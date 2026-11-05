59 Prozent größer als gedacht: Äthiopien steigt in Afrikas Top fünf auf

Äthiopien ist nach einer umfassenden Neuberechnung seiner Wirtschaftsleistung nach Regierungsangaben zur fünftgrößten Volkswirtschaft Afrikas aufgestiegen. Für das Haushaltsjahr 2025/26 beziffert Finanzministerin Fitsum Assefa Adela im Onlinedienst X das Bruttoinlandsprodukt auf 210,7 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 187 Milliarden Euro. Südlich der Sahara liege das Land damit auf Platz drei.



Grundlage ist eine neue Berechnungsreihe mit dem Basisjahr 2024/25. Für dieses Jahr wird die Wirtschaftsleistung nun auf 201,4 Milliarden Dollar geschätzt, rund 179 Milliarden Euro. Das sind 59,2 Prozent mehr als zuvor angenommen. Die neuen Zahlen wurden am Mittwoch bei einem nationalen Forum vorgestellt, berichtete die staatliche äthiopische Nachrichtenagentur ENA.

Mehr Wirtschaft wird statistisch erfasst

Die Korrektur bedeutet keinen plötzlichen Wachstumssprung um 59 Prozent. Vielmehr werden bereits vorhandene wirtschaftliche Aktivitäten umfassender erfasst. Die bisherige Berechnung beruhte auf dem Basisjahr 2015/16. Nach Angaben der Ministerin bildete sie den Strukturwandel, die Expansion einzelner Branchen und neue Tätigkeiten wie digitale Finanzdienste nicht mehr ausreichend ab.



Die neue Reihe stützt sich auf Landwirtschafts- und Betriebszählungen, Haushaltsbefragungen sowie Verwaltungsdaten. Erstmals fließen laut Fitsum auch Daten staatlicher Unternehmen auf Bundes- und Regionalebene sowie gemeinnütziger Einrichtungen ein, die private Haushalte unterstützen.



Solche Überarbeitungen können die gemessene Wirtschaftsleistung deutlich erhöhen. Die Weltbank erläutert, dass bessere Datenquellen und eine aktualisierte Gewichtung wachsender Branchen häufig zu Aufwärtskorrekturen führen.

Schuldenquote sinkt – Schulden bleiben

Die Neuberechnung verändert auch Kennzahlen, die für Kreditgeber und Investoren wichtig sind. Bleibt die Schuldenlast gleich, während das gemessene Bruttoinlandsprodukt steigt, sinkt automatisch das Verhältnis von Schulden zu Wirtschaftsleistung. Für Äthiopien ist das relevant, weil das Land seine Verbindlichkeiten im Rahmen eines von den G20 unterstützten Verfahrens umstrukturiert.



Der Wirtschaftsforschungsdienst Oxford Economics warnt laut der US-Nachrichtenagentur Bloomberg jedoch davor, die rechnerische Verbesserung mit einer unmittelbaren finanziellen Entlastung gleichzusetzen. Die ausstehenden Schulden, die Kosten für deren Bedienung und der Finanzierungsbedarf in Fremdwährungen blieben unverändert, erklärte Ökonom Alexander Venter.



Auch die Steuerquote fällt bei gleichbleibenden Einnahmen niedriger aus, wie das internationale Wirtschaftsmedium bne IntelliNews erläutert. Die Regierung müsse ihre Einnahmenziele damit an einer größeren wirtschaftlichen Basis messen.

Dienstleistungen haben den größten Anteil

Nach den von Bloomberg wiedergegebenen Daten stellen Dienstleistungen mit knapp 36 Prozent den größten Wirtschaftsbereich. Dazu gehören unter anderem Transportleistungen und die Fluggesellschaft Ethiopian Airlines. Auf die Landwirtschaft entfallen rund 32 Prozent, auf die Industrie etwa 30 Prozent.



Die Regierung erwartet für das laufende Haushaltsjahr ein Wirtschaftswachstum von 10,2 Prozent. Sie setzt dabei auf Reformen, die ausländische Investitionen fördern und bislang abgeschirmte Bereiche wie Telekommunikation und Banken stärker öffnen sollen. Bereits 2024 ließ sie im Rahmen eines vom Internationalen Währungsfonds unterstützten Reformprogramms den Wechselkurs der Landeswährung Birr frei schwanken.



Die Statistikreform wurde ebenfalls mit technischer Unterstützung des IWF umgesetzt. Künftig will Äthiopien die Berechnungsgrundlage alle fünf Jahre aktualisieren, berichtet der äthiopische Rundfunkanbieter Fana Media Corporation.

Bevölkerungsreiches Land mit großen Herausforderungen

Äthiopien liegt am Horn von Afrika und ist mit mehr als 130 Millionen Einwohnern nach Nigeria das bevölkerungsreichste Land des Kontinents. Der Binnenstaat hat keinen eigenen Meerzugang. Seine Hauptstadt Addis Abeba ist Sitz der Afrikanischen Union und damit ein wichtiges diplomatisches Zentrum.



Trotz langjährigen Wirtschaftswachstums bleiben Armut und Ernährungsunsicherheit große Herausforderungen. Bewaffnete Konflikte und wiederkehrende Dürren belasten die Bevölkerung und die stark vom Regen abhängige Landwirtschaft.

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