Nvidia-Chef Huang: Affäre mit möglicher chinesischer Spionin – Aktie fällt deutlich

Der US-Chiphersteller Nvidia hat eine unabhängige Untersuchung zu möglichen Spionageaktivitäten im Umfeld seines Vorstandschefs Jensen Huang eingeleitet. Nvidia nannte laut AFP dabei weder China noch ein anderes Land ausdrücklich. Hintergrund ist ein Medienbericht über Verbindungen Huangs zu einer chinesischen Geschäftsfrau, die laut Reuters beschuldigt wird, Informationen an Peking weitergegeben zu haben.



Huang räumte am Sonntag in einer Mitteilung an die Mitarbeiter ein, eine Affäre gehabt zu haben. „Ich war meiner Frau untreu. Mein Verhalten hat ihr und unseren Kindern wehgetan. Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe. Es tut mir zutiefst leid“, schrieb der 63-Jährige laut Bloomberg. Zugleich erklärte er, die Untersuchung vollständig unterstützen zu wollen.



Die Nvidia-Aktie fiel am Montag im Frankfurter Handel um mehr als sechs Prozent, wie Reuters berichtete.

Untersuchung geplant

Der Verwaltungsrat von Nvidia stellt laut Bloomberg einen Ausschuss aus unabhängigen Mitgliedern zusammen. Dabei wird das Gremium von externen Rechtsberatern unterstützt. Die Untersuchung soll Berichte prüfen, wonach Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation gewesen sein könnte. Nvidia erklärte laut Bloomberg, es gebe bislang keine Hinweise darauf, dass die nationale Sicherheit der USA oder Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens beeinträchtigt worden seien.

Die New York Times hatte laut AFP Ende Oktober berichtet, dass US-Geheimdienstmitarbeiter zu dem Schluss gekommen seien, die Chinesin Alice Huang habe Informationen an Peking weitergegeben. Sie soll zudem eine enge persönliche Beziehung zum Nvidia-Chef aufgebaut haben. Reuters zufolge konnten die Vorwürfe bislang nicht unabhängig überprüft werden. Chinas Regierung hatte den New York Times-Bericht laut AFP als „unbegründete Spekulation“ zurückgewiesen.

Trump stellt sich hinter Nvidia-Chef

Laut Reuters ist Alice Huang eine ehemalige Führungskraft des in Singapur ansässigen Unternehmens Megaspeed. Dieses steht dem Bericht zufolge bereits wegen des Verdachts, Nvidia-Chips unter Umgehung von Exportbeschränkungen nach China geliefert zu haben, im Fokus der US-Behörden. Das Unternehmen ist ein Kunde des US-Chipherstellers. Washington beschränkt seit 2022 die Ausfuhr leistungsfähiger KI-Chips nach China.

Auch politisch sorgt der Fall für Aufmerksamkeit. Mehrere führende Republikaner im US-Repräsentantenhaus hatten bereits vergangene Woche eine Unterrichtung durch Huang zu dessen Kontakten mit Alice Huang verlangt, wie Bloomberg und Reuters berichten. US-Präsident Donald Trump stellte sich am Sonntag hinter den Nvidia-Chef. Er bezeichnete Huang als „einen feinen Menschen“ und sprach sich dafür aus, dass dieser an der Unternehmensspitze bleibt, wie Bloomberg berichtete.

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