Ihr Sprecher nennt ein fehlendes Mandat. Am Kurs der Fraktion ändert das wenig: Sie fordert wieder Gas über Nord Stream. Doch ein EU-Verbot steht im Weg.

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AfD-Co-Chefin Alice Weidel hat es abgelehnt, an einem Gespräch mit Kirill Dmitrijew teilzunehmen. Dmitrijew ist der Wirtschaftsgesandte von Kremlchef Wladimir Putin. Weidels Sprecher sagte am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters: „Die AfD betreibt keine Schattendiplomatie.“ Und weiter: „Wir haben kein Mandat, etwas zu verhandeln.“

Der Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier hält dagegen an dem Termin fest. Im Februar oder März 2027 will er Dmitrijew in Abu Dhabi treffen. Dabei soll es um Handel und neue Gaslieferungen nach Deutschland gehen. Danach will er über die Ergebnisse berichten. Reuters wertet Weidels Absage als Rückschlag für Moskau. Russland wirbt seit Monaten um die AfD.

Nord Stream im Mittelpunkt: Was in Abu Dhabi geplant ist

Geheim ist das Vorhaben nicht. Frohnmaier und die AfD-Außenpolitiker Stefan Keuter und Gerold Otten stellten es am 2. November auf einer Pressekonferenz der AfD-Fraktion vor. Laut Handelsblatt plant die Fraktion für das Frühjahr 2027 einen Energie- und Wirtschaftsgipfel. Im Zentrum soll Nord Stream stehen.

Die Kontakte reichen bis in den Juni zurück. Damals traf Frohnmaier Dmitrijew. Anschließend warb der Russe in einem Post auf X für eine gemeinsame Zukunft mit der AfD. Laut Le Monde hat Dmitrijew die Teilnahme Russlands grundsätzlich zugesagt. Ob die USA dabei sind, ist offen. Das US-Außenministerium hat auf eine Anfrage der Zeitung nicht geantwortet.

Günstige Energie aus Russland: Was Weidel im Juni sagte

Weidel klingt inzwischen vorsichtiger als früher. Im Juni sagte sie Reuters, sie wolle die Beziehungen zu Russland wiederherstellen. Billige russische Energie nannte sie das Erfolgsgeheimnis von „Made in Germany“. Im September sprach sie laut Deutscher Welle davon, gemeinsam mit den USA einen Gesprächskanal nach Moskau zu öffnen.

Von ihrem Ziel rückt die Partei aber nicht erkennbar ab. In einem Antrag im Bundestag fordert die AfD-Fraktion, wieder Erdgas über die vorhandenen Leitungen zu beziehen, auch über Nord Stream. Außerdem will sie den EU-Importstopp kippen. Weidels Einwand richtet sich offenbar gegen Verhandlungen ohne Auftrag.

Frohnmaier hofft auf US-Investor bei Nord Stream

Frohnmaier bleibt bei seiner Linie. „Wir sind gegen alle Sanktionen, die der deutschen Wirtschaft schaden“, sagte er Reuters. Er, Keuter und Otten fordern in Arbeitspapieren russisches Gas und ein Ende der Militärhilfe für die Ukraine. Laut Deutschlandfunk war das Anfang November aber noch nicht die offizielle Linie der Partei.

Im Oktober berichtete Reuters, dass russische und US-Vertreter über einen amerikanischen Investor für die Leitungen gesprochen haben. „Es wäre in Deutschlands Interesse, Teil einer solchen Lösung zu sein“, sagt Frohnmaier. Ob ein neuer Eigentümer am EU-Verbot etwas ändern würde, ist fraglich. Das Verbot hängt an der Herkunft des Gases, nicht am Betreiber der Leitung.

EU-Verbot ab 2027: Diese Hürden stehen im Weg

Vor dem Krieg in der Ukraine kam mehr als die Hälfte des deutschen Gases aus Russland. Der Großteil floss durch die beiden Nord-Stream-Röhren unter der Ostsee. Beide sind außer Betrieb. Nach der EU-Verordnung zum Ausstieg aus russischen Energieimporten dürfen langfristige Verträge über Pipelinegas nur noch bis 30. September 2027 laufen. Im Ausnahmefall gilt der 1. November 2027.

Die Bundesregierung lehnt russisches Gas ab. In einer Antwort an den Bundestag verwies sie im Juni auf beschädigte Stränge und auf Sanktionen. Außerdem ist Nord Stream 2 weiterhin nicht zertifiziert. Der CDU-Abgeordnete Roderich Kiesewetter vermutet trotzdem heimliche Unterstützer: „Manche Politiker anderer Parteien freuen sich insgeheim, dass diese Forderungen an die Öffentlichkeit gelangen, ohne dass sie ihre prorussische Haltung selbst zeigen müssen“, sagte er Reuters. Namen nennt der Bericht nicht.

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