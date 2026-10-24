AfD-Leak: Ein Skandal, der erst noch gefunden werden muss?

Hunderttausende gestohlene E-Mails liefern Einblicke in das politische Milieu der AfD. Doch nicht jede Indiskretion ist eine Enthüllung.

Rund 421.000 E-Mails, dazu Dokumente und sensible personenbezogene Daten, sollen nach einem Hackerangriff ins Netz gestellt worden sein.

Was würde geschehen, wenn morgen die internen E-Mails der CDU veröffentlicht würden? Oder die der SPD, der Grünen oder der Linken? Wir erführen vermutlich, wer wen für unfähig hält, welcher Parteifreund als Zumutung gilt, welche taktischen Bündnisse geschmiedet und welche politischen Gegner mit wenig schmeichelhaften Worten bedacht werden. Manches wäre peinlich. Vieles erwartbar. Und womöglich wäre nur ein kleiner Teil tatsächlich ein Skandal.

Die Berliner Zeitung berichtete bereits am 20. Oktober über den Datenabfluss bei der AfD. The Pioneer, Süddeutsche Zeitung, taz, WDR und andere haben inzwischen unterschiedliche Teile des Materials ausgewertet. Das ist eine journalistische Aufgabe.

Einblicke ins Innerste der Partei?

Nun, der Datenklau hat die AfD getroffen. Rund 421.000 E-Mails, dazu Dokumente und sensible personenbezogene Daten, sollen nach einem Hackerangriff ins Netz gestellt worden sein. Redaktionen durchsuchen das Material. Schlagzeilen versprechen Einblicke ins Innerste der Partei. Die entscheidende Frage lautet allerdings nicht, wie groß der Datenberg ist. Sondern was sich darauf findet, das für die Öffentlichkeit einen Erkenntnisgewinn verspricht.

Wer am Küchentisch mit der Familie über Lehrer, Nachbarn oder Verwandte spricht, formuliert anders als am Elternabend, bei einem Straßenfest oder auf einer Bürgerversammlung. Im Privaten wird dann schon mal zugespitzt, gelästert und manchmal auch ungerecht geurteilt. Nicht jede Bemerkung verdient es, am nächsten Morgen in der Zeitung gelesen zu werden. Politiker haben keinen Anspruch darauf, dass ihre politischen Entscheidungen im Dunkeln bleiben. Aber sie verlieren mit der Übernahme eines Mandats nicht jeden Anspruch auf vertrauliche Kommunikation.

Das ist keine Entschuldigung für die AfD. Sie muss sich – wie alle Parteien – einer öffentlichen Kontrolle stellen. Die jüngsten Berichte über parteiinterne Verfahren gegen radikale Mitglieder sind deshalb durchaus relevant. Ebenso ist es politisch aufschlussreich, dass Alice Weidel vor Jahren scharf vor einer Annäherung an die extreme Rechte warnte und Björn Höcke heute öffentlich lobt. Darin steckt eine Frage nach politischer Glaubwürdigkeit. Aber noch kein Beleg für einen großen Enthüllungsskandal.

Relevant wird es bei der alten Spendenaffäre: Eine E-Mail vom 10. Juli 2017 legt nach übereinstimmenden Recherchen mehrerer Medien nahe, dass Weidel angekündigte Spenden erwartete und um Kontrolle des Kontos bat. Wenige Tage später begannen Zahlungen, die später Teil einer unzulässigen Großspende über rund 132.000 Euro waren. Gegen die Partei wurde eine Strafzahlung von rund 396.000 Euro verhängt. Ob Weidel damals gerade diese Gelder erwartete oder deren tatsächliche Herkunft kannte, beweist die E-Mail nicht. Weidel bestreitet, die Zahlungen aus der Schweiz erwartet zu haben; das strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen sie wurde 2021 mangels Beweisen eingestellt. Aber die E-Mail begründet eine konkrete, überprüfbare Frage: Was wusste Weidel wann? Genau hier beginnt journalistische Aufklärung.

Der Umgang mit den Daten

Vielleicht lohnt hier der historische Vergleich mit Helmut Kohl. Die CDU-Spendenaffäre war nicht deshalb ein Skandal, weil Parteifreunde hinter verschlossenen Türen schlecht übereinander redeten. Es ging um verdeckte Geldflüsse, Rechenschaftspflichten und Kohls Weigerung, die Namen von Geldgebern offenzulegen. Der Maßstab war nicht Indiskretion, sondern politische Verantwortung. Daran sollte man sich erinnern, bevor man einen Stapel privater Nachrichten schon für ein zweites Watergate hält.

Noch bemerkenswerter als manche Mail ist daher der Umgang mit den Daten selbst. Unter den erbeuteten Informationen befinden sich nach Recherchen von The Pioneer Mitgliederlisten, private Kontaktdaten, Ausweisdokumente und die Namen kleiner Spender. Wer einer legalen Partei beitritt oder ihr zehn oder 50 Euro überweist, hat damit nicht in eine öffentliche Bloßstellung eingewilligt. Daran sei erinnert. Die Freiheit, sich politisch zu betätigen, gilt gerade auch für Menschen, deren Ansichten andere entschieden ablehnen.

Natürlich können Journalisten Material aus einem rechtswidrigen Datenabfluss prüfen. Die illegale Herkunft macht eine wahre und bedeutsame Information nicht automatisch unveröffentlichbar. Aber daraus folgt kein Freibrief zur digitalen Hausdurchsuchung mit anschließender öffentlicher Inventarliste. Redaktionelle Sorgfalt heißt: Echtheit prüfen, Kontext rekonstruieren, Betroffene anhören und zwischen einem überwiegenden öffentlichen Interesse und bloßer Neugier unterscheiden.

Die Versuchung ist groß, bei der AfD großzügiger zu verfahren. Mancher mag sich über den Einbruch in ihre digitale Privatsphäre sogar freuen. Doch Rechte, die nur für sympathische politische Akteure gelten, sind keine verlässlichen Rechte. Wer heute beim politischen Gegner die Veröffentlichung privater Korrespondenz bejubelt, sollte sich nicht wundern, wenn morgen die eigene Partei, ein Verband oder eine Bürgerinitiative nach denselben Regeln behandelt wird.

Hunderttausende E-Mails sind noch keine Beweise

Der bisherige Erkenntnisgewinn der AfD-Files ist gemessen an ihrem Umfang überschaubar. Er enthält ernsthafte Fragen, vor allem zur Spendenaffäre, und einige aufschlussreiche Widersprüche. Aber der Umfang eines Leaks ersetzt nicht die Bedeutung seiner Funde. Hunderttausende E-Mails sind noch keine hunderttausend Beweise.

Vielleicht liegt die eigentliche Bewährungsprobe deshalb weniger bei der AfD als bei ihren Beobachtern. Eine freie Presse muss Missstände aufdecken. Sie muss nicht jede private Unfreundlichkeit zur Staatsaffäre erklären. Gerade im Umgang mit einer Partei, die viele Journalisten aus guten Gründen kritisch sehen, zeigt sich, ob journalistische Maßstäbe belastbar sind. Ein Skandal wird nicht dadurch größer, dass man ihn sich besonders dringend wünscht.

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