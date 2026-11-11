Akademiker-Arbeitslosigkeit erreicht Höchststand

Immer mehr Hochschulabsolventen in Deutschland sind ohne Arbeit. Besonders junge Berufseinsteiger trifft es.

Die Arbeitslosigkeit unter Akademikern in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht. Im August 2026 sei die Zahl auf 372.000 gestiegen, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. In den vergangenen fünf Jahren habe es einen kontinuierlichen Anstieg gegeben. Besonders betroffen seien Studienabsolventen unter 30 Jahren.

Trotz des Anstiegs bleibt ein Hochschulabschluss den Angaben zufolge ein vergleichsweise verlässlicher Schutz vor Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenquote unter Akademikern habe 2025 bei 3,3 Prozent gelegen und damit nur rund halb so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Bei Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung betrug sie laut Bundesagentur 3,6 Prozent, bei Personen ohne Berufsabschluss dagegen mehr als 21 Prozent.

Große Unterschiede zwischen den Fachrichtungen

Je nach Studienfach fallen die Zahlen deutlich unterschiedlich aus. Lehramtsabsolventen seien 2025 mit einer Quote von unter zwei Prozent kaum von Arbeitslosigkeit betroffen gewesen, teilte die Behörde mit. Absolventen geisteswissenschaftlicher Studiengänge seien mit 4,6 Prozent dagegen überdurchschnittlich häufig ohne Job gewesen. Auch bei Ingenieuren habe die Quote mit 3,8 Prozent über dem Durchschnitt gelegen.

Wirtschaftslage und KI als Haupttreiber

Als wesentliche Ursachen für den Anstieg nannte die Bundesagentur die angespannte wirtschaftliche Lage sowie den zunehmenden Einsatz Künstlicher Intelligenz. Davon seien vor allem junge Menschen in Einstiegspositionen betroffen. Grundsätzlich sei jedoch nicht davon auszugehen, dass KI ganze Berufe verdrängen werde, hieß es von der Behörde. (mit dpa)

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