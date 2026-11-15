Alice Schwarzer: „Gerade Rebellinnen machen sehr viel richtig“

Nach fast 50 Jahren verabschiedet sich Alice Schwarzer von der gedruckten EMMA. Ein Gespräch über das Aufhören, ohne fertig zu sein und die Freiheit, gegen den Strom zu schwimmen.

Alice Schwarzer macht, was sie seit einem halben Jahrhundert macht: die nächste Ausgabe ihrer Zeitschrift EMMA fertigstellen. Nur wird es diesmal die letzte gedruckte Ausgabe sein. Am 8. Dezember dieses Jahres erscheint das Heft, mit dem die Redaktion das 1977 erstmals erschienene Magazin vom Kiosk verabschiedet.