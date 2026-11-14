Die AfD hat den Fußball-Weltmeister von 1990, Thomas Berthold, als ihren Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten nominiert. Die Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla stellten Berthold am Samstag auf der Plattform X vor – als „Weltmeister ohne Parteibuch“, der „als Bundespräsident für alle Deutschen“ geeignet sei.
Gewählt wird das Staatsoberhaupt am 30. Januar von der Bundesversammlung. Dort gilt jedoch die CSU-Politikerin Ilse Aigner als gesetzte Nachfolgerin von Frank-Walter Steinmeier.
Warum die AfD Thomas Berthold nominiert
Die Entscheidung fiel nach Angaben der Partei am Samstag bei einer Konferenz des Bundesvorstands mit den Landesvorsitzenden. Zuvor hatte die AfD angekündigt, einen „Mann aus der Mitte der Gesellschaft“ aufstellen zu wollen.
Weidel und Chrupalla zeigten sich überzeugt, dass ihr Bewerber „weit über die Parteigrenzen hinaus wählbar“ sei. In einem eigenen Beitrag auf X hob Chrupalla Bertholds Rolle in der Pandemie hervor: Er sei „gegen die schädliche Corona-Politik aufgestanden“ und habe dem Land als Nationalspieler „einen unvergesslichen Titel und ein unvergessliches Erlebnis“ geschenkt.
Schon 2022 hatte die AfD mit Max Otte einen eigenen Bewerber aufgestellt – der frühere Chef der Werte-Union wurde deshalb später aus der CDU ausgeschlossen.
Wer ist Thomas Berthold? Vom WM-Titel zur AfD-Kandidatur
Berthold, Jahrgang 1964, begann seine Profilaufbahn Anfang der 1980er-Jahre bei Eintracht Frankfurt. Nach fünf Jahren wechselte der Verteidiger nach Italien. Später spielte er zwei Jahre für den FC Bayern München und bis zum Jahr 2000 sieben Jahre lang für den VfB Stuttgart.
Für die Nationalmannschaft lief er in mehr als 60 Länderspielen auf. 1990 gewann er mit der DFB-Elf die Weltmeisterschaft in Italien. Nach dem Karriereende arbeitete er unter anderem als Manager von Fortuna Düsseldorf und als Experte für mehrere Medien.
Bekannt wurde Berthold zuletzt vor allem durch Auftritte gegen die Corona-Maßnahmen. Diese seien „völlig überzogen“, sagte er 2020 der Nachrichtenagentur dpa.
„Schnapsidee“: Scharfe Kritik an der AfD-Nominierung
SPD-Politiker Ralf Stegner wählte drastische Worte. „Auf die Schnapsidee, sich von einer rechtsradikalen Partei als Präsidentschaftskandidat nominieren zu lassen, kann man allerdings nur kommen, wenn man zu viele Kopfballübungen mit einem Medizinball durchgeführt hat“, sagte er der Rheinischen Post.
Grundsätzlich sei es aber großartig, wenn herausragende Sportler nach ihrer Karriere gesellschaftliche Verantwortung übernähmen, so Stegner.
Auch aus der Union kam Widerspruch. Der sportpolitische Sprecher der Fraktion, Stephan Mayer (CSU), sagte derselben Zeitung, Berthold sei in der Pandemie „mit äußerst fragwürdigen und kruden Äußerungen aufgefallen“ und der Querdenker-Szene zuzurechnen. Er sei „zweifelsohne ein herausragender und sehr erfolgreicher Profifußballer“, aber „kein ernstzunehmender Kandidat für das höchste Amt im Staat“.
Ilse Aigner gilt als sichere Nachfolgerin von Steinmeier
Die Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier endet Anfang des kommenden Jahres. Über seine Nachfolge entscheidet die Bundesversammlung am 30. Januar. Als Favoritin gilt Ilse Aigner. Die CSU-Politikerin wurde auf Vorschlag von Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz nominiert und wird neben der Union auch von SPD und Grünen unterstützt.
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Mit Aigner würde erstmals eine Frau und erstmals eine CSU-Politikerin an die Staatsspitze rücken. Altkanzlerin Angela Merkel nannte die Entscheidung „historisch“. CDU, CSU und SPD verfügen in der Bundesversammlung über eine Mehrheit von rund 50 Stimmen. Aigners Wahl gilt daher als sicher.
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