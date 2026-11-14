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Thomas Berthold ist der Kandidat der AfD für die Wahl des Bundespräsidenten.

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Die AfD hat den Fußball-Weltmeister von 1990, Thomas Berthold, als ihren Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten nominiert. Die Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla stellten Berthold am Samstag auf der Plattform X vor – als „Weltmeister ohne Parteibuch“, der „als Bundespräsident für alle Deutschen“ geeignet sei.

Gewählt wird das Staatsoberhaupt am 30. Januar von der Bundesversammlung. Dort gilt jedoch die CSU-Politikerin Ilse Aigner als gesetzte Nachfolgerin von Frank-Walter Steinmeier.

Warum die AfD Thomas Berthold nominiert

Die Entscheidung fiel nach Angaben der Partei am Samstag bei einer Konferenz des Bundesvorstands mit den Landesvorsitzenden. Zuvor hatte die AfD angekündigt, einen „Mann aus der Mitte der Gesellschaft“ aufstellen zu wollen.

+++ Tino Chrupalla und Alice Weidel: Weltmeister ohne Parteibuch als Bundespräsident für alle Deutschen +++Thomas Berthold ist der Kandidat der Alternative für Deutschland für das Amt des Bundespräsidenten. Der 62-Jährige ist parteilos und einer der Fußballweltmeister von 1990. Seine Profi-Karriere startete der gebürtige Hanauer in der Saison 1982/83 bei Eintracht Frankfurt und war bei insgesamt sechs Erstligisten unter Vertrag. Tino Chrupalla und Alice Weidel, Bundessprecher der AfD, zur Nominierung:„Mit Thomas Berthold haben wir einen Kandidaten aus der Mitte der Gesellschaft gefunden, der wirklich alle Deutschen vertreten kann. Wir setzen bewusst auf einen Bewerber ohne Parteibuch, denn wir wollen einen echten Neustart an der Spitze unseres Staates ermöglichen. Das geht nur jenseits von parteipolitischem Kalkül und alten Seilschaften. Als Fußballer und Weltmeister weiß Thomas Berthold, wie wichtig es ist, für das gemeinsame Ziel zusammenzustehen. Entsprechend wird er – davon sind wir überzeugt – allen die Hand reichen, die ein ehrliches Interesse daran haben, unsere Heimat gemeinsam zum Besseren zu verändern.Wir sind uns sicher, dass unser Kandidat weit über die Parteigrenzen hinaus wählbar ist." — Alice Weidel (@Alice_Weidel) November 14, 2026

Weidel und Chrupalla zeigten sich überzeugt, dass ihr Bewerber „weit über die Parteigrenzen hinaus wählbar“ sei. In einem eigenen Beitrag auf X hob Chrupalla Bertholds Rolle in der Pandemie hervor: Er sei „gegen die schädliche Corona-Politik aufgestanden“ und habe dem Land als Nationalspieler „einen unvergesslichen Titel und ein unvergessliches Erlebnis“ geschenkt.

Schon 2022 hatte die AfD mit Max Otte einen eigenen Bewerber aufgestellt – der frühere Chef der Werte-Union wurde deshalb später aus der CDU ausgeschlossen.

Wer ist Thomas Berthold? Vom WM-Titel zur AfD-Kandidatur

Berthold, Jahrgang 1964, begann seine Profilaufbahn Anfang der 1980er-Jahre bei Eintracht Frankfurt. Nach fünf Jahren wechselte der Verteidiger nach Italien. Später spielte er zwei Jahre für den FC Bayern München und bis zum Jahr 2000 sieben Jahre lang für den VfB Stuttgart.

Für die Nationalmannschaft lief er in mehr als 60 Länderspielen auf. 1990 gewann er mit der DFB-Elf die Weltmeisterschaft in Italien. Nach dem Karriereende arbeitete er unter anderem als Manager von Fortuna Düsseldorf und als Experte für mehrere Medien.

Bekannt wurde Berthold zuletzt vor allem durch Auftritte gegen die Corona-Maßnahmen. Diese seien „völlig überzogen“, sagte er 2020 der Nachrichtenagentur dpa.

„Schnapsidee“: Scharfe Kritik an der AfD-Nominierung

SPD-Politiker Ralf Stegner wählte drastische Worte. „Auf die Schnapsidee, sich von einer rechtsradikalen Partei als Präsidentschaftskandidat nominieren zu lassen, kann man allerdings nur kommen, wenn man zu viele Kopfballübungen mit einem Medizinball durchgeführt hat“, sagte er der Rheinischen Post.

Grundsätzlich sei es aber großartig, wenn herausragende Sportler nach ihrer Karriere gesellschaftliche Verantwortung übernähmen, so Stegner.

Auch aus der Union kam Widerspruch. Der sportpolitische Sprecher der Fraktion, Stephan Mayer (CSU), sagte derselben Zeitung, Berthold sei in der Pandemie „mit äußerst fragwürdigen und kruden Äußerungen aufgefallen“ und der Querdenker-Szene zuzurechnen. Er sei „zweifelsohne ein herausragender und sehr erfolgreicher Profifußballer“, aber „kein ernstzunehmender Kandidat für das höchste Amt im Staat“.

Ilse Aigner gilt als sichere Nachfolgerin von Steinmeier

Die Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier endet Anfang des kommenden Jahres. Über seine Nachfolge entscheidet die Bundesversammlung am 30. Januar. Als Favoritin gilt Ilse Aigner. Die CSU-Politikerin wurde auf Vorschlag von Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz nominiert und wird neben der Union auch von SPD und Grünen unterstützt.

Mit Aigner würde erstmals eine Frau und erstmals eine CSU-Politikerin an die Staatsspitze rücken. Altkanzlerin Angela Merkel nannte die Entscheidung „historisch“. CDU, CSU und SPD verfügen in der Bundesversammlung über eine Mehrheit von rund 50 Stimmen. Aigners Wahl gilt daher als sicher.

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