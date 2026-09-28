AfD will Landtagspräsidenten stellen: Was am 6. Oktober in Sachsen-Anhalt passiert

Die AfD hat als stärkste Fraktion das erste Vorschlagsrecht für den Landtagspräsidenten. Ein AfD-Politiker ist als Kandidat im Gespräch. Für seine Wahl könnte das BSW entscheidend werden.

Es geht um eine Personalie, die weit über eine einzelne Wahl hinausreicht: Am 6. Oktober muss der neue Landtag von Sachsen-Anhalt seinen Präsidenten wählen. Nach der Landtagswahl vom 6. September ist die AfD mit 39 der insgesamt 83 Sitze stärkste Fraktion geworden. Die CDU folgt mit 15, SPD und Linke haben jeweils acht Sitze, das BSW kommt auf fünf Sitze.



Die AfD hat damit zunächst das Vorschlagsrecht für das Amt des Landtagspräsidenten. Laut Informationen dieser Zeitung ist Tobias Rausch als Kandidat im Gespräch. Der 1990 in Mellrichstadt geborene AfD-Politiker gehört dem Landtag seit 2016 an und ist derzeit parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion. Ob die AfD ihn tatsächlich nominiert, wird sich in wenigen Tagen zeigen.

Warum wird der Landtagspräsident am 6. Oktober gewählt?

Die Landesverfassung schreibt vor, dass die erste Sitzung spätestens am 30. Tag nach der Wahl stattfinden muss. In Sachsen-Anhalt ist der Termin für die konstituierende Sitzung des neuen Landtages deshalb auf den 6. Oktober, 11 Uhr, datiert. Die Geschäftsordnung schreibt vor, dass die erste Sitzung erst geschlossen werden darf, wenn die vorgesehenen Personalentscheidungen getroffen sind – dazu gehört die Wahl des Landtagspräsidenten.

Eva von Angern, im Wahlkampf Spitzenkandidatin der Linkspartei, ist die Abgeordnete, die dem Landtag von Sachsen-Anhalt am längsten angehört. Als Alterspräsidentin eröffnet sie die Sitzung und leitet sie, bis ein neuer Landtagspräsident gewählt ist.

Was macht der Landtagspräsident eigentlich?

Der Landtagspräsident ist der Vorsitzende des Parlaments. Er leitet die Sitzungen, sorgt für die Einhaltung der parlamentarischen Regeln und wahrt die Rechte und die Würde des Landtags. Bei der Sitzungsleitung muss er sein Amt unparteiisch und gerecht ausüben, bei Störungen kann er Ordnungsrufe erteilen.

Darüber hinaus vertritt er das Parlament bei offiziellen Anlässen und Terminen nach außen und leitet die Landtagsverwaltung. Auch das Hausrecht sowie die Polizei- und Ordnungsgewalt im Landtagsgebäude liegen bei ihm.

Wie wird der Landtagspräsident gewählt?

Das Vorschlagsrecht ist durch die Geschäftsordnung geregelt. Die stärkste Fraktion, nach der Wahl also die AfD, darf im ersten Wahlgang einen Kandidaten aus ihrer Mitte vorschlagen. Das Besondere daran: Die Regel, dass dieses exklusive Vorschlagsrecht der stärksten Fraktion nur für den ersten Wahlgang gilt, wurde erst im Frühjahr 2026 präzisiert.

Die Wahl findet geheim statt und entscheidend ist zunächst die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Scheitert der Kandidat der stärksten Fraktion im ersten Wahlgang, dürfen im zweiten Wahlgang alle Fraktionen Kandidaten vorschlagen. Kommt auch dann keine erforderliche Mehrheit zustande, sind weitere Wahlgänge möglich.

Tobias Rausch, kommissarischer Generalsekretär der AfD Sachsen-Anhalt, soll als Kandidat für das Amt des Landtagspräsidenten vorgeschlagen werden. © Marco Bader/IMAGO

Für Sachsen-Anhalt bedeutet das: Sollte der vorgeschlagene AfD-Kandidat, also beispielsweise Tobias Rausch, im ersten Wahlgang nicht die absolute Mehrheit bekommen, dürfen im zweiten Wahlgang auch CDU, Linke, SPD und BSW Bewerber aufstellen. Entscheidend ist letztendlich, welcher Kandidat eine Mehrheit im Parlament bekommt. Das ist angesichts der Sitzverteilung besonders relevant. Die AfD verfügt über 39 der 83 Sitze und damit nicht über eine eigene Mehrheit. Für eine absolute Mehrheit der Mitglieder wären 42 Stimmen nötig.

Welche Rolle spielt das BSW?

Das BSW verfügt über fünf Sitze im Landtag. Zusammen kommen AfD und BSW damit auf 44 der insgesamt 83 Sitze und hätten eine parlamentarische Mehrheit.

Die AfD und das BSW haben sich zuletzt auf eine Zusammenarbeit bei der Besetzung des Landtagspräsidiums verständigt. Nach öffentlich bekannt gewordenen Angaben soll die AfD den Präsidenten stellen, während das BSW einen Vizepräsidenten bekommen könnte. Ob diese politische Absprache tatsächlich eingehalten wird, wird sich zeigen.

Ein Beispiel des Scheiterns – Friedrich Merz

Wie schnell ein vermeintlich sicherer Ausgang einer Wahl ins Wanken geraten kann, zeigte sich 2025 im Bundestag. Friedrich Merz wurde am 6. Mai 2025 im ersten Wahlgang nicht zum Bundeskanzler gewählt. Er erhielt 310 Jastimmen und verfehlte damit die erforderliche Mehrheit von 316 Stimmen. Im zweiten Wahlgang bekam er 325 Stimmen und wurde damit zum Bundeskanzler gewählt.

Der Vergleich ist allerdings nur ein Beispiel dafür, dass ein erster Wahlgang nicht zwangsläufig das Ende eines Wahlverfahrens bedeutet.

Proteste rund um die konstituierende Sitzung

Der 6. Oktober dürfte nicht nur innerhalb des Parlaments Aufmerksamkeit bekommen. Nach dem Wahlerfolg der AfD wurden auch Proteste gegen einen möglichen Einfluss der Partei auf die künftige Landespolitik angekündigt.

In Magdeburg sei für den Tag eine Demonstration unter dem Motto „AfD ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen“ angemeldet. Nach Angaben einer Polizeisprecherin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur werden dabei 2000 Teilnehmer erwartet.

Das Aktionsbündnis „widersetzen“ hatte bereits kurz nach der Landtagswahl am 6. September zu Protesten gegen die AfD aufgerufen. Nach eigenen Angaben will das Bündnis den Landtag am Tag der konstituierenden Sitzung von mehreren Seiten umstellen.

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