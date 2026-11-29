Das BSW hat sich für die weitere Zusammenarbeit mit der AfD auf Einzelfallbasis entschieden. Eine Rechtsverschiebung sieht der Vorsitzende des BSW-Berlin nicht. Ein Gastbeitrag.

BSW-Parteitag in Dresden: War das eine Rechtsverschiebung, wie manche meinen? Natürlich nicht. Im Gegenteil: Das BSW hat in den zentralen Parteitagsbeschlüssen, insbesondere im Leitantrag, und in den großen Reden sein politisches Profil als Friedenspartei, als Partei der sozialen Gerechtigkeit und auch als Verfechterin der Meinungsfreiheit geschärft und keineswegs verwässert.

Schon gar nicht kann von einer Annäherung an die AfD gesprochen werden. Dass nur das BSW eine verlässliche Kraft für den Frieden ist, während die AfD an ihrer Spitze von Transatlantikern und Hochrüstern dominiert wird und alle anderen Parteien die gefährliche Konfrontation mit Russland vorantreiben, wurde ebenso deutlich wie der Umstand, dass das BSW, ganz anders als die AfD oder die Koalition im Bund, den Sozialstaat und Arbeitnehmerrechte verteidigt. Auch unsere Kritik am rassistischen und autoritären Menschenbild, das in der AfD verbreitet ist, wurde auf dem Parteitag klar formuliert.

Wurde das BSW auf den „Magdeburger Weg“ festgelegt? Auch diese

Behauptung ist falsch. Was früher jeder Linke mit der dialektischen

Muttermilch aufgesogen hat, musste in Dresden nochmal klargestellt

werden: Jede Situation an jedem Ort ist anders. Strategie und Taktik

entwickelt man aus den konkreten Gegebenheiten und den Widersprüchen, die man darin vorfindet. Politische Klarheit muss bestehen und sie wurde auf dem Parteitag bekräftigt, aber dogmatische Festlegungen im Hinblick auf das jeweilige konkrete Vorgehen, die allgemeingültig für alle Zeiten und alle Situationen sein sollen, waren traditionell nie Bestandteil linker Politik. Im Gegenteil: Als Haltung und Moral die Dialektik ersetzt haben, hat die Linke ihre gesellschaftsverändernde Kraft verloren. Diesen Weg wird das BSW nicht gehen.

JörgxCarstensen Zum Autor Alexander King war bis Oktober 2026 Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Zuvor war er Mitglied der Linkspartei. 2026 trat er als Spitzenkandidat für das Berliner BSW an, heute ist er ihr Co-Landesvorsitzender.

Kritische Medien sehen darin einen Tabubruch, unterstützende

Kommentatoren beschreiben es als Durchbruch der Vernunft. Beides ist

falsch. In Wirklichkeit ist es einfach die konsequente Fortsetzung des

bisherigen Kurses unter neuen Bedingungen. Diese sind dadurch geprägt, dass die Musik beim BSW (leider) nicht mehr im Bundestag, sondern auf Landes- und Kommunalebene spielt. Besonders hörbar ist sie natürlich im Landtag von Sachsen-Anhalt, aber durchaus auch in so mancher Berliner Bezirksverordnetenversammlung, wo das BSW nach der Berlinwahl Fraktionen oder Gruppen bilden konnte und schwierige Mehrheitsverhältnisse den neuen Verordneten eine große Verantwortung zuwachsen lassen.

Es kommt jetzt auf Folgendes an: Vertrauen darauf, dass unsere Mandatsträger immer im Sinne unserer politischen Ziele handeln, verbindliche Absprachen darüber zwischen ihnen und den jeweiligen Parteistrukturen, in denen das konkrete Handeln gemeinsam abgestimmt wird (hier gibt es bestimmt an der einen oder anderen Stelle Luft nach oben), aber eben nicht: Festlegungen, die die Parlamentarier von vornherein handlungsunfähig und Veränderungen im Sinne unserer Wähler unmöglich machen.

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