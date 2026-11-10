Aigner wird Präsidentin und Söder zum Machtzentrum der angeschlagenen Union

Zwei Bayern an der Spitze des Staates? Unmöglich, sagen manche. Doch CSU-Chef Markus Söder weiß, wohin er will. Vier Gründe sprechen für ihn als Merz-Nachfolger. Eine Analyse.

Ilse Aigner und Markus Söder sagen Prost: Die beiden CSU-Politiker könnten bald die höchsten Staatsämter bekleiden. Denn die CSU ist stark wie nie.

Ilse Aigner wird also Bundespräsidentin. Das ist so gut wie sicher. Die Union hatte das Vorschlagsrecht, und SPD und Grüne ziehen in der Bundesversammlung am 30. Januar mit: Aigner wird dann zum Staatsoberhaupt gekrönt. Aigner kommt aus dem oberbayerischen Voralpenland aus der Gegend um Rosenheim. Sie kann daher sehr schön das „R“ rollen. Der Hörgenuss ihrer künftigen Reden und Weihnachtsansprachen wird für den einen oder anderen Norddeutschen daher etwas gewöhnungsbedürftig sein. Doch auch in Franken rollt man das „R“, auch Markus Söder beherrscht diesen Zungenschlag.



Gut möglich, dass die Deutschen in näherer Zukunft mit der bayerischen Mundart und ihren unterschiedlichen Akzenten stärker konfrontiert werden, als ihnen lieb ist. Denn der Nürnberger Markus Söder dürfte sich jetzt diebisch freuen: Mit der Nominierung Aigners für die Wahl zur Bundespräsidentin ist ihm ein Coup gelungen. Er hat ihn von langer Hand geplant. Anfangs hatte Söder wohl etwas Bedenken, dass ihm mit Aigner als Bundespräsidentin der Weg ins Kanzleramt verbaut wäre. Doch mit der Zeit verblassten diese Vorbehalte, und eine Erkenntnis könnte sich bei Söder durchgesetzt haben: Denn mit Aigner als Kandidatin für das höchste Amt im Bund schlägt er mehrere Fliegen mit einer Klappe. Nämlich vier.

Neuer Rekord: Kanzler Merz’ unterirdische Umfragewerte

Erstens: Söder hat sich in der wichtigsten Personalfrage gegen Kanzler und CDU-Parteichef Friedrich Merz durchgesetzt. Nicht Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, nicht Ex-CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und nicht Bundesfamilienministerin Karin Prien sollen es werden. Und schon gar nicht die bundesweit weitgehend unbekannte Ines Claus (CDU-Fraktionsvorsitzende in Hessen). Sondern Ilse Aigner, die bayerische Landtagspräsidentin und frühere Bundeslandwirtschaftsministerin von der CSU. Die Durchsetzungsstärke markiert den Unterschied zwischen Söder und dem Zauderer Merz, der sich monatelang nicht bei dieser Personalie durchringen konnte.

Zweitens: Innerhalb der Union hat Söder nun seine Machtposition gestärkt – und die der CSU. Tatsächlich ist die CDU so schwach wie noch nie. Im Osten erodiert sie: Minderheitenregierungen in Thüringen und Sachsen, abgewählt in Sachsen-Anhalt und Berlin, aus dem Landtag gekegelt in Mecklenburg-Vorpommern. Im Westen sackt sie in den Umfragen stark ab: Hendrik Wüst und Daniel Günther müssen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein jeweils im April um ihre Wiederwahl bangen. Und Kanzler Merz ist schwer angeschlagen: 82 Prozent der Deutschen sind laut aktueller Insa-Umfrage mit der Arbeit des Kanzlers unzufrieden – Rekord. Diesen unterirdischen Wert hat nicht einmal Olaf Scholz erreicht. Derzeit glänzt nur Söder, denn die CSU in Bayern erweist sich als letzter Fels in der blauen Brandung. Die CSU gilt noch als Volkspartei. Merz und die CDU sind schwach. Söder wird immer mehr zum Hoffnungsträger in der Union.

Haushalt oder Energie? Nächster Zoff mit der SPD droht

Drittens: Erst hat Söder seine schärfste Konkurrentin Ilse Aigner zur Landtagspräsidentin hoch- und nun nach Berlin weggelobt. Söder hat nun in Bayern keinen ernsthaften Konkurrenten mehr um den CSU-Parteivorsitz – und um seine dritte Kandidatur als Ministerpräsident: „Wenn die Partei und die Wähler das wollen, ja gerne“, sagte Söder im Sommer. Nun ist keiner in der CSU mehr da, der das nicht wollen könnte, da sonst niemand mehr mit Erfolgsaussichten für die Landtagswahl 2028 da wäre. Söder hat sich seine Hausmacht gesichert. Die bayerische Staatskanzlei soll ihm als Rückzugsort erhalten bleiben, wie sie es einst auch für Söders großes Vorbild Franz Josef Strauß war.

Viertens: Söder sitzt in Berlin als CSU-Chef nun gestärkt in der Koalition mit der SPD. Stärker als die CDU, die sich kaum gegen die SPD durchsetzen kann. Und mit den Sozialdemokraten ist der nächste Ärger programmiert. Derzeit rennen sie sich beim Haushalt für 2027 die Köpfe ein: Die SPD will nicht sparen, die Union will keine höheren Steuern, die Länder fordern mehr Geld. SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil rinnt das Geld durch die Finger. Jetzt hat auch noch Andrea Nahles, Chefin der Arbeitsagentur und Klingbeils Parteifreundin, weitere Milliarden gefordert, weil die Zahl der Arbeitslosen nicht zurückgehen will. Und bei der Energiewende gibt es Zoff: Dutzende Energiegesetze von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) kommen zu spät – angeblich mit Absicht, werfen ihr die Sozialdemokraten vor.

Nach Merz wäre Söder „last man standing“

Es ist eine Frage der Zeit, wann der nächste Koalitionsstreit eskaliert. Söder kann abwarten, was die Merz-CDU mit der SPD in Berlin noch verstolpert – und sie stolpern garantiert. Wann ist es so weit? Merz kann jederzeit stürzen. Die CDU-Ministerpräsidenten hatten Merz zwischen den Landtagswahlen im September noch schriftlich ihre Unterstützung zugesichert. Zum Wahldesaster in Mecklenburg-Vorpommern sicherte sich Merz noch eilig das Votum seines CDU-Präsidiums, trat dann kurz nach 18:00 Uhr vor die Fernsehkameras, um dem Volk zu demonstrieren: „Ich bin noch da!“ Das war wohl der letzte Vertrauensvorschuss, den Merz von den seinen einforderte, und der letzte Vertrauensbeweis, den er bekommen wird.

Und nach dem nächsten Szenario der Eskalation gibt es dann nur noch einen „last man standing“ – nämlich Söder. Söder will die Macht. Das ist das Wichtigste. Die Schmach, damals 2021 gegen ein politisches Leichtgewicht wie Armin Laschet in der K-Frage den Kürzeren gezogen zu haben, wiegt nach wie vor schwer. Wie dann die Macht organisiert wird, ist sekundär. Notfalls koaliert der bayerische Populist mit der roten Populistin Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern, wenn sie im Januar SPD-Chefin wird. Im Gegensatz zu Merz kann er mit Schwesig gut. Man kennt sich über die Jahre, als Länderchefs bei Konferenzen, als Krisenmanager während Corona oder beim Thema Erdgas. Und selbst die Grünen würde der Machiavellist Söder noch mit in eine Koalition packen, wenn er denn nur Kanzler wird.

Fazit: Mit der Nominierung von Ilse Aigner als Bundespräsidentin ist Söder dem Kanzleramt so nahe wie noch nie. In naher Zukunft könnte man im Berliner Regierungsviertel das rollende „R“ des Öfteren hören.

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