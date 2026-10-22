AfD und ESN: Wenn die Brandmauer versagt, soll der finanzielle Würgegriff helfen

Während die Union an Zustimmung verliert, erwägt Hendrik Wüst, der AfD die staatliche Finanzierung zu entziehen. In Brüssel läuft bereits ein ähnliches Verfahren.

Die AfD liegt bundesweit in Umfragen vor der Union und steht auch in mehreren Bundesländern auf Platz ein

„Milderes Mittel“ ist eine jener Formulierungen, mit denen sich ein schwerer Eingriff als Ausweis politischer Vernunft verkaufen lässt. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat bei Phoenix genau diese Formulierung gewählt, als er einen Ausschluss der AfD von der staatlichen Parteienfinanzierung als mögliche Alternative zum Parteiverbot ins Gespräch gebracht hat. Wüst stellt somit die Finanzierung seines größten politischen Konkurrenten zur Disposition, dem seine eigene Partei immer weniger entgegenzusetzen hat.



Die AfD liegt bundesweit in Umfragen vor der Union und steht auch in mehreren Bundesländern auf Platz eins. Der CDU-Kanzler erreicht unterdessen im ARD-Deutschlandtrend die niedrigsten Zufriedenheitswerte eines Kanzlers seit Beginn der Erhebung. Vor diesem Hintergrund bekommt das „mildere Mittel“ eine ziemlich handfeste Bedeutung: Was die Union an politischer Überzeugungskraft verloren hat, soll dem Gegner womöglich an finanzieller Schlagkraft genommen werden. Die Schwäche der eigenen Politik wird so zum Anlass, die Bedingungen des Wettbewerbs zu verändern.

„Europa der Souveränen Nationen“

Wie konkret solche Überlegungen werden können, zeigt der Blick nach Brüssel. Dort läuft bereits ein Verfahren gegen die europäische Partei „Europa der Souveränen Nationen“ (ESN), der auch die AfD angehört. Im Juli beantragte das Europäische Parlament eine Überprüfung ihrer Vereinbarkeit mit den Grundwerten der EU. Sollte die Entscheidung zuungunsten der ESN ausfallen, könnte sie aus dem europäischen Parteienregister gestrichen werden, was den Verlust des Zugangs zur europäischen Parteienförderung mit sich bringen würde.

Die europäische Parteienaufsicht APPF stützt ihre Zweifel nach bisherigen Medienberichten auf ein rund 300 Seiten umfassendes Dossier. Darin sollen sich Gerichtsentscheidungen und öffentliche Äußerungen aus den Reihen der Mitgliedsparteien finden, die gegen die Grundwerte der EU verstoßen sollen. Ob diese Vorwürfe rechtlich wasserdicht sind, ist Gegenstand des Verfahrens. Fest steht: Ein umfangreiches Dossier ist noch keine abschließende Feststellung eines Verstoßes.

Derzeit befasst sich ein sechsköpfiges Sachverständigengremium mit dem Verfahren, dessen Mitglieder zu gleichen Teilen vom Europäischen Parlament, vom Rat und von der Kommission bestellt werden. Schlussendlich werden die sechs Sachverständigen eine Stellungnahme abgeben, die finale Entscheidung trifft die Parteienaufsicht.

Was würden passieren, wenn beide Instanzen für den Ausschluss der Parteienfinanzierung stimmen? Die ESN-Abgeordneten würden ihre Sitze im Europaparlament nicht verlieren. Betroffen ist die europäische Partei, nicht unmittelbar die gleichnamige Fraktion im Europäischen Parlament. Auch die deutsche Parteienfinanzierung der AfD würde durch eine Entscheidung gegen die ESN nicht automatisch berührt.

Das Logo der europäischen Partei „ESN Europe of Sovereign Nations“. © Sebastian Kahnert/dpa

Die rechtliche Trennung ändert allerdings wenig an dem Problem, das beide Fälle verbindet: Eine Partei darf weiter um Wähler werben, verliert aber einen Teil der Mittel, die sie dafür braucht. Denn politische Arbeit kostet, wenig überraschend, Geld. Mitarbeiter müssen bezahlt, Geschäftsstellen finanziert und Wahlkämpfe bestritten werden. Fallen öffentliche Mittel weg, muss die Partei ihre Arbeit einschränken oder versuchen, mehr Geld von privaten Unterstützern zu gewinnen. Damit wächst allerdings auch die Abhängigkeit von vermögenden Spendern und damit droht genau das, was die staatliche Parteienfinanzierung verhindern soll.

In Deutschland hätte der finanzielle Ausschluss der AfD noch massivere Konsequenzen. Auch die steuerlichen Vorteile für Spenden und Mitgliedsbeiträge entfielen. Wer die AfD unterstützt, könnte diese Zahlungen dann nicht mehr steuerlich geltend machen, während Unterstützer anderer Parteien das weiterhin dürften. Die AfD müsste also mit weniger staatlichem Geld auskommen und zugleich unter schlechteren Bedingungen private Unterstützung anwerben.

Nun werden Kritiker der AfD einwenden, dass der Staat nicht verpflichtet sein kann, die Bekämpfung seiner eigenen Verfassungsordnung zu finanzieren. Genau dafür gibt es ja im Grundgesetz die Möglichkeit, Parteien von der staatlichen Finanzierung auszuschließen. Die rechtliche Möglichkeit beantwortet allerdings noch nicht die Frage, ob ihre Voraussetzungen bei der AfD erfüllt sind. Dazu müsste nachgewiesen werden, dass die Partei auf eine Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ausgerichtet ist.

Ihre politischen Forderungen abzulehnen, ihre Vertreter für gefährlich zu halten oder ihren Aufstieg zu fürchten, genügt dafür nicht. Gerade weil der Entzug öffentlicher Mittel tief in den Wettbewerb eingreift, muss die Begründung über jene Vorwürfe hinausreichen, mit denen Parteien einander im politischen Alltag begegnen.

Hinzu kommt eine politische Frage, die sich mit keinem Gerichtsverfahren erledigen lässt: Warum wenden sich so viele Menschen von der Union ab und der AfD zu? Keine dieser Stimmen gewinnt die CDU zurück, indem der Konkurrent weniger Geld für seine Arbeit erhält. Die Unzufriedenheit der Wähler mit der aktuellen Politik besteht unabhängig vom Kontostand der Alternative für Deutschland.

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