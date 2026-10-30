Alexander Tower in Berlin wird weitergebaut: Russischer Investor soll vollständig aussteigen

Nach vier Jahren Baustopp wird der Alexander Tower in Berlin weitergebaut. Vor Ort kündigt der Entwickler Schubert mehr als 300 Wohnungen an, darunter geförderte.

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Baubeginn an der Alexanderstraße Ecke Grunerstraße, wo ab 2030 der Alexander Tower stehen soll

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Nach fast vier Jahren Stillstand sind am Freitag die Bauarbeiten am Alexander Tower wieder aufgenommen worden. Zunächst lässt der Hamburger Projektentwickler DCD Services auf Grundlage der Baugenehmigung von 2018 Erdgeschosswände und Stützen errichten sowie Restarbeiten im Untergeschoss ausführen. Rund 6000 Quadratmeter unterirdischer Fläche seien bereits erschlossen und könnten weiterverwendet werden.

Die Arbeiten übernimmt erneut der österreichische Baukonzern Porr, der schon am bisherigen Rohbau beteiligt war. Ab dem 3. November soll sich auf der Baustelle auch der Kran wieder drehen. Die Wiederaufnahme soll verhindern, dass die bisherige Baugenehmigung erlischt. Für das veränderte Konzept mit Hotel, Miet- und Eigentumswohnungen liegt dagegen noch keine Genehmigung vor.

DCD Services will den 150 Meter hohen Turm gemeinsam mit dem Luxemburger Investor Equora Capital fertigstellen. „Wir wissen nur eins: Es ist wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, antizyklisch in Berlin dieses Produkt auf die Beine zu stellen“, sagte DCD-Gesellschafter Lothar Schubert bei einem Rundgang über die Baustelle. Bis zur geplanten Fertigstellung im Jahr 2030 setzt er auf eine Erholung des Immobilienmarktes.

DCD-Gesellschafter Lothar Schubert will im Alexander Tower erstmals auch öffentlich geförderte Wohnungen schaffen. © Henk Hogerzeil/Berliner Zeitung

Hotel und mehr als 300 Wohnungen im Alexander Tower geplant

Zugleich soll sich das Hochhaus stärker an der Nachfrage in Berlin orientieren als das bisherige Konzept, das auf Wohnungen und Gewerbeflächen setzte, es vorsah.

Nach dem veränderten Konzept sollen mehr als 300 Wohnungen, ein Hotel mit 295 Zimmern sowie ergänzende Gewerbeflächen errichtet werden. Einen Teil der Wohnungen will DCD Services als öffentlich geförderten Wohnraum bauen. Wie viele Sozialwohnungen genau entstehen könnten, stehe noch nicht fest. „Wir müssen das Projekt auf Berlin übersetzen“, sagte Schubert mit Blick auf die Grenzen eines ausschließlich hochpreisigen Immobilienkonzepts. „Wir möchten unbedingt, dass hier am Alexanderplatz mehr Wohnungen entstehen, weil alle davon profitieren, wenn dieser Ort wieder für mehr Menschen ein Zuhause ist“, erklärte er.

Für all diese Pläne – insbesondere für die Errichtung eines Hotels – liegt aber keine neue Baugenehmigung vor. Dass diese geprüft und ihre Erteilung in den kommenden Monaten erwartet wird, ist öffentlich noch nicht bestätigt.

Der Tower würde unmittelbar an das Einkaufszentrum Alexa in Berlin grenzen. © Henk Hogerzeil/Berliner Zeitung

Auf das bestehende Untergeschoss sollen weitere folgen. Der Tower soll insgesamt aus 40 und nicht mehr 35 Geschossen bestehen. Das veränderte Nutzungskonzept muss noch genehmigt werden. © Henk Hogerzeil/Berliner Zeitung

Zwischen 40 und 100 Metern Höhe sind vor allem kompakte Mietwohnungen geplant. In den oberen 50 Metern sollen größere Eigentumswohnungen mit drei oder vier Zimmern entstehen. Zu den erwarteten Mieten und Kaufpreisen will Schubert derzeit keine Angaben machen.

Die unteren Geschosse sind laut Schubert für ein Hotel im „Upper-Upscale-Segment“ vorgesehen, das etwa der Vier-Sterne-Kategorie entspricht. Ein möglicher Betreiber sei bereits gefunden.

Russland-Sanktionen: Eingeschränkter Zahlungsverkehr brachte den Bau zum Stillstand

Die Wiederaufnahme des Projekts hat eine brisante Vorgeschichte, die nach Russland reicht. Das Grundstück, auf dem der Tower stehen soll, wurde bereits im Jahr 2013 an die in Moskau ansässige Monarch Group veräußert, hinter der der Unternehmer Sergej Ambartsumyan steht. Er war über Jahre die prägende Figur des Berliner Projekts. Beim Spatenstich am 27. November 2019 trat er gemeinsam mit dem damaligen Regierenden Bürgermeister Michael Müller auf, worüber die Berliner Zeitung bereits berichtete.

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine schränkten Sanktionen und Gegensanktionen den grenzüberschreitenden Kapitalverkehr erheblich ein. Mehrere russische Banken wurden aus dem internationalen Zahlungsnetzwerk Swift ausgeschlossen; gegen andere gelten Transaktionsverbote oder ihre Vermögenswerte wurden eingefroren.

In früheren Interviews hatte der Anwalt der Monarch Group, Detlef Stoecker, beklagt, die Firma sei „von den Einschränkungen im Zahlungsverkehr mit Russland betroffen“.

In der Folge wurde die Baustelle nach Ausbruch des Krieges weitgehend stillgelegt. Der Hochbau kam nicht über die Untergeschosse und die Bodenplatte hinaus. Im Jahr 2023 spitzte sich die Situation so weit zu, dass die landeseigene Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) Medienberichten zufolge bereits Vollstreckungsmaßnahmen einleitete, um eine Vertragsstrafe in Höhe von zehn Millionen Euro durchzusetzen.

Neuer Investor will russische Monarch Group vollständig ablösen

Anfang Oktober wurde bekannt, dass der bisherige Investor 49 Prozent des Projekts an eine Investmentgesellschaft aus Luxemburg verkauft hatte. Equora Capital hält seitdem 49 Prozent, die Monarch Group zunächst die übrigen 51 Prozent.

„Wenn wir die Zustimmung der Stadt haben, dass wir auf 100 Prozent gehen können, ist die Monarch Group komplett raus“, sagte DCD-Geschäftsführer Lothar Schubert der Berliner Zeitung. Ziel sei es, auch die restlichen Anteile noch in diesem Jahr zu erwerben. Schubert zufolge befinden sich die Beteiligten derzeit in einem Prüfverfahren mit dem Land Berlin, bei dem unter anderem die Herkunft der Gelder und die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens offengelegt werden müssten.

Das geplante Investitionsvolumen beträgt rund 400 Millionen Euro. Darin enthalten ist nach Angaben des Projektentwicklers auch der Kaufpreis für die Übernahme der Anteile des bisherigen russischen Investors. Wie hoch dieser ausfällt, ist nicht bekannt. Finanziert werden soll das Vorhaben mit Eigenkapital der Luxemburger Investmentgesellschaft Equora Capital und zusätzlichen Bankkrediten. Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital sei „konservativ“, erklärte Schubert. Konkrete Zahlen zum Eigenkapitalanteil und zum Umfang bereits zugesagter Kredite nannte er nicht.

Nach Angaben Schuberts muss bei der Kalkulation auch die BIM-Forderung über zehn Millionen Euro berücksichtigt werden. Diese Altlast habe das Projekt „gewissermaßen geerbt“.

Equora setzt auf ins Stocken geratene Immobilienprojekte

Equora Capital wurde erst 2025 in Luxemburg von ihrem Geschäftsführer Murat Ay gegründet und setzt gezielt auf Immobilienprojekte, die wegen Finanzierungsschwierigkeiten oder anderer Probleme ins Stocken geraten sind.

Solche Projekte will Equora übernehmen, neu ausrichten und weiterentwickeln. Dafür arbeitet der Investor mit dem Hamburger Projektentwickler DCD Services zusammen, an dem er eigenen Angaben zufolge mit 50 Prozent beteiligt ist.

DCD ist auf die Entwicklung innerstädtischer Immobilien sowie die Wiederaufnahme und Restrukturierung festgefahrener Bauvorhaben spezialisiert.

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