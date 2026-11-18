An Alaskas Küste drängen sich gewaltige Walrossherden auf engstem Raum. Weil das Meereis schwindet, drohen tödliche Massenpaniken. Nun gibt es einen Rettungsplan.

Jeden Herbst bietet sich an der Nordwestküste Alaskas ein außergewöhnlicher Anblick: Hunderttausende Walrosse drängen sich auf schmalen Inseln vor dem Dorf Point Lay. Ihre massigen Körper liegen dicht an dicht, überall ragen Stoßzähne aus dem Gedränge. Der Lärm ist ohrenbetäubend, der Geruch kaum auszuhalten. Doch hinter dem Naturschauspiel verbirgt sich eine dramatische Entwicklung.



Den Tieren fehlt zunehmend das Meereis, auf dem sie normalerweise zwischen ihren Tauchgängen ruhen. Stattdessen müssen sie an Land ausweichen. Dort kann bereits ein tief fliegendes Flugzeug oder ein vorbeifahrendes Schiff eine Massenpanik auslösen, bei der Jungtiere von ausgewachsenen Walrossen erdrückt werden.



Nun soll ein gewaltiges Schutzgebiet die Tiere vor solchen Gefahren bewahren. Die amerikanische Naturschutzorganisation The Conservation Fund gab am Mittwoch bekannt, dass sie an der Küste Alaskas rund 192 Quadratkilometer Land dauerhaft unter Schutz gestellt hat. Nach jahrelangen Verhandlungen mit der indigenen Bevölkerung sollen dort künftig industrielle Eingriffe und andere Störungen eingeschränkt werden.

Warum 200.000 Walrosse an Alaskas Küste Zuflucht suchen

Pazifische Walrosse leben zwischen Alaska und der russischen Küste. Während viele Männchen in der Beringsee bleiben, ziehen Weibchen und Jungtiere im Sommer nach Norden in die Tschuktschensee. Dort suchen sie in flachen Gewässern nach Muscheln und anderen Meerestieren.



Früher nutzten sie schwimmende Eisschollen als Ruheplätze in der Nähe ihrer Nahrungsgebiete. Doch mit steigenden Temperaturen zieht sich das sommerliche Meereis immer weiter zurück.



Nach Angaben der US-Geologiebehörde USGS ist der flache Kontinentalschelf der Tschuktschensee seit 2007 in den meisten Sommern eisfrei. Häufig liegt die Eisgrenze inzwischen so weit nördlich, dass das Wasser darunter für die Nahrungssuche der Walrosse zu tief ist.



Die Folgen zeigen sich bei Point Lay. Dort versammelten sich 2007 zunächst einige Tausend Weibchen und Jungtiere. Inzwischen nutzen nach Angaben von The Conservation Fund saisonal mehr als 200.000 Tiere die vorgelagerten Inseln. Es ist der größte bekannte Küstenruheplatz Pazifischer Walrosse in Nordamerika.

Zwei Walrosse ruhen auf einer Eisscholle vor Alaska. Durch den Klimawandel verschwinden immer mehr ihrer natürlichen Ruheplätze. © Joel Garlich-Miller/imago

Tödliche Massenpaniken: Wenn Walrosse ihre Jungen erdrücken

Die riesigen Ansammlungen bergen erhebliche Gefahren. Ausgewachsene Walrosse können weit über eine Tonne wiegen. Werden sie aufgeschreckt, versuchen Tausende Tiere gleichzeitig, ins Meer zu gelangen.



Dabei können Jungtiere unter den schweren Körpern erdrückt werden. John Wros, Alaska-Direktor von The Conservation Fund, beschreibt gegenüber CNN, wie solche Massenpaniken zum Tod Hunderter, im Extremfall sogar Tausender Jungtiere führen können.



Manchmal lösen Eisbären die Panik aus. Häufig sind jedoch Menschen verantwortlich: Tieffliegende Flugzeuge, Schiffsverkehr oder Kreuzfahrttouristen, die den Tieren möglichst nahekommen wollen, können die dicht gedrängten Herden aufscheuchen.



Wie gefährlich solche Ansammlungen werden können, zeigte 2019 die Netflix-Dokumentation Our Planet. Darin waren Walrosse an einer russischen Küste zu sehen, die von rund 80 Meter hohen Klippen stürzten.



Die USGS bestätigt, dass große Küstenansammlungen besonders anfällig für Störungen sind, die schwere Massenpaniken auslösen können.

Riesiges Schutzgebiet soll Walrosse vor Menschen schützen

Mit dem neuen Abkommen soll einer der wichtigsten Rückzugsorte dauerhaft erhalten bleiben. The Conservation Fund hat dafür Schutzrechte an 47.473 Acres, umgerechnet rund 192 Quadratkilometern, erworben. Dazu gehören die vorgelagerten Inseln bei Point Lay.



Das Land gehört der Cully Corporation, einer Gesellschaft der indigenen Iñupiat-Bevölkerung. Durch die Vereinbarung werden bestimmte Nutzungsrechte dauerhaft eingeschränkt. Vor allem Rohstoffabbau, industrielle Erschließung und damit verbundene Störungen sollen verhindert werden.



Die Eigentümer erhalten dafür eine finanzielle Entschädigung. Über die Höhe wurde nichts bekannt. Die Verwaltung der Schutzrechte übernimmt der Interior Alaska Land Trust.



Nach Informationen von CNN wurde das Projekt rund zehn Jahre lang vorbereitet. Für die beteiligten Gemeinden ging es dabei nicht nur um den Schutz der Tiere, sondern auch um wirtschaftliche Sicherheit und den Erhalt ihrer traditionellen Lebensweise.

Die Iñupiat nutzen Walrosse seit Jahrtausenden als Nahrungsquelle. Die Vereinbarung soll sicherstellen, dass ihre traditionellen Nutzungsrechte erhalten bleiben.



Willard Neakok, Vorsitzender der Cully Corporation, erklärte gegenüber CNN, das Abkommen solle Chancen für die Bevölkerung schaffen und das kulturelle Erbe auch für kommende Generationen bewahren.

Aus der Luft wird das Ausmaß der Walrossansammlung an Alaskas Küste sichtbar. In den riesigen Gruppen können bereits kleine Störungen gefährliche Massenpaniken auslösen. © NOAA via Bestimage/imago

Wissenschaftler warnen: Schutzgebiet kann Eisschmelze nicht stoppen

Die neue Schutzzone kann allerdings nicht die Ursache für die gewaltigen Tieransammlungen beseitigen. Die Meereswissenschaftlerin Chelsea Koch von der American University erklärt gegenüber CNN, dass die Walrosse zwar auf die veränderten Umweltbedingungen reagieren. Das Land könne den verlorenen Lebensraum auf dem Meereis jedoch nicht vollständig ersetzen.



Auch USGS-Wildtierbiologe Anthony Fischbach sieht im Rückzug des Eises eine Bedrohung. Der Bestand Pazifischer Walrosse sei zuletzt zwar vergleichsweise stabil gewesen, doch die Tiere müssten sich an grundlegend veränderte Lebensbedingungen anpassen.

Die Schutzvereinbarung kann menschliche Störungen verringern und wichtige Ruheplätze erhalten. Sie verhindert jedoch weder die Erwärmung der Arktis noch den weiteren Verlust des sommerlichen Meereises.



Für die Tiere bei Point Lay ist das Abkommen dennoch ein bedeutender Schritt. John Wros beschreibt die Entwicklung gegenüber CNN als Anpassung an eine bereits veränderte Umwelt. Mit dem neuen Schutzgebiet soll den Walrossen zumindest eine bessere Überlebenschance gegeben werden.