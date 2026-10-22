AfD-Verbot: Persönliche Betroffenheit ersetzt keine juristischen Beweise

Mit etwas Abstand betrachtet wirft die Anhörung zum möglichen AfD-Verbot im Thüringer Landtag eine Frage auf, die weit über die AfD und Hape Kerkeling hinausreicht: Was erwarten Bürger eigentlich von einem Parlament? Eine Bühne für die überzeugendsten Auftritte? Oder einen Ort, an dem auch unbequeme Argumente mit der gleichen Ernsthaftigkeit geprüft werden? Man kann über ein Parteiverbot streiten. Man sollte sich aber einig sein können, dass das Verfahren dieser Auseinandersetzung würdig sein muss.

Die Frage ist alles andere als akademisch. Das Verbot einer Partei ist der schärfste Eingriff in den politischen Wettbewerb, den unsere Verfassung zulässt. Darüber entscheidet zwar allein das Bundesverfassungsgericht. Doch bereits die parlamentarische Beratung über einen entsprechenden Antrag prägt, wie Bürger die Politik wahrnehmen: als Suche nach Gründen und Gegenargumenten oder als Veranstaltung, deren Ergebnis im Grunde schon feststeht. Je einschneidender die mögliche staatliche Maßnahme, desto wichtiger die Glaubwürdigkeit des Weges dorthin.

Justizausschuss diskutierte Verbotsverfahren

Die Thüringer Linksfraktion wollte mit ihrem Antrag erreichen, dass sich die Landesregierung auf Bundesebene für ein Verbotsverfahren gegen die AfD einsetzt. Am 30. September hörte der Justizausschuss dazu Juristen, Vertreter einer Bürgerrechtsorganisation und den Entertainer Hape Kerkeling an. Die Sitzung war öffentlich, sie wurde übertragen. Das verdient Anerkennung. Öffentlichkeit bedeutet allerdings mehr als Mikrofone einzuschalten und eine Kamera laufen zu lassen. Es geht auch darum, ob die verschiedenen Argumente unter Bedingungen vorgetragen werden, unter denen sie politisch wahrgenommen werden können.

Kerkeling war ein besonderer Gast: beliebt aus Funk und Fernsehen, geschätzt für seine Bücher und Filme. Im Thüringer Landtag sprach er sich für die Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens aus. Er verwies dabei insbesondere auf die nationalsozialistische Verfolgung seines Großvaters. Man muss keinen Lehrstuhl für Staatsrecht innehaben, um im Parlament Erfahrungen und Einschätzungen kundtun zu dürfen. Nur sollte niemand persönliche Betroffenheit mit einem juristischen Beweis verwechseln. Ein ergreifender Auftritt beantwortet nicht die Frage, ob die Voraussetzungen des Artikels 21 Grundgesetz erfüllt sind. Applaus ersetzt bekanntlich keine Subsumtion – mag er im Fernsehen auch die bessere Figur machen.

Aufschlussreich ist deshalb der Ablauf. Der Landtag hatte im Voraus drei Anhörungsblöcke für 14, 17 und 19 Uhr angekündigt. Für den letzten Anhörungsblock waren Kerkeling, Hans-Georg Maaßen, Kyrill-Alexander Schwarz und Ulrich Vosgerau vorgesehen. Tatsächlich zog sich die Veranstaltung bis weit in die Nacht. Kerkeling erhielt große Aufmerksamkeit; Maaßen und anschließend Vosgerau traten noch später auf. Das Publikum hatte sich ausgedünnt. Für den parlamentarischen Erkenntnisgewinn macht es jedoch einen Unterschied, ob Gegenargumente in einem noch aufmerksamen Saal vorgetragen werden oder zu einer Stunde, in der sich selbst gewissenhafte Zuhörer nach dem letzten Zug erkundigen.

Daraus lässt sich nicht ableiten, die Linksfraktion habe Gegenstimmen bewusst an den Rand gedrängt. Der Zeitplan war veröffentlicht. Mit Christian Conrad sprach bereits am Nachmittag ein Gegner des Verbotsverfahrens. Den Ausschuss leitete zudem mit Ringo Mühlmann ein AfD-Abgeordneter. Wer aus einem schlechten zeitlichen Verlauf den Nachweis einer geheimen Regie macht, verwechselt Verdacht mit Beleg. Auch das wäre kein Dienst an der Debattenkultur. Doch um eine Wirkung zu kritisieren, muss man nicht erst einen Vorsatz beweisen.

Regeln einer Casting-Show

Denn parlamentarische Fairness erschöpft sich nicht im Recht auf einen Platz am Rednertisch. Sie verlangt zumindest den erkennbaren Willen, Einwände tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen. Das ist kein Anspruch auf Zustimmung, keine Pflicht zu gleich langem Beifall und erst recht keine Vorschrift, jede Meinung für gleich gut zu halten. Sachverständige können irren, auch die mit Doktortitel. Aber wenn ein Parlament ihren Rat einholt, sollte der Zeitpunkt ihres Auftritts nicht darüber mitentscheiden, ob ihre Argumente überhaupt noch ein Publikum finden.

Natürlich sind lange Anhörungen mühsam. Fragen führen zu Nachfragen, Redezeiten werden überschritten, unterschiedliche Interessen beanspruchen Raum. Das gehört zur Demokratie, die glücklicherweise nicht nach den Regeln einer Casting-Show funktioniert. Gerade deshalb müsste die Verfahrensgestaltung professionell sein: realistische Zeitfenster, nachvollziehbare Redezeiten und eine Abfolge, in der sich zustimmende und widersprechende Positionen tatsächlich begegnen. Wer stundenlang Sachverstand bestellt, muss auch dafür sorgen, dass er vor der politischen Nachtruhe ankommt.

Die Vertreter der Linken sehen die Anhörung anders. Sie verstehen sie als öffentliche, notwendige Auseinandersetzung mit verfassungsfeindlichen Bestrebungen; der Linken-Fraktionsvorsitzende Christian Schaft wollte die Frage ausdrücklich auch gesellschaftspolitisch diskutieren. Das ist legitim. Eine Parlamentsanhörung darf politische Folgen haben, und Abgeordnete müssen ihre Überzeugungen nicht an der Garderobe abgeben. Aber gerade eine Fraktion, die mit dem Schutz der Demokratie argumentiert, sollte ein Interesse daran haben, dass Zweifel und Einwände sichtbar bleiben – auch dann, wenn sie unbequem sind.

Noch eine Verantwortung kommt hinzu: die der Medien. Berichtet wird über das, was Aufmerksamkeit verspricht. Ein prominentes Gesicht eignet sich dafür besser als die zwölfte verfassungsrechtliche Differenzierung am späten Abend. Das ist keine neue Erkenntnis. Neu ist allenfalls, wie rasch aus einem Ausschnitt der gesamten Anhörung in sozialen Netzwerken das vermeintliche Gesamtbild werden kann. Ein Parlament kann journalistische Auswahl nicht steuern, wohl aber vermeiden, dass sein eigener Ablauf solche Verkürzungen zusätzlich begünstigt. Dafür braucht es keine neue Vorschrift. Es würde bereits reichen, das Ziel der Anhörung ernster zu nehmen als ihre Wirkung am nächsten Morgen.

Die Würde eines Parlaments ergibt sich nicht aus dem feierlichen Saal, den Namensschildern und einer gediegenen Geschäftsordnung. Sie wird dort sichtbar, wo gewählte Vertreter den Widerspruch aushalten, der ihr eigenes Urteil herausfordert. Wenn Bürger von einer Anhörung vor allem den Eindruck einer Inszenierung mit nachgereichtem Gegenprogramm mitnehmen, ist etwas schiefgelaufen – unabhängig davon, wer dies beabsichtigt haben könnte. Das Protokoll kann später alles dokumentieren, der Livestream alles konservieren. Vertrauen lässt sich auf diese Weise leider nicht nachholen.

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