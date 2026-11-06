Alatau City: Kasachstan baut eine Zukunftsstadt mit Lufttaxis

Mit Alatau City entsteht unweit der kasachischen Wirtschaftsmetropole Almaty eine völlig neue Stadt, die sich als internationales Zentrum für Technologie, Innovation und Investitionen positionieren will. Das Konzept reicht von der KI-gesteuerten Smart City über digitale Finanzdienstleistungen bis hin zu Lufttaxis. Selbst für europäische Metropolen wie Berlin könnte das ambitionierte Vorhaben neue Perspektiven eröffnen. CEO Alisher Abdykadyrov gibt im Interview mit dieser Zeitung einen Einblick in das ambitionierte Projekt.

Kasachstan baut nach Astana neue Metropole

Warum braucht Kasachstan eine völlig neue Stadt? Weshalb entwickelt man nicht einfach die bestehenden Städte weiter?



Alatau City ist ein strategisches Projekt auf Initiative des kasachischen Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew. Ziel ist ein neuer Wachstumsmotor, der internationale Unternehmen, Industrie und Finanzdienstleistungen mit innovativen Technologien verbindet.



Die Stadt entsteht nahe Almaty, dem größten Wirtschafts- und Finanzzentrum des Landes, sowie an wichtigen Verkehrskorridoren zwischen China, Zentralasien und Europa. Das begünstigt Industrie, Logistik und internationalen Handel. Alatau City soll den Großraum Almaty wirtschaftlich ergänzen und nach internationalen Standards für Nachhaltigkeit und Lebensqualität entwickelt werden.



Ein zentrales Vorhaben ist der multifunktionale Iconic Complex. Am 26. Oktober 2026 fand die Grundsteinlegung statt. Herzstück wird ein 272 Meter hoher Turm sein, entworfen vom internationalen Architekturbüro Skidmore, Owings & Merrill (SOM).

Alisher Abdykadyrov Zur Person Alisher Abdykadyrov ist der Chief Executive Officer (CEO) der Alatau City Authority. Seine Organisation plant und führt den Bau der kasachischen Smart-City im Norden der Metropole Almaty. Alatau City soll das moderne Aushängeschild Kasachstans werden und zahlreiche digitale Technologien verknüpfen.

Was wird in Alatau City grundsätzlich anders sein als in europäischen Städten?



Das Besondere ist der ganzheitliche Ansatz: Infrastruktur, Wirtschaft und digitale Technologien werden von Anfang an als zusammenhängendes System geplant. Im Mittelpunkt stehen die Leitprinzipien „AI-driven Smart City“ und „Digital als Standard“. Künstliche Intelligenz, digitale Dienstleistungen und intelligente Steuerungssysteme sollen frühzeitig in die städtische Infrastruktur integriert werden.



Geplant ist unter anderem ein digitaler Zwilling der Stadt, mit dem Verkehrsströme simuliert, Versorgungsnetze geplant und Ressourcen effizienter verwaltet werden können. Ein weiterer Baustein ist der besondere Rechtsrahmen, der durch das Verfassungsgesetz vom 8. Mai 2026 geschaffen wurde und ein investitionsfreundliches Umfeld ermöglichen soll.

Zustimmung wird geprüft...

Berlin kämpft mit Problemen bei Wohnraum, Verkehr und städtischer Infrastruktur. Welche Fehler europäischer Großstädte möchten Sie vermeiden?



Berlin und andere europäische Städte sind zwar wichtige Bezugspunkte für Stadtplanung und öffentlichen Verkehr. In Alatau City sollen Wohngebiete, Geschäftsviertel, Verkehrswege sowie technische und soziale Infrastruktur besser abgestimmt werden.



Derzeit werden mit internationaler Expertise ein strategischer Masterplan bis 2040 und ein langfristiger Entwicklungsplan bis 2055 erarbeitet. Geplant sind ein modernes Nahverkehrssystem, öffentliche Räume, höhere Energieeffizienz und digitale Verwaltungsinstrumente.

Wer wird sich das Leben in Alatau City leisten können? Wird die Stadt auch für normale Familien erschwinglich sein?



Alatau City soll Menschen unterschiedlicher Berufe und Generationen Raum zum Leben, Arbeiten, Lernen und Gründen bieten. Vorgesehen sind Industrie, Logistik, Finanzdienstleistungen, digitale Technologien, Bildung und Mittelstand.



Das Investitionsportfolio umfasst bereits 67 Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 6,9 Milliarden US-Dollar. Durch ihre Umsetzung sollen etwa 55.000 Arbeitsplätze entstehen. Mit den Wohnvierteln sollen Schulen, Kindergärten, medizinische Einrichtungen, Sportanlagen und Parks entstehen. Unterschiedliche Wohnformen sollen Familien und jungen Fachkräften ebenso gerecht werden wie anderen Bevölkerungsgruppen.

Spielt Deutschland eine Rolle?

Warum sollten deutsche Unternehmen Alatau City im Blick haben? Was können Sie ihnen bieten?



Deutschland ist ein wichtiger Wirtschafts- und Technologiepartner. Besonders gefragt sind deutsche Kompetenzen in Energie, Industrie, Maschinenbau, Wasserwirtschaft, Verkehr und modernen Bautechnologien.



Alatau City eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, sich bereits in der Aufbauphase an großen Investitionsprojekten zu beteiligen. Zu den Schwerpunktbereichen zählen Energie, technische Infrastruktur, Logistik, industrielle Produktion, digitale Technologien und Umweltlösungen.



Der besondere Rechtsrahmen soll Investitionen schützen und verlässliche Geschäftsbedingungen schaffen. Hinzu kommen Instrumente der Sonderwirtschaftszone und die Unterstützung durch die Alatau City Authority. Wir suchen langfristige Partnerschaften bei Investitionen, Technologietransfer, Produktionsansiedlungen und internationalen Standards. Alatau City kann deutschen Unternehmen auch als Ausgangspunkt für Kasachstan und Zentralasien dienen.

Trotz des großen Kooperationspotenzials agieren europäische Unternehmen bislang eher zurückhaltend. Warum ist das Engagement aus Europa Ihrer Meinung nach noch nicht dynamischer?



Wir beobachten konkretes Interesse europäischer Unternehmen und internationaler Finanzinstitutionen. Ein wichtiger Schritt war die erste europäische Investitions-Roadshow von Alatau City mit Stationen in Großbritannien und Deutschland. Dabei wurden mit Vertretern aus Wirtschaft, Finanzsektor und staatlichen Institutionen Kooperationsmöglichkeiten in Infrastruktur, Energie, Industrie und Technologie erörtert.



Für Investoren sind verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen, gut vorbereitete Projekte und langfristige Perspektiven entscheidend. Darauf konzentrieren wir unsere Arbeit. Das im Mai 2026 verabschiedete Verfassungsgesetz schafft den besonderen Rechtsrahmen für Alatau City. Er sieht unter anderem die Anwendung von Rechtsgrundsätzen Englands und Wales sowie Mechanismen zum Investitionsschutz vor. Wir wollen den Schritt von Gesprächen zur Umsetzung gemeinsamer Projekte schaffen.

Weltweit gab es bereits ambitionierte Projekte für neue Städte, die ihre Erwartungen nicht erfüllt haben. Warum sollte Alatau City nicht ein weiteres Beispiel dafür werden?



Alatau City hat mehrere Vorteile. Erstens liegt die Stadt strategisch günstig nahe Almaty, dem größten Wirtschafts- und Finanzzentrum Kasachstans. Sie wird in die bestehende Wirtschafts- und Verkehrsinfrastruktur eingebunden und erhält Zugang zu internationalen Logistikrouten.



Zweitens gibt es bereits eine wirtschaftliche Basis: Unternehmen sind aktiv, Industrie- und Logistikprojekte werden umgesetzt und ein Investitionsportfolio wird mit internationalen Partnern aufgebaut. Drittens wird das Vorhaben staatlich unterstützt. Ein Verfassungsgesetz legt den besonderen Rechtsrahmen fest; führende internationale Beratungs- und Ingenieurunternehmen wirken an den strategischen Entwicklungsplänen mit.



Die Entwicklung soll sich schrittweise am Investitionsbedarf, am Infrastrukturausbau und an den Bedürfnissen der Bevölkerung orientieren. Ziel sind eine stabile Wirtschaft, Arbeitsplätze und ein attraktives Lebensumfeld.

Der Staat als Dienstleister

Wie gut sind ausländische Investoren vor Korruption, Bürokratie und politischen Risiken geschützt?



Der Schutz der Investorenrechte und ein verlässliches Geschäftsumfeld haben für Alatau City hohe Priorität. Das am 8. Mai 2026 verabschiedete Verfassungsgesetz schafft die Grundlage für den besonderen Rechtsrahmen, langfristige Regeln der Investitionstätigkeit und die Anwendung internationaler Rechtsmechanismen.



Zudem werden Verfahren zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten weiterentwickelt. Geprüft wird unter anderem ein spezialisiertes Investitionsgericht, das sich an den Prinzipien des englischen Common Law orientieren soll.



Die Alatau City Authority baut außerdem ein Betreuungssystem nach dem „One-Stop-Shop“-Prinzip auf. Es soll Verwaltungsverfahren vereinfachen, die Zusammenarbeit mit Behörden transparenter machen und Probleme bei der Projektumsetzung effizient klären. Internationale Partner sollen Klarheit über Rechtsrahmen und Interessenschutz erhalten.

Was begeistert Sie persönlich an diesem Projekt am meisten? Gibt es etwas, das sogar die Bewohner Berlins überraschen könnte?



Mich begeistert, an einem Wirtschafts- und Technologiezentrum mitzuwirken, das Kasachstans Entwicklung prägen könnte. Wir verbinden internationale Stadtplanung, digitale Technologien und moderne Infrastruktursteuerung – immer mit Blick auf die Lebensqualität.



Ein Zukunftsfeld ist die urbane Luftmobilität: In Alatau City fand bereits der erste Demonstrationsflug eines Passagier-Lufttaxis in Zentralasien statt. Solche Technologien könnten Teil eines intelligenten Verkehrssystems werden.



Deutschlands Ingenieurtradition und Erfahrung mit modernen Städten machen die Zusammenarbeit besonders wertvoll. Erfolgreich wird Alatau City sein, wenn sie neue Möglichkeiten für Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und vor allem für die Menschen vor Ort schafft.

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