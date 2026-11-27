Rund 30 Menschen haben am Freitag eine Niederlassung des Onlinehändlers in der Hauptstadt für etwa 20 Minuten lahmgelegt. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen Nötigung ein.

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Rund 30 Aktivisten haben am Freitag eine Niederlassung des Onlinehändlers Amazon in Berlin-Tegel blockiert. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Nötigung ein.

Nach Angaben eines Polizeisprechers versperrten die Demonstrierenden ein Tor des Geländes mit einem Schloss. Dadurch sei es Beschäftigten für etwa 20 Minuten nicht möglich gewesen, das Gelände zu betreten oder zu verlassen. Die Polizei ermittle deshalb gegen alle Beteiligten wegen Nötigung.

Auf Anweisung der Einsatzkräfte verlegten die Aktivisten ihre Demonstration am sogenannten Black Friday schließlich auf die andere Straßenseite, wie es von der Polizei hieß. Nach Berichten des RBB zeigten die Teilnehmer ein Transparent mit der Aufschrift „No Tech For Apartheid“ (deutsch: „Keine Technologie für Apartheid“).

Rund 70 Einsatzkräfte vor Ort

Nach Behördenangaben waren etwa 70 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Sie erfassten die Personalien der Aktivisten für die weiteren Ermittlungen. Das gestaltete sich dem Polizeisprecher zufolge teilweise schwierig: Alle Teilnehmer hätten keinen Ausweis bei sich gehabt und die Fingerkuppen verklebt. Um dennoch einen Fingerabdruck zur Identifizierung nehmen zu können, sei der Kleber mit einer Lösung abgelöst worden, sagte der Sprecher.

Der Black Friday gilt als einer der umsatzstärksten Verkaufstage im Onlinehandel. Zur Identität der Gruppe hinter der Aktion machte die Polizei zunächst keine näheren Angaben. (mit dpa)

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