Unter den Todesopfern sind mindestens sieben Schüler. Die Behörden gehen nach ersten Ermittlungen von Fahrlässigkeit in einem Sprengstofflager aus.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Ein durch die Explosion beschädigtes Klassenzimmer in der ostafghanischen Provinzhauptstadt Asadabad.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Bei einer Explosion in der Nähe einer Schule im Osten Afghanistans sind am Samstag zehn Menschen getötet und 110 weitere verletzt worden. Das teilte der Sprecher des afghanischen Innenministeriums, Abdul Matin Qani, nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AP mit. Unter den Toten sind mindestens sieben Schüler. Die meisten Verletzten sind Kinder.

Das Unglück ereignete sich gegen zehn Uhr Ortszeit am Stadtrand von Asadabad, der Hauptstadt der ostafghanischen Provinz Kunar. Nach ersten Ermittlungen der Behörden wurde die Explosion durch Fahrlässigkeit in einem Sprengstofflager von Bergbauunternehmen ausgelöst.

Zustimmung wird geprüft...

Der Leiter der Provinzbehörde für Information und Kultur sagte der Nachrichtenagentur AFP, in dem Haus nahe der Schagai-Mittelschule sei Sprengstoff für Bergbauarbeiten vorbereitet worden. Die Ermittlungen dauern an.

Anwohner rettet Kinder aus den Trümmern

Ein Anwohner sagte der Nachrichtenagentur AP, er sei unmittelbar nach der Detonation zur Schule gelaufen. Dort habe er seine Nichte in einem verschütteten Raum gefunden. Es sei ihm gelungen, das Mädchen und weitere Verletzte zu befreien.

Ein Vater, dessen Sohn bei der Explosion verletzt wurde, berichtete von eingestürzten Dächern und zerstörten Wänden. Als er die Schule erreicht habe, habe er dort tote und blutüberströmte Kinder vorgefunden.

Rettungskräfte bringen Verletzte nach der Explosion in Asadabad in Krankenhäuser. © Qazafi Mal/imago

Ein AFP-Reporter sah in einem Krankenhaus in Asadabad verletzte Kinder im Alter von acht bis 15 Jahren. Nach einem früheren Bericht der afghanischen Nachrichtenagentur Pajhwok wurden vier Verletzte zur weiteren Behandlung in ein regionales Krankenhaus in Dschalalabad verlegt. Die übrigen bis dahin gemeldeten Verletzten werden in der Provinz Kunar versorgt.

Sicherheitsmängel im afghanischen Bergbau

Der Bergbau ist ein wichtiger Wirtschaftszweig Afghanistans. Das Land verfügt über zahlreiche Rohstoffvorkommen, darunter Eisenerz, Kupfer, Blei, Zink, Gold, Kohle und Edelsteine.

Im afghanischen Bergbau kommt es nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AP wegen mangelhafter Sicherheitsstandards immer wieder zu Unfällen. In der Provinz Kunar nimmt der Edelsteinabbau zu. Mehrere Unternehmen fördern dort die Steine und lassen sie anschließend versteigern.