheit werde Äthiopien jedoch nicht hinnehmen.

Abiy warf Eritreas Regierung vor, frühere Angebote zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit ausgeschlagen zu haben. Angesichts der Stromknappheit in Eritrea habe Äthiopien angeboten, das Nachbarland zu äthiopischen Inlandspreisen mit Strom zu beliefern. Auch Vorschläge zum gemeinsamen Ausbau von Straßen und Häfen habe Eritrea abgelehnt.

Streit um den Zugang zum Roten Meer

Eritreas Informationsminister Yemane Gebremeskel wirft Äthiopien vor, einen Angriffskrieg vorzubereiten, um einen Zugang zum Roten Meer unter eigener staatlicher Hoheit zu erlangen. Das eritreische Informationsministerium veröffentlichte am Donnerstag eine Rede, die Gebremeskel in dieser Woche vor Vertretern der Vereinten Nationen in Asmara gehalten hatte.

Der Minister klagte die äthiopische Regierung an, die Bevölkerung seit drei Jahren auf einen Krieg einzustimmen und zunehmend auch die staatliche Unabhängigkeit Eritreas infrage zu stellen. Gebremeskel forderte die internationale Gemeinschaft auf, Druck auf Äthiopien auszuüben.

Eritrea sei bereit, Vereinbarungen über die Nutzung seiner Häfen für den Handel zu treffen, sofern seine staatliche Souveränität gewahrt bleibe. Das Recht eines Binnenstaates auf Zugang zum Meer begründe keinen Anspruch auf das Staatsgebiet eines Nachbarlandes, erklärte das eritreische Informationsministerium in einer weiteren Stellungnahme.

Vom Friedensschluss zum erneuten Konflikt

Eritrea erlangte 1993 seine Unabhängigkeit von Äthiopien, das damit seinen direkten Zugang zum Meer verlor. Von 1998 bis 2000 führten beide Länder einen Grenzkrieg. Erst 2018 schlossen sie Frieden. Abiy erhielt dafür 2019 den Friedensnobelpreis.

Im Krieg gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) von 2020 bis 2022 kämpften eritreische Truppen an der Seite der äthiopischen Regierungsarmee. Eritrea war jedoch nicht an dem im November 2022 in Pretoria geschlossenen Abkommen zur Beendigung der Kampfhandlungen beteiligt.

Im September eskalierte der Konflikt zwischen der äthiopischen Regierung und den Rebellen in der nördlichen Region Tigray erneut. Bereits Anfang Oktober sollen eritreische Soldaten nach Tigray vorgedrungen sein.

Anfang Oktober dieses Jahres brachen beide Länder ihre diplomatischen Beziehungen ab. Äthiopien wirft Eritrea inzwischen vor, die TPLF zu unterstützen. Die Regierung in Asmara bestreitet dies.

Nach Angaben der unabhängigen Konfliktbeobachtungsstelle ACLED soll es am 12. und 13. November bereits zu direkten Kampfhandlungen zwischen äthiopischen und eritreischen Streitkräften gekommen sein.

Besonders angespannt war Mitte November die Lage um die Grenzstadt Badme. Nach Angaben von ACLED hatten eritreische Truppen um den 15. November erneut die Kontrolle über die Stadt übernommen. Mitte Oktober hatten sie sich aus Badme zurückgezogen. Der Streit um die Zugehörigkeit Badmes hatte 1998 den Grenzkrieg ausgelöst. Eine später eingesetzte UN-Grenzkommission sprach die Stadt Eritrea zu.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema