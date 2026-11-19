Alexander Luchterhandt war ein Nachrichtenhändler und in seinem Fach der Beste: Er hörte den Polizeifunk ab und den der Feuerwehr. Die Informationen verkaufte er an die Medien – auch an die Polizeiredaktion der Berliner Zeitung.



Er ließ sich nur in bar bezahlen, hatte kein Konto, und seine Post holte er bei einem Bekannten ab. Er wollte sich jeder Überwachung entziehen, fühlte sich verfolgt. Er hatte einen russischen Leibwächter, seine Wohnungstür war mit mehreren Schlössern gesichert. Mehrmals redete Alex, wie ihn alle nannten, davon, dass er abtauchen und sich in Polen niederlassen wolle. Am Abend des 8. Mai 2005 verschwand Luchterhandt.



Er wurde so zu einer zentralen Figur eines der mysteriösesten Vermisstenfälle. Und möglicherweise gibt es jetzt neue Ermittlungsansätze. Auch wenn seine Leiche nie gefunden wurde, geht die Polizei bis heute davon aus, dass Luchterhandt umgebracht wurde. Am Mittwochabend war er Thema der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“, in der die zuständige Staatsanwältin Henrike Hillmann zu Wort kam.

Das Verschwinden am 8. Mai 2005

„Die Umstände seines Verschwindens sprechen dafür, dass Luchterhandt nicht freiwillig verschwunden ist“, sagte Hillmann. „Es gibt seit 21 Jahren kein Lebenszeichen.“



Tatsächlich war einiges merkwürdig. An jenem 8. Mai gab es in Berlin-Mitte eine Demo von Neonazis, an der Alexander Luchterhandt sein Ohr haben sollte. So etwas war für ihn kein Problem; er wohnte im obersten Stockwerk eines Hochhauses am Anton-Saefkow-Platz in Lichtenberg. Auf dem Dach hatte er eine meterhohe Antenne, mit der er sogar den Fährverkehr in Warnemünde belauschen konnte, wie er sagte.



An jenem letzten Tag meldete er sich in der Berliner Zeitung telefonisch ab: Er fahre mal kurz zu einem Imbiss nach Neukölln. Das war das letzte Telefonat, das wir mit ihm führten.

Wohnung durchsucht: Halbe Million Euro verschwunden

Am nächsten Tag wollte er eigentlich von Schönefeld nach Minsk fliegen. Doch sein Sitzplatz im Flugzeug blieb leer. Als es nach zwei Tagen noch immer kein Lebenszeichen von ihm gab, stiegen mehrere besorgte Bekannte über den Balkon einer Nachbarin in seine Wohnung ein. Die Scanner, mit denen Luchterhandt den Funk abhörte, waren eingeschaltet. Die Wohnungstür war nur zugezogen und nicht mit den zahlreichen Schlössern verriegelt, wie sonst immer. Auch das Zahnputzzeug war noch da – auch das sprach dagegen, dass er verreist war.

Aus der Ermittlungsakte zum Fall Alexander Luchterhandt. © Berliner Zeitung

Mehrere seiner Bekannten meldeten ihn bei der Polizei als vermisst. Angesichts der Umstände seines Verschwindens nahm die 7. Mordkommission des Landeskriminalamtes die Ermittlungen auf.



Die Polizei durchsuchte die Wohnung – und stellte fest, dass schon vor ihr jemand alles durchsucht hatte. Die Ermittler fanden in einer Blechdose mehrere Tausend Euro. Sie sind aber davon überzeugt, dass Luchterhandt mehr als eine halbe Million Euro in seiner Wohnung versteckt hatte, die nach seinem Verschwinden entwendet wurden.

Mordverdacht gegen Bernd S.

Aus Ermittlungsakten, die der Berliner Zeitung vorliegen, geht hervor, dass die Polizei mehrere Verdächtige festnahm, darunter auch den russischen Leibwächter. Einige von ihnen saßen mehrere Wochen in Untersuchungshaft.



Über die Auswertung der Handydaten kamen die Mordermittler schließlich auf einen weiteren Verdächtigen: auf Bernd S., mit dem Luchterhandt kurz vor seinem mutmaßlichen Tod zusammengetroffen war. S., den er noch aus der gemeinsamen Zeit im Gefängnis kannte (Luchterhandt saß einst wegen Raubes ein), hatte ein Büro in der Kreuzberger Eisenbahnstraße und plante, ein Postunternehmen zu gründen. Er wollte Luchterhandt für eine finanzielle Beteiligung gewinnen. Doch der hatte keine Lust.

Alexander Luchterhandt, „Aktenzeichen XY“, Die Szene zeigt einen Schauspieler als Alexander Luchterhandt © Saskia Pavek/ZDF

Die Polizei ging nun davon aus, dass Bernd S. seinen früheren Knast-Kumpel umbrachte. Weil er wusste, dass Luchterhandt zu Hause Geld hortete, und weil er wusste, dass Luchterhandt die Scheine am nächsten Tag in Polen auf eine Bank bringen wollte. Den Mord soll er verübt haben mit einem ebenfalls aus Russland stammenden Komplizen, der kräftig gebaut war. Denn Bernd S. war von schmächtiger Statur und einen Kopf kleiner als Alexander Luchterhandt.

Das verschwundene rote Sofa

Der Mord soll auf einem roten Sofa im Büro von Bernd S. stattgefunden haben. Als die Polizisten S. in dessen Büro aufsuchten, war das Möbelstück verschwunden. Hat er das Sofa entsorgt, weil es Spuren der Tat aufwies? So wie er die Leiche gemeinsam mit dem Komplizen beseitigte?



Bernd S. wurde dringend des Mordes „aus Habgier“ verdächtigt. Einige Zeit lang saß auch er in U-Haft – und wurde dann doch entlassen. Für eine Anklage reichten die Indizien nicht. Die Polizei hält ihn noch immer für verdächtig. Doch Bernd S., der schwer alkoholkrank war, ist inzwischen an Krebs gestorben.



Alexander Luchterhandts Leiche wurde bisher nicht gefunden. Anfang 2025 durchsuchte die Polizei in Wannsee ein Grundstück. Ein Bekannter von Bernd S. hatte der Polizei erzählt, dass S. ihm gesagt habe, wo die Leiche begraben sei. Doch entweder hatte sich Bernd S. wichtigmachen wollen oder dessen Bekannter. Denn die Polizei fand nichts.

Filmfehler bei „Aktenzeichen XY“

Staatsanwältin Hillmann hofft, dass sich nach so langer Zeit Beziehungen gelöst haben oder jemand sein Gewissen erleichtern will. Die Staatsanwältin verweist darauf, dass bis auf den Mord alle anderen Straftaten verjährt sind, zum Beispiel Falschaussagen oder Strafvereitelung. „Wir wissen längst nicht alles über seine Kontakte und Geschäfte.“



Wer also sein Gewissen erleichtern möchte oder Hinweise hat, möge sich an die 7. Mordkommission wenden: 030-4664911777. Sieben neue Hinweise hat die Polizei nach Angaben eines Sprechers nach der XY-Sendung bereits erhalten. Ihnen werde jetzt nachgegangen.



In der XY-Sendung gibt es übrigens einen Filmfehler: Der Schauspieler, der Alexander Luchterhandt darstellt, steigt auf der Fahrerseite in einen Mercedes ein. Der grau-braune Mercedes 300 CE mit dem Kennzeichen B-NB 828 wurde nach Luchterhandts Verschwinden in der August-Lindemann-Straße gefunden, nicht weit von seiner Wohnung entfernt. Luchterhandt fuhr allerdings nicht selbst. Er ließ sich stets fahren, weil er keinen Führerschein hatte. Den wollte er in Polen neu erwerben, wie er immer wieder erzählte.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema