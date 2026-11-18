Äthiopiens Armee drängt Rebellen aus Tigray zur Grenze. Eritrea bestreitet einen Einmarsch seiner Truppen und wirft Addis Abeba vor, einen Vorwand für einen Angriff zu suchen.

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Äthiopische Sicherheitskräfte patrouillieren am 9. Oktober auf einem Geländewagen durch die Stadt Mekelle in der Region Tigray.

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Äthiopien und Eritrea haben an ihrer gemeinsamen Grenze große Truppenverbände zusammengezogen. Die Soldaten beider Staaten stehen sich inzwischen in unmittelbarer Nähe gegenüber. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch unter Berufung auf Konfliktbeobachter und Quellen aus dem Umfeld verfeindeter Milizen in der äthiopischen Region Tigray. Besonders angespannt ist die Lage um die Grenzstadt Badme.

In der vergangenen Woche soll es dort bereits zu Kämpfen zwischen den beiden Armeen gekommen sein. Nach Angaben der unabhängigen Konfliktbeobachtungsstelle ACLED griffen äthiopische Drohnen am 12. November mutmaßliche eritreische Stellungen an. Eritreische Truppen hätten daraufhin äthiopische Positionen mit Artillerie beschossen. Am 13. November seien Soldaten beider Staaten auf äthiopischem Gebiet direkt aneinandergeraten.

Eine Quelle aus dem Umfeld der regierungsnahen Miliz Tigray Peace Force bestritt gegenüber Reuters, dass es solche Gefechte gegeben habe. Die Nachrichtenagentur konnte die Berichte über direkte Kämpfe nicht unabhängig bestätigen.

Eritreische Truppen nehmen Badme wieder ein

Um den 15. November nahmen eritreische Truppen nach Angaben von ACLED die Grenzstadt Badme erneut ein. Sie hatten sich Mitte Oktober aus der Stadt zurückgezogen. Nach ihrer Rückkehr sollen sie weitere Soldaten und schweres Kriegsgerät in die Grenzregion verlegt haben.

Auch die äthiopische Armee hat ihre Truppen an der Grenze verstärkt. Sie rückt seit Anfang November von Sheraro aus nach Norden vor und drängt Rebellen aus Tigray in Richtung Eritrea zurück. Damit nähern sich die gegnerischen Streitkräfte einander immer weiter.

Eritreas Informationsminister Yemane Gebremeskel warf der äthiopischen Regierungspartei gegenüber Reuters vor, Propaganda über die Grenzlage zu verbreiten. Zu den Berichten über Truppenaufmärsche und direkte Gefechte äußerte er sich nicht. Die äthiopische Regierung beantwortete eine Anfrage der Nachrichtenagentur zunächst nicht.

Kämpfe in Tigray verschärfen den Konflikt

Hinter der militärischen Zuspitzung steht der seit September erneut eskalierte Konflikt zwischen Äthiopiens Regierung und Rebellen in der nördlichen Region Tigray. Addis Abeba wirft Eritrea vor, die Aufständischen zu unterstützen.

Bereits Anfang Oktober sollen eritreische Soldaten nach Tigray vorgedrungen sein. Die Regierung in Asmara bestreitet einen solchen Einmarsch. Sie beschuldigt ihrerseits Äthiopien, nach einem Vorwand für einen Angriff auf Eritrea zu suchen.

Der Konfliktforscher Magnus Taylor von der International Crisis Group warnt laut Reuters vor einer weiteren Eskalation. Die Kämpfe zwischen der äthiopischen Armee und den Rebellen nahe der Grenze könnten Eritrea stärker auf deren Seite in den Konflikt hineinziehen. Daraus könne ein direkter Krieg zwischen beiden Staaten entstehen.

Badme war schon einmal Auslöser eines Krieges

Die Grenzstadt Badme hat für beide Länder eine besondere Bedeutung. Ein Streit um ihre Zugehörigkeit löste 1998 einen Krieg zwischen Äthiopien und Eritrea aus, der bis 2000 dauerte und Zehntausende Menschen das Leben kostete. Eine später eingesetzte UN-Grenzkommission sprach Badme Eritrea zu.

2018 schlossen die beiden Staaten Frieden. Im Bürgerkrieg in Tigray von 2020 bis 2022 kämpften ihre Armeen noch gemeinsam gegen die dortigen Rebellen. Inzwischen haben sich die Beziehungen wieder verschlechtert.

Ein weiterer Streitpunkt ist Äthiopiens Forderung nach einem Zugang zum Meer. Das Land verlor mit der Unabhängigkeit Eritreas 1993 seinen direkten Zugang zur Küste. Eritrea wertete Äußerungen des äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed als Drohung. Abiy erklärt dagegen, er wolle einen Zugang zum Meer auf friedlichem Weg erreichen.

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