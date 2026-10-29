Airfryer-Produkte teils dreimal so teuer: Verbraucherschützerin warnt vor Marketingmasche

Backpulver, Pommes, Pizza: Hersteller verlangen für Airfryer-Produkte teils deutlich mehr. Eine Verbraucherschützerin erklärt, was sie wirklich bringen.

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Gewürzmischung für die Zubereitung im Airfryer: Auf die Marketingstrategie setzen immer mehr Hersteller.

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Wer beim Einkaufen durch die Supermarktregale geht, der wird vom Airfryer verfolgt: Airfryer-Backpulver, Airfryer-Bratöl, Airfryer-Tiefkühlpizza und Airfryer-Pommes. Immer mehr Hersteller werben mit Lebensmitteln speziell für die Heißluftfriteuse. Pünktlich zum Beginn der Backsaison setzen Unternehmen auch bei Backzutaten auf den Trend.

„In erster Linie ist das eine Marketingstrategie der Hersteller“, erklärt Judith Schryro von der Verbraucherzentrale Berlin gegenüber der Berliner Zeitung. Auch gewöhnliche Lebensmittel könnten problemlos in der Heißluftfritteuse zubereitet werden. Die Verbraucherschützer haben mehrere Produkte verglichen – und dabei teils erhebliche Preisunterschiede festgestellt.

Airfryer-Backpulver kostet fast dreimal so viel wie das Original

Dr. Oetker bietet zum Beispiel mit „Airfryer Backin“ ein spezielles Backpulver für Heißluftfritteusen an. Drei Tütchen mit insgesamt 33 Gramm kosten im Onlineshop 79 Cent – das entspricht einem Kilopreis von rund 24 Euro. Das herkömmliche „Original Backin“ kostet in der Zehnerpackung mit insgesamt 160 Gramm 1,29 Euro, also rund 8 Euro pro Kilogramm. Das Airfryer-Produkt ist damit gemessen am Gewicht fast dreimal so teuer.

Nach Angaben von Dr. Oetker soll eine speziell abgestimmte Rezeptur dafür sorgen, dass Teige in der Heißluftfritteuse besonders gut aufgehen und locker werden. Die Stiftung Warentest hat im Februar untersucht, ob das „Airfryer Backin“ tatsächlich bessere Ergebnisse liefert, und kam zum Ergebnis, dass die Muffins mit Airfryer-Backpulver zwar etwas stärker aufgingen, im Durchschnitt aber weniger als einen Millimeter höher waren. Auch bei der Konsistenz stellten die Prüfer keine wesentlichen Verbesserungen fest. Dr. Oetker verwies gegenüber der Stiftung Warentest auf eigene Anwendungsversuche, bei denen das Airfryer-Backpulver besser abgeschnitten habe.

Airfryer-Backpulver der Marke Dr. Oetker: Das Produkt ist laut Verpackung speziell für das Backen in Heißluftfritteusen konzipiert. © Fotostand/Gelhot/imago

Auch Pommes und Pizza für den Airfryer sind teurer

Ähnliche Unterschiede zeigen sich bei Tiefkühlprodukten. Die „Airfryer Frites“ von McCain kosten laut der Preisaufstellung der Verbraucherzentrale 5,58 Euro pro Kilogramm, die „Frites Deluxe“ desselben Herstellers dagegen 4,98 Euro. Noch größer ist der Unterschied bei den Pizzen: Der Airfryer-Pizza-Snack von Wagner kostet 11,23 Euro pro Kilogramm, herkömmliche „Steinofen Pizzies Salami“ desselben Herstellers dagegen nur 5,97 Euro.

Allerdings unterscheiden sich die Produkte teilweise in Größe, Rezeptur und Zubereitung. Schryro räumt ein, dass spezielle Varianten praktische Vorteile bieten können. Zum Beispiel seien die Airfryer-Pizzen kleiner und passten dadurch besser in den Garkorb.

Doch braucht es diese Airfryer-Lebensmittel? „Auch ganz gewöhnliche Backmischungen, Teige und Produkte lassen sich im Airfryer zubereiten“, erklärt die Verbraucherschützerin Schryro. Allerdings müssten Backzeit und Temperatur angepasst werden, weil in der Heißluftfritteuse andere Bedingungen herrschten als im Backofen.

Erst High Protein, jetzt Airfryer: Verbraucherzentrale kritisiert Marketing

Der Airfryer-Trend erinnert an einen anderen Boom im Supermarkt: High-Protein-Produkte. Von Pudding über Joghurt bis hin zu Brot und Süßigkeiten werben Hersteller seit einigen Jahren mit einem besonders hohen Eiweißgehalt.

„Manche Produkte ohne spezielle high protein Werbung haben sogar einen höheren Proteingehalt als solche mit Werbung“, so Schryro. Der tägliche Eiweißbedarf lasse sich problemlos über eine ausgewogene Ernährung decken, auch bei einer pflanzlichen Ernährungsweise.

„Die Werbung mit ‚high protein‘ rechtfertigt noch keinen höheren Preis – auch wenn das momentan gängige Praxis von Herstellern ist“, erklärt Schryro. Beim Einkauf empfiehlt sie deshalb, sich nicht allein von auffälligen Werbeversprechen leiten zu lassen. Sie empfiehlt deshalb, Grundpreise, Zutatenlisten und Nährwerttabellen zu vergleichen und auch gewöhnliche Produkte ohne Airfryer- oder High-Protein-Kennzeichnung einzubeziehen.

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