Airnbnb statt Luxushotel: So wohnen Weltstars im Urlaub

Auch Prominente nutzen den Ferienwohnungs-Giganten: Sabrina Carpenter, Naomi Osaka und Cardi B zeigen ihre Unterkünfte in Frankreich und Italien

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Wo machen eigentlich Weltstars Urlaub? Wer an opulente Luxushotels mit allen Schikanen denkt, wird von drei Social-Media-Posts überrascht sein.

Sabrina Carpenter, Naomi Osaka und Cardi B haben auf ihren Reisen Unterkünfte gewählt, die mehr Charakter und Flair haben als so manches überteuerte Fünf-Sterne-Haus. Die Vermittlungsplattform Airbnb hat die drei Quartiere zusammengestellt, in die sich Stars eingemietet haben.

Ein Château wie aus dem Märchenbuch

In einem Instagram-Post zeigt die Popsängerin Sabrina Carpenter, wo sie in Frankreich übernachtete: in einem Château aus dem 17. Jahrhundert, umgeben von weitläufigen Gärten und der Landschaft der Provence. Drinnen treffen historisches Flair und Farbe aufeinander: Regenbogenfarbene Wände, kunstvolle Fresken und raumhohe Wandteppiche prägen die Räume, dazu kommen großzügige Salons und imposante Kamine.

Die Gastgeberin mit dem Namen Melissa ließ sich außerdem etwas Besonderes einfallen: Gemeinsam mit einer örtlichen Stickerin fertigte sie ein individuelles Stück für ihren prominenten Gast an.

Zeitreise im Jugendstil

Der Tennisstar Naomi Osaka entschied sich für Italien und postete auf Instagram Eindrücke davon. Die Villa Ida Lampugnani in Parabiago in der Nähe von Mailand hat Architektur, Dekoration und Einrichtung aus der Jugendstilzeit bewahrt. Rund um das Anwesen erstreckt sich ein jahrhundertealter Park von etwa einem Hektar, in dem auch ein Außenpool liegt. Wer die Villa betritt, bekommt das Herrschaftsfeeling gratis: Schlossatmosphäre meets Urlaubsstimmung.

Die Rapperin Cardi B zog es dagegen in die Stadt: Auf Instagram und TikTok präsentierte sie ein Penthouse in Mailand. Das Design in Grün- und Goldtönen ist ebenso flamboyant wie der private Kinoraum und das Badezimmer aus grünem Onyx-Marmor. Das Highlight wartet auf der Dachterrasse: ein privater Pool mit 360-Grad-Blick über die Metropole. Mit herkömmlichen Menschen muss man sich also nicht herumärgern in dieser Unterkunft – und mit protestierenden Wohnungssuchenden sicherlich auch nicht.

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