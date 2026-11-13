Der Abstand zwischen der AfD und der Union vergrößert sich erneut. Die neuen Werte des ZDF-Politbarometers im Überblick.

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Die Union verliert in einer neuen Umfrage leicht.

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Die Mehrheit der Deutschen hat die geplante sehr hohe Neuverschuldung des Bundes im neuen ZDF-Politbarometer klar abgelehnt. 59 Prozent der Befragten halten so hohe Schulden für falsch, nur 32 Prozent für richtig.

Noch eindeutiger fällt das Urteil aus, wenn es um den Weg aus den Löchern im Bundeshaushalt geht: Lediglich neun Prozent setzen auf zusätzliche Kredite.

Bundeshaushalt im ZDF-Politbarometer: Mehrheit gegen Neuverschuldung

Angesichts der schwierigen Wirtschaftslage ist im Bundeshaushalt eine sehr hohe Verschuldung vorgesehen. Beim Rückhalt dafür fällt das Ergebnis deutlich aus.

59 Prozent lehnen die Aufnahme so hoher Schulden ab, 32 Prozent halten sie für richtig, der Rest macht keine Angabe. Bei der Frage, wie die Haushaltslücken geschlossen werden sollen, plädieren 61 Prozent für Einsparungen. 21 Prozent sind für höhere Steuern und Abgaben, nur neun Prozent für zusätzliche Schulden.

Die Haltung hängt stark vom politischen Lager ab. Am entschiedensten gegen die hohe Schuldenaufnahme sind die Anhänger der AfD: 95 Prozent halten sie für falsch.

Auch im Unions-Lager überwiegt die Ablehnung mit 54 Prozent, 42 Prozent finden die Schulden richtig. Umgekehrt bei den SPD-Anhängern: 47 Prozent dafür, 36 Prozent dagegen. Bei Grünen und Linken sind die Meinungen geteilt.

Beim Sparen liegen erneut AfD (87 Prozent) und Union (73 Prozent) vorn. Für höhere Steuern sprechen sich vor allem Anhänger der Linken (50 Prozent), der Grünen (40 Prozent) und der SPD (32 Prozent) aus.

Sonntagsfrage: AfD baut Vorsprung auf die Union aus

Bei der Projektion zur Sonntagsfrage vergrößert die AfD ihren Abstand zur Union. Käme es jetzt zur Bundestagswahl, läge die AfD bei 28 Prozent, die CDU/CSU bei 22 Prozent. Für eine schwarz-rote Mehrheit reicht es damit weiterhin nicht.

Sonntagsfrage: So stehen die Parteien im ZDF-Politbarometer AfD: 28 Prozent (plus zwei Prozentpunkte)

CDU/CSU: 22 Prozent (minus ein Prozentpunkte)

Grüne: 15 Prozent (plus zwei Prozentpunkte)

SPD: 13 Prozent (minus ein Prozentpunkte)

Linke: 10 Prozent (minus ein Prozentpunkte)

FDP: 3 Prozent (gleich geblieben)

Sonstige: 9 Prozent (minus ein Prozentpunkte)

Zustimmung wird geprüft...

Ilse Aigner als Bundespräsidentin? Mehrheit stimmt zu

Für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier haben sich auch Bundeskanzler Friedrich Merz und die CDU für Ilse Aigner (CSU) ausgesprochen. 50 Prozent finden die bayerische Landtagspräsidentin als Kandidatin gut, zwölf Prozent sind dagegen, 33 Prozent ist es egal.

Je älter die Befragten, desto häufiger wird Aigner bevorzugt. „Dieser Prozess ist genau so abgelaufen, wie ich ihn gewollt habe“, sagte Merz zur Nominierung.

Jugendproteste: Breites Verständnis bis in die ältere Generation

Die Proteste vor allem junger Menschen für bessere Bildung und gegen steigende Lebenshaltungskosten stoßen auf breite Unterstützung. 83 Prozent haben Verständnis, selbst in der Generation 60 Plus sind es 82 Prozent.

84 Prozent gehen davon aus, dass die Mehrheit der Demonstranten die gewalttätigen Ausschreitungen am Rande der Proteste ablehnt. Die Hälfte der unter 35-Jährigen meint, die Bundesregierung kümmere sich eher um die Interessen der Älteren.

Für das ZDF-Politbarometer befragte die Forschungsgruppe Wahlen vom 10. bis 12. November 2026 insgesamt 1297 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte.

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