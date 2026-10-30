Algerische Soldaten in Niger eingetroffen: Erster Auslandseinsatz seit 1973

Die Soldaten begleiten Tankwagen bis in die Uranbergbaustadt Arlit. Die Entsendung erfolgt auf Bitte Nigers und soll gemeinsame Energie- und Wirtschaftsinteressen schützen.

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Algerien hat Soldaten ins Ausland entsandt, um im Niger gemeinsame Energie- und Wirtschaftsinteressen zu schützen.

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Erstmals seit 1973 hat Algerien wieder Bodentruppen ins Ausland entsandt. Ein Militärkonvoi erreichte die Uranbergbaustadt Arlit im Norden Nigers, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag unter Berufung auf zehn Gesprächspartner berichtete. Dem algerischen Nachrichtenportal AlgateDZ zufolge begleiteten die Soldaten eine Kolonne von Tankwagen.

Parlament stimmt Truppeneinsatz einstimmig zu

Präsident Abdelmadjid Tebboune hatte die Entsendung am Montag beschlossen, nachdem beide Kammern des algerischen Parlaments am Sonntag einstimmig zugestimmt hatten. Nach Angaben des algerischen Präsidialamts war die Entscheidung auf Bitten der nigrischen Behörden gefallen. Ziel sei es, gemeinsame Energie- und Wirtschaftsinteressen zu schützen. Über die Zahl der Soldaten und die Dauer des Einsatzes machte Algier keine Angaben.

Wie dpa berichtete, hatte Algerien zuvor mehr als 50 Jahre lang auf solche Auslandseinsätze verzichtet. Zuletzt entsandte das Land 1973 Truppen nach Ägypten, um die arabische Koalition im Krieg gegen Israel zu unterstützen. Eine Verfassungsänderung von 2020 erlaubt Auslandseinsätze unter bestimmten Voraussetzungen.

Öl, Gas und Sicherheit im Sahel

Der algerische Staatskonzern Sonatrach hat in Niger investiert. Zu den gemeinsamen Energievorhaben gehört die mit Nigeria geplante Transsahara-Gaspipeline. Sie soll Gas unter anderem nach Europa liefern.

Nigeria ist mit rund 238 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Erdöl und Erdgas gehören zu seinen wichtigsten Exportgütern. Ein erheblicher Teil der Bevölkerung lebt jedoch in Armut.

Niger wird seit dem Militärputsch im Juli 2023, bei dem Präsident Mohamed Bazoum gestürzt wurde, von Offizieren regiert. Das Land kämpft wie andere Staaten der Sahelzone gegen bewaffnete islamistische Gruppen mit Verbindungen zu Al-Kaida und zum Islamischen Staat.

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