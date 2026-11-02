Akkus wie im E-Auto: Japan schickt seine leisesten U-Boote gegen China in den Pazifik

Mit Konfetti, Luftballons und rot-weißer Verhüllung: Japans erstes Akku-U-Boot der Taigei-Klasse beim Stapellauf in Kobe am 14. Oktober 2020. Inzwischen hat Japan sieben Boote dieser Klasse vom Stapel gelassen.

Die Batterien kommen aus Kyoto, das Prinzip kennt jeder aus dem Elektroauto. Japan schickt damit seine modernsten U-Boote in den Pazifik – die Boote der Taigei-Klasse fahren unter Wasser mit riesigen Lithium-Ionen-Akkus.



Am 8. Oktober lief bereits das siebte Boot vom Stapel. Die „Shogei“ wurde auf der Werft von Mitsubishi Heavy Industries in Kobe zu Wasser gelassen, rund 300 Gäste waren dabei, berichtet das Fachportal Naval News. In Dienst gehen soll sie im März 2028.

Taigei-Klasse: Jedes Jahr ein neues U-Boot

Seit 2022 bekommt Japans Marine jedes Frühjahr ein neues Taigei-Boot. Mitsubishi und Kawasaki Heavy Industries bauen abwechselnd, beide in Kobe. Fünf Boote sind in Dienst, das sechste, die „Sogei“, folgt im März 2027.



Das erste Boot, die „Taigei“, fährt allerdings nicht mehr auf Patrouille. Die Marine hat es 2024 zum Testboot umgewidmet und erprobt dort Technik für künftige U-Boote.



Wie viele Boote es am Ende werden, hat Tokio offiziell nicht festgelegt. Ein Marinesprecher sagte dem Magazin The Diplomat, wahrscheinlich würden es etwa zwölf.



Jedes Boot ist 84 Meter lang, verdrängt rund 3000 Tonnen und hat etwa 70 Menschen an Bord.

Warum Lithium-Ionen-Akkus im U-Boot so wichtig sind

Klassische Diesel-U-Boote fahren unter Wasser mit Blei-Säure-Batterien. Sind die leer, muss das Boot auftauchen oder den Schnorchel ausfahren, damit die Dieselmotoren Luft bekommen und nachladen. Genau dann ist es am leichtesten zu entdecken.



Lithium-Ionen-Akkus speichern mehr als doppelt so viel Energie, laden schneller und brauchen weniger Wartung. Geliefert werden sie vom Batteriehersteller GS Yuasa aus Kyoto. Die Boote bleiben dadurch länger getaucht und schaffen unter Wasser mehr als 20 Knoten, rund 37 Kilometer pro Stunde.



Japan war das erste Land, das solche Akkus in U-Booten in Dienst gestellt hat. Erprobt wurden sie auf den letzten beiden Booten der Vorgängerklasse Sōryū. Deren ältere Schwesterschiffe fuhren noch mit Stirling-Motoren, einem Antrieb, der ohne Außenluft auskommt.



Diesen Zusatzantrieb hat Japan für die Taigei-Klasse ganz gestrichen. Deutschland geht einen anderen Weg: Die U-Boote der Klasse 212A der Bundeswehr setzen auf Brennstoffzellen.

Torpedos, Harpoon-Raketen und Schleppsonar

Im Bug sitzen sechs Torpedorohre. Daraus feuern die Boote schwere Torpedos vom Typ 18 und Harpoon-Raketen gegen Schiffe ab.



Sonarsensoren am Bug, an den Seiten und in einem nachgezogenen Schleppsonar sollen gegnerische U-Boote früh aufspüren. Ein kreuzförmiges Heckruder macht die Boote wendiger, gerade in flachen Küstengewässern. Schalldämmung und schwingungsgedämpfte Maschinen sorgen dafür, dass fremde Sonare sie kaum hören.



Neu ist auch etwas, das mit Technik wenig zu tun hat: An Bord gibt es eigene Bereiche für Soldatinnen. Die Klasse ist von Anfang an für gemischte Besatzungen gebaut, schreibt das US-Portal Defense Post in seinem Klassenporträt.

Was ein Taigei-U-Boot kostet

Ein Boot kostet laut dem Portal rund 70 Milliarden Yen, umgerechnet etwa 400 Millionen Euro. Vor allem die Akkus und die Sensorik treiben den Preis.



Verkauft hat Japan die Boote bisher an niemanden. Batterietechnik und Geräuschdämmung gelten als streng gehütetes Wissen.

Abschreckung gegen China im Ostchinesischen Meer

Gebaut sind die Boote für die Gewässer rund um Japan: das Ostchinesische Meer, die Philippinensee, den westlichen Pazifik. Sie sollen Seewege sichern, fremde U-Boote jagen und Informationen sammeln.



Der wichtigste Adressat sitzt in Peking. China verfügt laut dem jüngsten China-Bericht des Pentagon über rund 60 U-Boote, zwölf davon mit Atomantrieb. Japans Flotte ist auf 22 Boote ausgelegt.

Japan streitet über Atom-U-Boote

So gut die Akkus sind, sie verschieben das Problem nur. Ein Atom-U-Boot bleibt praktisch unbegrenzt getaucht, ein Taigei-Boot muss irgendwann zum Laden nach oben. Diese Lücke hat in Japan eine Debatte ausgelöst, die jahrzehntelang tabu war.



Premierministerin Sanae Takaichi kündigte an, ihre Regierung werde atomgetriebene U-Boote ernsthaft, konkret und realistisch prüfen, meldet die Nachrichtenagentur Nova. Verteidigungsminister Shinjiro Koizumi will die Option ebenfalls nicht ausschließen, wie Naval News berichtet.

Rechtlich ist das heikel. Ein Gesetz von 1955 beschränkt die Atomenergie in Japan auf friedliche Zwecke. Bis Ende 2026 will Tokio seine drei zentralen Sicherheitsdokumente überarbeiten, ob der Atomantrieb darin vorkommt, ist offen.



Bis dahin bleiben die Akku-U-Boote das Rückgrat der japanischen Unterwasserflotte. Und im kommenden März stellt die Marine schon das nächste in Dienst.

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