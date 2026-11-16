Afrika-Experte Urech: „Wir erleben hier das schnellste urbane Wachstum der Welt“

Der Schweizer Journalist und Buchautor Fabian Urech lebt in Ghana und beobachtet, wie sich entlang der westafrikanischen Küste ein gewaltiger urbaner Wirtschaftsraum entwickelt. Im Interview mit dieser Zeitung erklärt er, warum Europa Afrika stärker in den Blick nehmen sollte, wie sich die geopolitischen Kräfteverhältnisse verschieben und weshalb Afrobeats erst der Anfang einer größeren kulturellen Entwicklung dieser Weltregion sein könnten.

In Ihrem Buch beschreiben Sie mit dem Begriff „Afropolis“ einen gewaltigen urbanen Raum. Was verbirgt sich dahinter?



Gemeint ist ein urbanes Gebiet von ungefähr 1000 Kilometern Länge entlang der westafrikanischen Küste, das kontinuierlich zusammenwächst. Es reicht von Lagos in Nigeria über Benin, Togo und Ghana bis nach Abidjan in der Elfenbeinküste.



Schon heute gibt es dort mehrere Millionenstädte und zahlreiche mittelgroße Städte. Die Lücken zwischen den urbanen Gebieten schließen sich zunehmend. Wir erleben hier derzeit das schnellste urbane Wachstum der Welt. Diese Entwicklung ist außergewöhnlich und wird sich fortsetzen.



Wenn man bis zum Ende dieses Jahrhunderts vorausblickt, könnte dort ein zusammenhängendes Städteband entstehen, in dem mehr als 200 Millionen Menschen leben. Lagos allein könnte bereits in den 2050er-Jahren zur größten Stadt der Welt werden. Es wäre dann allerdings nur ein Teil dieses riesigen urbanen Raums.



Das Besondere ist, dass sich diese Entwicklung über fünf Länder hinweg vollzieht. Das macht die Region ausgesprochen vielfältig, aber auch aus städteplanerischer Sicht herausfordernd. Letztlich bleibt es ein Mosaik aus unterschiedlichen Städten, Ländern und politischen Systemen.

Foto: Evgeny Makarov Zur Person Fabian Urech studierte Politikwissenschaft und arbeitet als Journalist und Afrika-Korrespondent. Er verantwortete sieben Jahre lang die Afrika-Berichterstattung der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ). Seit 2024 berichtet er für das Schweizer Radio SRF und deutschsprachige Zeitungen über den Kontinent. Er lebt mit seiner Familie in Ghanas Hauptstadt Accra. Vor seiner journalistischen Laufbahn war er u. a. für das Schweizer Außenministerium tätig. Sein Buch „Warum die Zukunft afrikanisch ist“ erschien im November 2026 im Aufbau Verlag.

Warum sollte sich Europa stärker mit dieser Entwicklung beschäftigen? Was macht Westafrika für uns relevant?



Schon die demografischen Zahlen sprechen dafür, genauer hinzusehen. Bis zur Mitte des Jahrhunderts wird die Bevölkerung Afrikas um etwa eine Milliarde Menschen wachsen. Schon heute werden knapp 40 Prozent der Kinder weltweit in Afrika geboren. Nigeria allein könnte 2050 eine ähnlich große Bevölkerung haben wie die gesamte Europäische Union.



Trotzdem habe ich den Eindruck, dass der europäische Blick auf Afrika noch immer stark von Klischees geprägt ist. Häufig stehen Migration, Islamismus, terroristische Gefahren und Konflikte im Vordergrund. Afrika erscheint dadurch vor allem als Risikokontinent. Ich möchte nicht behaupten, dass diese Probleme nicht existieren. Aber die starke Konzentration auf Risiken führt dazu, dass die Chancen aus dem Blick geraten.



Die Volkswirtschaften entlang der westafrikanischen Küste wachsen derzeit je nach Land mit ungefähr vier bis acht Prozent. Während Europa mit Stagnation und geringen Wachstumsraten kämpft, entwickeln sich hier neue Märkte. Eine Goldman-Sachs-Prognose sieht Nigeria beispielsweise im Jahr 2075 als fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt.



Je mehr man den Mut aufbringt, in die Zukunft zu blicken, desto deutlicher wird, dass hier ein Wirtschaftsraum entsteht, der auch für europäische Unternehmen interessant sein müsste. Hinzu kommt die geopolitische Bedeutung: Die Länder Afrikas und des globalen Südens spielen eine immer wichtigere Rolle. Es ist deshalb sinnvoll, gute Beziehungen zu ihnen zu pflegen.

Ein ständiger Begleiter im nigerianischen Lagos: Stau. Die Urbanisierung der Megapolis erhöht gleichermaßen den Druck auf die Infrastruktur und die Bewohner. © Adekunle Ajayi/imago

Gleichzeitig verändern sich die außenpolitischen Beziehungen. Viele afrikanische Staaten wenden sich verstärkt Russland, China oder anderen Partnern zu. Verliert Europa an Einfluss?



Man muss zunächst differenzieren. Gerade in der Sahelregion und in einigen frankophonen Ländern sind die Beziehungen zu Frankreich stark vorbelastet. In Ghana oder Nigeria ist das Verhältnis zur ehemaligen Kolonialmacht vergleichsweise entspannter.



Grundsätzlich befinden sich afrikanische Regierungen heute in einer Situation, in der sie ihre internationalen Partner relativ frei auswählen können. Wenn ich Präsident eines Landes bin und eine blockfreie Außenpolitik verfolgen möchte, kann ich nach Moskau reisen, mir die Angebote anhören und möglicherweise einen Deal abschließen – etwa im Sicherheitsbereich. Gleichzeitig bleiben die Türen in Paris, Berlin, Washington oder Peking offen.



Das ist anders als noch vor 20 Jahren. Afrikanische Regierungen müssen sich nicht mehr zwangsläufig für eine Seite entscheiden. Sie können sich aus unterschiedlichen Partnern ein eigenes Paket für verschiedene Bereiche zusammenstellen.



Togo ist dafür ein interessantes Beispiel. Die EU hatte vor rund 30 Jahren Entwicklungsgelder eingefroren, wegen Repression und Missachtung demokratischer Minimalstandards. Heute ist die europäische Reaktion auf die politischen Entwicklungen deutlich zurückhaltender – trotz unveränderter Missstände. Meine Vermutung ist, dass Europa fürchtet, sich durch offene Kritik selbst in eine schlechtere Position im geopolitischen Wettbewerb zu bringen.

Der Sound Westafrikas wird international gefeiert: In Kopenhagen tritt der nigerianische Sänger Joeboy vor begeisterten Fans auf. Afrobeats liegen voll im Trend. © Gonzales Photo/Mathias Kristensen/imago

Ein weiteres Thema Ihres Buches ist die kulturelle Entwicklung. Besonders Afrobeats verbreiten sich inzwischen weltweit. Ist das der Beginn einer größeren Veränderung in der internationalen Wahrnehmung Afrikas?



Ich finde das hochspannend. Vielleicht erleben wir hier tatsächlich zum ersten Mal, dass ein Kulturprodukt aus dieser Region auch in Europa und den USA so weite Verbreitung findet.



Afrobeats hat meiner Meinung nach das Potenzial, das Image Afrikas und insbesondere Nigerias aufzuwerten. Dieses Image ist bislang sehr einseitig und teilweise problematisch geprägt. Die Menschen in Europa entdecken, dass diese Musik großartig und tanzbar ist. Man hört sie inzwischen in Stadien, Clubs und vielen anderen Orten.



Ich glaube zudem, dass die Musik nur die Vorhut einer größeren Entwicklung ist. Auch afrikanische Kunst wird international zunehmend wahrgenommen, die Preise steigen. Es gibt einen großen Filmmarkt, und insbesondere Nigeria entwickelt sich im IT-Bereich zu einem wichtigen Zentrum – mindestens für Afrika, möglicherweise aber auch weit darüber hinaus.

In Ihrem Buch beschreiben Sie einerseits junge Start-up-Unternehmer, die mit neuen Technologien Unternehmen aufbauen wollen. Andererseits zeigen Sie extreme Armut, etwa bei den Goldsuchern in Ghana. Wie gehen Sie mit dieser Gleichzeitigkeit um?



Diese Gleichzeitigkeit und Ungleichheit sind ständige Begleiter für alle, die hier leben. Sie treten in einem Ausmaß auf, das ich von anderen Orten kaum kenne.



Man ist jeden Tag mit extremer Armut konfrontiert. An fast jeder Kreuzung sieht man Menschen, die unter miserablen Bedingungen leben. Gleichzeitig begegnet man jungen, gut ausgebildeten Menschen, die Unternehmen gründen und etwas bewegen wollen. In Städten wie Lagos oder Accra liegen zwischen einem Lamborghini und Menschen, die buchstäblich auf der Straße leben, oft nur wenige Meter.



Für mich persönlich ist es eine Herausforderung, einen guten Umgang damit zu finden. Wer hier lebt und als Journalist arbeitet, muss diese Menschen zu verstehen versuchen und Empathie aufbringen. Gleichzeitig darf das Gefühl von Ungleichheit und Hilflosigkeit nicht so übermächtig werden, dass es einen zermürbt.



Man kann sich dieser Ungleichheit nicht entziehen. Selbstverständlich leben meine Familie und ich hier in einer privilegierten, westlich geprägten Situation. Das ist etwas, dessen man sich bewusst sein muss.

Wie sind Sie dazu gekommen, sich mit Afrika zu beschäftigen? Was fasziniert Sie bis heute an dem Kontinent?



Das ist eine Geschichte, die mit Fußball und viel Zufall zu tun hat. Als Jugendlicher habe ich ein Spiel des FC Zürich gesehen. Dort spielte damals der nigerianische Nationaltorhüter Ike Shorunmu. Er war eine Art Paradiesvogel und fing beispielsweise Flanken mit einer Hand ab. Das fand ich so faszinierend, dass ich mich anschließend damit beschäftigte, woher er kam und was für ein Land Nigeria eigentlich ist.



Nach dem Abitur reiste ich erstmals nach Westafrika, nach Kamerun. Ich fand es damals besonders spannend, dass ich mich mit Französisch und Englisch relativ gut verständigen konnte, auch in ländlichen Gegenden. Später habe ich mich auch an der Universität intensiv mit Afrika beschäftigt, insbesondere mit Entwicklungsfragen.



Bis heute begeistert mich vor allem die enorme Dynamik. Afrika ist in mancher Hinsicht eine Antithese zum alternden, etwas behäbigen Europa. Hier wird die Zukunft gerade erst erschaffen und verhandelt. Vieles scheint möglich, zugleich muss sich vieles verändern. Während sich in Europa viele Menschen die Zukunft als Fortsetzung der Vergangenheit vorstellen, ist hier der Wunsch nach Wandel viel stärker spürbar. Das macht die Region für mich auch intellektuell so interessant.

Dreckiges Geschäft: Trotz der staatlichen Verbote bleiben illegale Goldminen ein Problem in Ghana. Rückstände von Quecksilber vergiften Grundwasser und Nahrungsmittel. © stock&people/imago

Zum Abschluss noch eine Frage zum Reisen: Was würden Sie Menschen empfehlen, die Westafrika bislang nicht kennen und die Region erstmals besuchen möchten?



Ghana ist aus meiner Sicht ein lohnendes Reiseziel. Das Land bietet kulturell und landschaftlich eine große Vielfalt. In Kumasi, der zweitgrößten Stadt Ghanas, kann man beispielsweise den traditionellen Königshof besuchen und viel über die Geschichte der Region erfahren. Für viele Europäer dürfte es ein Aha-Erlebnis sein, zu erkennen, dass es hier vor der Kolonialisierung bereits staatsähnliche Strukturen gab, die sich vom damaligen Europa gar nicht so stark unterschieden.



Sehr eindrücklich ist auch die Geschichte der Sklaverei. Entlang der Küste stößt man alle 20 bis 30 Kilometer auf historische Forts – dänische, britische, portugiesische, schwedische, niederländische und sogar brandenburgische. Diese Orte zu besuchen, ist äußerst bedrückend, aber auch ausgesprochen horizonterweiternd. Gleichzeitig gibt es schöne Strände, sodass auch die Erholung nicht zu kurz kommen muss.



Wer neben Ghana ein weiteres Land kennenlernen möchte, dem würde ich Benin empfehlen. Ich war von dem Land und seinen Möglichkeiten beeindruckt, sowohl kulturell als auch landschaftlich. Außerdem wird dort einiges unternommen, um den Tourismus anzukurbeln.



Für besonders Reisefreudige bietet sich sogar ein Roadtrip von Osten nach Westen an, von Lagos nach Abidjan. Das kann ein großartiges Abenteuer sein. Man sollte allerdings eine Extraportion Energie und Nerven mitbringen, insbesondere wegen der Grenzübergänge.

Fabian Urech: Warum die Zukunft afrikanisch ist. Aufbau-Verlag, Berlin 2026. 245 Seiten, 24 Euro. Erscheint am 10.11.2026.

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