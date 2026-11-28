Berlin braucht in den nächsten Jahren Dutzende neue Staatsanwälte. Ob ein rot-grün-roter Senat die Suche erschweren oder erleichtern würde, zeigt eine Umfrage.

Würden Sie für ein Bundesland arbeiten, wenn dort die AfD regiert? Für Sachsen-Anhalt wäre dazu nur etwa jeder achte befragte Nachwuchsjurist bereit. In Berlin könnte sich auch mit der Linken im Senat mehr als die Hälfte einen Job beim Land vorstellen. Das zeigt eine Umfrage der juristischen Lernplattform Jurafuchs unter 1081 Studierenden, Rechtsreferendaren und weiteren juristischen Nachwuchskräften. In Berlin verhandelt die Linke seit Anfang November mit Grünen und SPD über eine gemeinsame Regierung.



In Sachsen-Anhalt fällt der Anteil derer, die sich eine Stelle im Landesdienst vorstellen können, von 38,9 Prozent ohne AfD in der Regierung auf 13,2 Prozent mit ihr. Das sind 25,7 Prozentpunkte weniger. In Berlin geht der Anteil bei einer Regierungsbeteiligung der Linken von 62,1 auf 54,3 Prozent zurück, ein Minus von 7,8 Prozentpunkten.

Warum die AfD in Sachsen-Anhalt stärker abschrecken könnte

Carl-Wendelin Neubert, Mitgründer von Jurafuchs, verweist auf Anfrage der Berliner Zeitung auf die Einstufung des AfD-Landesverbands in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremistisch durch den dortigen Verfassungsschutz. Hinzu komme, so Neubert, dass die AfD vor der Wahl weitreichende Personalwechsel in der Landesverwaltung angekündigt und in Aussicht gestellt habe, auf ihr politisch missliebige Rechtsprechung Einfluss zu nehmen. Das könne bei manchen Befragten die Sorge vor politischem Druck auf die Justiz verstärkt haben.



Wie wichtig den Befragten die Unabhängigkeit der Justiz ist, zeigt eine gesonderte Frage. 71,2 Prozent nannten eine Gefährdung dieser Unabhängigkeit als Grund, eine Stelle im Landesdienst abzulehnen. Zwei Drittel nannten politischen Einfluss auf Einstellungen und Beförderungen. „Ob diese Bedenken tatsächlich ausschlaggebend für die Bewertung der beiden Regierungsszenarien waren, lässt sich aus unserer Umfrage allerdings nicht eindeutig ableiten“, sagt Neubert.

Berlin hat einen Startvorteil

Die Hauptstadt liegt schon in den Szenarien ohne die jeweils abgefragte Partei gut 23 Prozentpunkte vor Sachsen-Anhalt. Neubert hält es für möglich, dass Berlins breiter juristischer Arbeitsmarkt politische Vorbehalte zum Teil ausgleicht. In der Befragung zählt Berlin zu den beliebtesten Standorten, Sachsen-Anhalt bildet das Schlusslicht.



Für Berlin nennt Neubert noch einen weiteren möglichen Grund. Die Linke müsste sich mit zwei Koalitionspartnern einigen. Beim Verfassungsschutz zeigt sich bereits, was das bedeutet. Die Linke wollte ihn im Wahlkampf als Geheimdienst abschaffen. In den Sondierungen einigte sie sich mit SPD und Grünen auf seinen Erhalt. Ob die Befragten solche Kompromisse bei ihrer Antwort im Kopf hatten, bleibt offen. Wie viel vom Unterschied auf die Parteien, den Standort oder die erwartete Koalition zurückgeht, lässt sich aus dem Vergleich nicht ableiten. Für andere Parteien hat Jurafuchs keine vergleichbaren Daten erhoben.

Berlin rechnet mit 77 Ruheständen bei der Staatsanwaltschaft

Für die Berliner Justiz ist die Nachwuchsfrage längst konkret. Von 2027 bis Ende 2031 rechnet die Justizverwaltung bei den Strafverfolgungsbehörden mit 77 Ruhestandseintritten von Staatsanwälten. Ende Juni waren fünf Stellen im staatsanwaltlichen Dienst seit mehr als einem halben Jahr unbesetzt. Bis zur Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage im Herbst waren in diesem Jahr 112 Bewerbungen eingegangen. 74 davon erfüllten die geltenden Notenanforderungen.

Jurafuchs hat die Teilnehmer über die eigene Lernplattform erreicht. Wie gut sie den juristischen Nachwuchs insgesamt abbilden, bleibt offen. Die Frage nach einem Job im Landesdienst umfasste zudem auch Ministerien und Behörden. Ob sich die in der Umfrage geäußerten Vorbehalte bei der Berliner Staatsanwaltschaft bemerkbar machen, lässt sich erst an den tatsächlichen Bewerbungen und Einstellungen ablesen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema