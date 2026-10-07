Woher kamen die Stimmen für die AfD? Aus der CDU, sagt die CDU

Vier Abgeordneten werden in der Fraktion nachgesagt, für die AfD gestimmt zu haben. Sie selbst dementieren das. Ein „Testballon“ für die Ministerpräsidentenwahl?

Ulrich Siegmund inmitten der AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt: Die Wahl des Landtagspräsidenten und dessen Vize ein „Testballon“ für die Ministerpräsidentenwahl?

Man könnte meinen, die CDU Sachsen-Anhalt hätte Grund zum Feiern. In der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags holte ihr Kandidat Carsten Borchert mit 64 Stimmen das beste Ergebnis bei den Personenwahlen des Tages. Er wurde zum Vizepräsidenten gewählt. Doch freudig sehen die Christdemokraten am Dienstag nicht aus. Vor allem in den vorderen Reihen sind lange Gesichter zu sehen.