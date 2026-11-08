Obwohl die sechs Reaktoren keinen Strom erzeugen, benötigen ihre Kühl- und Sicherheitssysteme weiter Energie. Fällt auch die Notstromversorgung aus, droht ein Strahlenunfall.

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Das seit März 2022 von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja in der ukrainischen Stadt Enerhodar auf einer Aufnahme vom Januar 2026

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Das russisch besetzte Atomkraftwerk Saporischschja im Südosten der Ukraine hat am frühen Sonntag auch seine letzte Verbindung zum Stromnetz verloren. Die 330-Kilovolt-Leitung „Ferrosplavna-1“ sei um 2.36 Uhr Ortszeit ausgefallen, teilte der ukrainische Kraftwerksbetreiber Energoatom mit.



Seither wird die Anlage ausschließlich durch Dieselgeneratoren mit Strom versorgt. Nach Angaben von Energoatom ist es seit Jahresbeginn bereits der 16. vollständige Ausfall der externen Stromversorgung.

Auch die russisch eingesetzte Kraftwerksleitung bestätigte den Stromausfall, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Nach einer Beschädigung habe die Schutzautomatik die Leitung abgeschaltet. Nach Angaben von Energoatom scheiterte der Versuch, die Verbindung automatisch wiederherzustellen. Wie die Leitung beschädigt wurde, blieb offen.

Sechs Reaktoren nahe der Front

Das Kraftwerk liegt in Enerhodar nahe der Front und steht seit März 2022 unter russischer Kontrolle. Obwohl die Anlage keinen Strom mehr produziert, benötigt sie weiterhin Energie für die Kühlung und die Sicherheitssysteme. Ihre Stromleitungen wurden wiederholt beschädigt oder unterbrochen.

Das AKW Saporischschja war vor der russischen Invasion der wichtigste Standort der ukrainischen Atomwirtschaft. Die Sowjetunion hatte den Bau 1977 beschlossen, 1981 begannen die Arbeiten. Bis 1995 gingen sechs Druckwasserreaktoren des Typs WWER-1000 ans Netz. Energoatom bezeichnet die Anlage am Kachowka-Stausee als größtes Atomkraftwerk Europas.

Nach Angaben der Kraftwerksleitung liefern die Notstromgeneratoren genug Strom für die zum sicheren Betrieb nötigen Anlagen und Geräte. Das Personal überwache die Betriebswerte und treffe alle nötigen Vorkehrungen, um die Reaktoren stabil zu halten. Die Strahlungswerte auf dem Kraftwerksgelände und in der Umgebung lägen im normalen Bereich.

Warnung vor einem Strahlenunfall

Energoatom warnte dagegen vor den Risiken eines längeren Stromausfalls. Sollten die Dieselgeneratoren ausfallen oder nicht mehr betrieben werden können, drohe eine Unterbrechung der Kühlung des Kernbrennstoffs. Dies könnte zu einem Strahlenunfall führen.

Der ukrainische Betreiber macht die russische Besetzung des Atomkraftwerks für die wiederholten Unterbrechungen der Stromversorgung verantwortlich. Nach seiner Darstellung lässt sich die nukleare Sicherheit nur wiederherstellen, wenn die Anlage vollständig unter ukrainische Kontrolle zurückkehrt.

Moskau lehnt eine Rückgabe des Atomkraftwerks an die Ukraine ab. Das russische Außenministerium erklärte im März 2025, eine Übergabe der Anlage oder der Kontrolle darüber an die Ukraine oder einen anderen Staat sei ausgeschlossen. Auch einen gemeinsamen Betrieb mit anderen Ländern wies Russland zurück.

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